本港每年約有4萬人離世，當中牽涉的喪親家庭不計其數。聖公會聖匠堂長者地區中心安寧服務部高級服務經理梁梓敦指，100個喪親的人當中，約15至20人需要接受專業的哀傷輔導，而及早介入有預防發生情緒問題的作用。4月27日在跑馬地發生的奪命工業意外，死者顏訓真遺下妻子及4子女，近月社署將顏家個案轉介予聖匠堂跟進，顏太表示，兩名幼子已接受父親離世的事實，「有日我喺房晾衫，二仔突然同我講，『媽咪以後唔使幫爸爸買衫，爸爸走咗啦』。」

一條工字鐵奪去顏訓真的性命，遺下妻子及四名年幼子女。（受訪者提供圖片）

向兩名幼子簡介出殯儀式

4月27日，工人顏訓真在跑馬地宏德街的地盤進行地基工程時，突遭一根約2噸重的工字鐵砸中斃命，遺下妻子名四名子女，其中12歲長子及7歲次子患有言語障礙，飛來橫禍令顏太頓失所依。顏訓真離世後，社署主動聯絡顏家，了解他們的情況，顏太透露，曾有社署社工上門進行家訪，後來亦轉介了他們一家的個案給聖公會聖匠堂，為他們提供情緒輔導支援。顏訓真的姨甥王先生稱，聖匠堂「護慰天使」服務部社工5月中旬曾進行家訪，了解他們所需，顏訓真於5月底出殯，社工向兩名出席喪禮的兒子介紹出殯當日的事宜，又準備圖片，讓他們知道有什麼儀式需要他們協助，「起碼有個認知，有個心理準備，到時唔會嚇親」。

「有日我喺房晾衫，二仔突然同我講，『媽咪以後唔使幫爸爸買衫，爸爸走咗啦』。」 工字鐵奪命意外死者顏訓真太太

除了輔導小朋友，社工亦關心顏太的情緒。顏太稱，事發後自己曾一度打不起精神，只想頹廢地躲在房間內。不過，她與社工傾訴後，感覺已被開解不少，正努力接受丈夫已逝的事實，「傷心還傷心，日子都係要過，人都走咗，強求唔到佢返嚟，我會好好照顧4個小朋友」。顏太又指，社工曾與兩名兒子聊天，長子現時情緒良好，次子亦開始明白及接受爸爸的離世，情緒變得較為平穩，「有日我喺房晾衫，二仔突然同我講，『媽咪以後唔使幫爸爸買衫，爸爸走咗啦』。」

少婦剛誕子丈夫病逝 接受輔導兩年多後逐漸穩定

除了顏家，梁梓敦亦分享了一個發生在3年前的喪親個案，「一名年約30歲嘅內地女士，本身係個專業人士，早年同40幾歲嘅港人丈夫結婚，後來個女士懷孕，丈夫唔使佢工作，但當佢懷孕到9個月時，丈夫患上末期癌症」。梁梓敦憶述，女事主的兒子還未滿月，丈夫便已離世，他難忘首次見到女事主的情形，「佢好憔悴，好瘦，孭住個BB，精神狀況非常差，加上佢喺香港冇乜親人，所有嘢都要一個人面對」。

當時聖匠堂的社工陪着女事主處理丈夫的身後事，並慢慢將他們的生活帶回正軌，「嗰位女士當時冇工作，人生冇計劃，積蓄亦只剩下幾千蚊，於是同事陪佢申請綜援、公屋，以及一些緊急基金，先處理即時生活上的問題，然後再長期跟進她的情緒」。梁梓敦坦言，女事主遭逢人生巨變，當時非常擔心她會做傻事，最後聖匠堂亦跟進了這個個案兩年多的時間，女事主的情緒及生活才逐漸穩定起來。

梁梓敦引述數據指，100個喪親者中，約有15至20人需要接受專業的哀傷輔導，而及早介入有預防發生情緒問題的作用。（呂凝敏攝）

「拖到（事主）情況越差時先介入，其實投入嘅資源時間會更多。」 聖公會聖匠堂長者地區中心安寧服務部高級服務經理梁梓敦

梁梓敦引述數據指，100個喪親者中，約有15至20人需要接受專業的哀傷輔導，而及早介入有預防發生情緒問題的作用，「拖到（事主）情況越差時先介入，其實投入嘅資源時間會更多」。聖公會聖匠堂「護慰天使」目前是全港唯一提供哀傷輔導家訪的非牟利機構，梁梓敦深信，透過家訪更能了解喪親者的家庭需要及真實情緒，其後喪親者亦可參與機構舉辦的一些互助小組、節日派對及外出活動如到主題樂園遊玩等，認識更多同路人，有助令他們重新投入生活。

幫助跑馬地工字鐵奪命意外死者遺屬的籌款項目將於6月11日結束，匡懷將於核數後，把餘下善餘全數交予顏太。請捐款幫助顏訓真遺孀及4名子女渡過難關：https://heart.hk01.com/zh/project/10276