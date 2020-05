新型冠狀肺炎爆發以來,全球為減低感染風險實行社交隔離,許多公司為了抗疫而推行留家公作,惟各地的家庭暴力個案卻隨之增加。向來跟進家庭暴力的香港社福機構「和諧之家」的求助數字亦然,上月熱線求助電話個案較去年同期上升22% ,較今年1月激增五成。有求助人因丈夫留家工作,相處時間增加,漸生磨擦。某夜一頓晚飯,丈夫抱怨餸菜太鹹,其後演變成翻枱衝突,求助人報警,最終攜同一對子女入住和諧之家庇護中心。

有個案因疫情下丈夫在家工作,衝突隨24小時共處而增加。(示意圖,圖中人物非事主/視覺中國)

餸菜太鹹成家暴導火線

平平(化名)與丈夫結婚10年,一家四口因應疫情而長留家,本應有機會享受天倫之樂,但如今她卻坐在庇護中心花園,看着一對孩子在玩耍,珍惜得來不易的安全與平靜。1個月前某夜,平平煮好晚餐,叫留家工作的丈夫吃飯。未幾,丈夫抱怨餸菜太鹹,平平忍不住反駁,最後丈夫怒翻飯枱,飯餸散落一地,屋內粗言穢語間混雜孩子嚎哭聲。平平偷偷報警,然後擁着孩子躲進房間,等待救援,那10分鐘就是她人生裏最漫長的時刻。

這不是平平第一次經歷家暴。過去2年,她與丈夫屢次為經濟及孩子管教問題爭執,丈夫不時以武力結束對話,亦漸漸越來越晚才回家。直至年初疫情襲港,丈夫改為留家工作,平平一度以為有助修補雙方裂痕,但實情是衝突隨着24小時共處而增加。加上孩子停課,管教分歧亦令雙方關係更見緊張,一家四口每天於斗室困獸鬥。平平認為,疫情只是導火線,加速家庭關係惡化,最終她與2名孩子獲轉介至和諧之家庇護中心。

家居隔離竟釀成全球家庭暴力個案激增。(示意圖,圖中人物非事主/視覺中國)

和諧之家上月熱線求助個案升逾五成

平平的例子只是冰山一角,和諧之家接受查詢時指,自疫情發生至今,因家暴或家庭衝突的數字有上升趨勢,今年4月他們接到的單月熱線求助電話個案達1,228宗,較今年1月增加423宗,升幅逾五成。數字亦較去年同期上升22%。

家居隔離令全球家庭暴力個案激增,據聯合國婦女署數字,塞浦路斯及新加坡女性致電求助熱線的數字分別增加30%與33%,而法國的家暴個案更錄得三成增幅。聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)上月曾在社文媒體撰文,敦促各國政府應對大流行病情時,應把女性安全放於首位(I urge all governments to put women's safety first as they respond to the pandemic.)。

庇護中心入住率達96% 幾近飽和

按社會福利署數字,社署保護家庭及兒童服務課(服務課)今年3月錄得130宗虐待配偶或同居情侶個案,較2月增28宗,但相關數字則較去年同期的165宗微跌。不過,和諧之家發言人指,單在4月其庇護中心已接受了40個個案,較1月多達4倍,目前庇護中心入住率已達96%。



和諧之家不少求助個案與疫情關係密切。和諧之家前線同事受訪時指,有求助者家庭成員因疫情而產生焦慮情緒,如恐懼失業帶來經濟壓力。部分家庭會因生活瑣事包括是否戴口罩、家中的清潔方式、是否帶子女外出、有沒有蓋上厠所板等,都能成為家庭衝突的導火線。若關係本來已緊張的家庭,家人因在家工作,或強制家居檢疫等因素,施虐者與受虐者長時間在細小的空間相對,亦會令受虐者蒙受極大心理壓力。

求助者憂聲線被認出 機構增WhatsApp求助服務

疫情下施虐者與受虐者長期共對,受虐者往往更難以有機會向第三者求助。和諧之家指,每當接收到求助電話,會立即查問來電者是否安全,如來電者求助時正與施暴者共處一室,為確保受虐者的安全,職員會請她在安全的情況下再致電求助,如借故先離開發生衝突現場。 和諧之家又發現,部份服務使用者憂慮自己的面容或聲線被人識別,不願直接到訪本會中心或致電他們的熱線,而轉以電郵、facebook inbox或WhatsApp專線: 6299 7740 (受家庭婚姻問題困擾人士)方式求助。

男受虐者多以文字形式求助

此外,家暴受害人並不只局限於女性。和諧之家表示,在過往服務經驗中發現,男士受虐者多選擇以文字形式求助,故機構另設男士WhatsApp服務專線:6418 3405及網上HE Chat線上情緒支援服務(按此),冀以不同途徑接觸受虐者,讓他們能以適合自己的方式求助。