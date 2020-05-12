新型冠狀肺炎爆發以來，全球為減低感染風險實行社交隔離，許多公司為了抗疫而推行留家公作，惟各地的家庭暴力個案卻隨之增加。向來跟進家庭暴力的香港社福機構「和諧之家」的求助數字亦然，上月熱線求助電話個案較去年同期上升22% ，較今年1月激增五成。有求助人因丈夫留家工作，相處時間增加，漸生磨擦。某夜一頓晚飯，丈夫抱怨餸菜太鹹，其後演變成翻枱衝突，求助人報警，最終攜同一對子女入住和諧之家庇護中心。

有個案因疫情下丈夫在家工作，衝突隨24小時共處而增加。（示意圖，圖中人物非事主/視覺中國）

餸菜太鹹成家暴導火線

平平（化名）與丈夫結婚10年，一家四口因應疫情而長留家，本應有機會享受天倫之樂，但如今她卻坐在庇護中心花園，看着一對孩子在玩耍，珍惜得來不易的安全與平靜。1個月前某夜，平平煮好晚餐，叫留家工作的丈夫吃飯。未幾，丈夫抱怨餸菜太鹹，平平忍不住反駁，最後丈夫怒翻飯枱，飯餸散落一地，屋內粗言穢語間混雜孩子嚎哭聲。平平偷偷報警，然後擁着孩子躲進房間，等待救援，那10分鐘就是她人生裏最漫長的時刻。

這不是平平第一次經歷家暴。過去2年，她與丈夫屢次為經濟及孩子管教問題爭執，丈夫不時以武力結束對話，亦漸漸越來越晚才回家。直至年初疫情襲港，丈夫改為留家工作，平平一度以為有助修補雙方裂痕，但實情是衝突隨着24小時共處而增加。加上孩子停課，管教分歧亦令雙方關係更見緊張，一家四口每天於斗室困獸鬥。平平認為，疫情只是導火線，加速家庭關係惡化，最終她與2名孩子獲轉介至和諧之家庇護中心。

家居隔離竟釀成全球家庭暴力個案激增。（示意圖，圖中人物非事主/視覺中國）

和諧之家上月熱線求助個案升逾五成

平平的例子只是冰山一角，和諧之家接受查詢時指，自疫情發生至今，因家暴或家庭衝突的數字有上升趨勢，今年4月他們接到的單月熱線求助電話個案達1,228宗，較今年1月增加423宗，升幅逾五成。數字亦較去年同期上升22%。

家居隔離令全球家庭暴力個案激增，據聯合國婦女署數字，塞浦路斯及新加坡女性致電求助熱線的數字分別增加30%與33%，而法國的家暴個案更錄得三成增幅。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）上月曾在社文媒體撰文，敦促各國政府應對大流行病情時，應把女性安全放於首位（I urge all governments to put women's safety first as they respond to the pandemic.）。

庇護中心入住率達96% 幾近飽和

按社會福利署數字，社署保護家庭及兒童服務課（服務課）今年3月錄得130宗虐待配偶或同居情侶個案，較2月增28宗，但相關數字則較去年同期的165宗微跌。不過，和諧之家發言人指，單在4月其庇護中心已接受了40個個案，較1月多達4倍，目前庇護中心入住率已達96%。



和諧之家不少求助個案與疫情關係密切。和諧之家前線同事受訪時指，有求助者家庭成員因疫情而產生焦慮情緒，如恐懼失業帶來經濟壓力。部分家庭會因生活瑣事包括是否戴口罩、家中的清潔方式、是否帶子女外出、有沒有蓋上厠所板等，都能成為家庭衝突的導火線。若關係本來已緊張的家庭，家人因在家工作，或強制家居檢疫等因素，施虐者與受虐者長時間在細小的空間相對，亦會令受虐者蒙受極大心理壓力。

求助者憂聲線被認出 機構增WhatsApp求助服務

疫情下施虐者與受虐者長期共對，受虐者往往更難以有機會向第三者求助。和諧之家指，每當接收到求助電話，會立即查問來電者是否安全，如來電者求助時正與施暴者共處一室，為確保受虐者的安全，職員會請她在安全的情況下再致電求助，如借故先離開發生衝突現場。 和諧之家又發現，部份服務使用者憂慮自己的面容或聲線被人識別，不願直接到訪本會中心或致電他們的熱線，而轉以電郵、facebook inbox或WhatsApp專線： 6299 7740 （受家庭婚姻問題困擾人士）方式求助。

男受虐者多以文字形式求助

此外，家暴受害人並不只局限於女性。和諧之家表示，在過往服務經驗中發現，男士受虐者多選擇以文字形式求助，故機構另設男士WhatsApp服務專線：6418 3405及網上HE Chat線上情緒支援服務（按此），冀以不同途徑接觸受虐者，讓他們能以適合自己的方式求助。