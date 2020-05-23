全港最後一位造鳥籠師　半世紀靠手藝養活全家　老來造籠成藝術品

各種傳統工藝日漸式微，人手製作的鳥籠也成為碩果僅存的手藝。全港最後一位鳥籠製作師傅陳樂財，70年代為了養家自立門戶，半世紀以來製作過無數鳥籠，更曾替過不少政府高官造鳥籠。 年屆古稀之年，他近年從匠人化身成藝術家，只為靈感，而不再為錢造籠，其花了2年時間製作的新作品，由年初起在中環藝廊展出；而其手藝於去年更吸引到外籍藝術家Frédéric Bussière慕名而來，向他學習製作雀籠技巧並融入創作，成品於上星期起在電車上展示。 從造雀籠賺錢養活一家五口，到近年雀籠變成藝術品，陳樂財說起來，嘴角總掛起一抹淺笑，「最開心係有人識欣賞我嘅作品，好過請我飲茶」。

從太子花墟走入雀鳥花園，經過樹蔭鳥鳴，映入眼簾的是擺滿雀籠、蟋蟀的小巷。來到花園盡頭，陳樂財坐在「財記」店門前。五月的天，盛夏提早到來，陳樂財身後擺放一把鐵鏽斑斑的風扇，臉上架着一副老花鏡，身穿一件白色背心，一手拿着油掃，不徐不疾地為竹絲雀籠掃上一層又一層漆，而其十指之間早就埋入漆油。

陳樂財，人稱財叔，明明一頭斑白，可是整個雀仔花園的人總愛叫他「財仔」，隔壁老闆笑言：「佢仲好後生！」還有2年便年屆80的財仔，接受過不少媒體訪問，其生平在網上一搜便冒出來：陳樂財生於1942年，自1955年起隨舅父學習造鳥籠，後來更師承造籠大師卓康。

從太子花墟走入雀鳥花園，經過樹蔭鳥鳴，走進擺滿雀籠、蟋蟀的小巷，來到花園的盡頭，陳樂財正在「財記」店門前默默修籠。(黃文軒攝)

新入行無名氣收入不穩 曾一度轉行

70年代香港養雀風氣興起前，製雀籠的人僅屬少數。人們傾向找享負盛名的大師造籠，剛入行的財仔沒甚名氣，收入不繼，曾一度轉行倉務員。後來養雀成潮流，雀籠需求殷切，他才再度入行。他清楚記得，31歲那年成家立室，然後離開師門出來自立門戶，結果製籠師傅一當便是50多年，靠雀籠養活了膝下3名兒女。

財仔的50多年造籠生涯，同時見證了香港歷史。旺角康樂街曾於70年代發展成售賣雀鳥、鳥籠的集中地，因此又名「雀仔街」。有閒情雅致養雀的人多是公子哥兒，亦有不少政府高級職員來找財仔造籠，「探長級人馬都有」。人們提着一籠鳥兒，到上海街的奇香及雲來茶樓飲茶賞雀，「成個酒樓坐滿晒，啲人拎住籠雀就坐一日」。

「財記」店門前掛起兩籠雀，一隻石燕，身帶有一抹鮮黃色，不時在籠中跳躍；另一隻黑白，全身烏黑，眼睛閃亮亮。（黃文軒攝）

年復年、日復日造籠修籠

舊日風景已不復見。90年代初政府重建康樂街，高聳入雲的大樓倏地落成，變成今天的朗豪坊。自97年起，雀仔街一帶商戶搬遷到園圃街雀鳥花園，「財記」手藝仍十年如一日，店內一隅仍擺放着財仔沿用多年的工具、放置雜物的鐵盒，稍微傾斜了的木框掛鐘。儘管雀仔街風光不再，這裏的時空卻仍像停留在70年代。

維修雀籠步驟逐格睇：

+ 3 + 2

傳統工藝日漸式微，全港目前只剩下財仔一位造籠師傅，他不時嘆沒年輕人願意繼承工藝。去年，有外籍藝術家慕名而來，找財仔學習製作雀籠技巧，希望將雀籠製作工藝融入藝術創作，作品上星期起在電車上展示。財仔一向不苟言笑，但說起有人拜師學藝，嘴角卻微微揚了起來。

財仔曾中途轉行，其後因多人養雀再重回本業，當年為了「養頭家」而自立門戶，結果到了古稀之年，他仍在默默低頭扎雀籠。（黃文軒攝）

雀鳥歌聲有別 「睇吓你想聽張國榮定梅艷芳」

「財記」店門前掛着兩籠雀，一隻是石燕，身帶有一抹鮮黃色，不時在籠中跳躍；另一隻黑白，全身烏黑，眼睛閃亮亮。財仔說，他愛雀，全因雀兒活潑可愛，「又聽話」。他又鬼馬地笑說，每隻雀鳥的歌聲有別，「睇吓你想聽張國榮，定梅艷芳啦！」。他尤其喜歡歌聲，店內一排書架上擺放不同歌手的唱片：許冠傑、關正傑、蔡琴，還有粵劇演員徐柳仙等，他統統都涉獵，「咩歌手我都聽，佢啲歌好聽我就聽」。

「我而家造雀籠唔係為搵錢，有靈感到先做。」 鳥籠製作師傅陳樂財

近廿年間，財仔專為客人維修鳥籠，暫停了所有造籠工作，「都唔知幾時做起畀人，人哋都冇咁好耐性等你。」只是偶爾會為興趣造來自用，最近他曾用花2年時間做一個鳥籠，目前正在藝廊展出。

問財仔維修籠有何技巧，他行動比說話實際，一拿起工具便專心致志，「睇唔出係我做就滿足」。（黃文軒攝）

造籠是一門藝術 「唔係為搵錢」

數字的事，財仔常常說不上來，說起往事又總是輕描淡寫。問他每個雀籠賣多少錢、製作需多少時間？他都只回一句：「工字不出頭。」在他的工藝世界中，一切都無法用數字衡量，造籠更像是一門藝術。「造得快只係當工廠咁做，唔係為做藝術。我造雀籠唔係為搵錢，有靈感到先做」。而替人維修也是藝術一種，「做到人哋睇唔出係我維修嘅，就滿足了」。