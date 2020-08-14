【橫洲收地】曾三步一跪向林鄭示威　寮屋戶羊漢終妥協離場

地政總署上月29日抵元朗橫洲三條非原居民村收地，守村村民於村口早早屏息而待，如臨大敵。在一觸即發的土地上，橫洲鳳池村內小徑卻出現三隻山羊散步吃草，悠閒如昔，像平行時空一樣。63歲村民林義庭是山羊的主人。當初為了遠離塵囂而搬入橫洲的他，輾轉卻因為捲入收地風波而站出來抗爭。2017年，他曾「三步一跪」赴當時林鄭月娥候任特首辦公室請願，要求煞停橫洲方案。 不過3年後的今天，他接受政府更新的寮屋搬遷安排，等待太太取得「復耕牌」後，便打算遷離橫洲，妥協離場。在香港希望不問世事，實踐理想的田園生活，比養羊人想像中更艱難。 攝影：鄭子峰 【橫洲收地守村者之二】

阿林最初養羊是希望清理農地雜草，如今他和羊卻成為互相依靠的夥伴。（鄭子峰攝）

退休後搬入橫洲 曾望避世務農終老

橫洲鳳池村內小徑常有三頭山羊，於草地漫步吃草。上月收地，村民在村內嚴陣以待，山羊不時走近人群探望。山羊主人林義庭（阿林）也在遠處觀望，兩頭生羊也是羊媽媽於橫洲產下。他坦言遷入橫洲的初衷，是打算遠離塵囂，7年前，他和太太購入橫洲寮屋，打算在此務農安老。

阿林一共養了三頭山羊，當中兩頭是他在橫洲接生，羊亦因此變得親人。（鄭子峰攝）

此前，他曾做遍各行各業，20年間曾駕駛貨車來回中港兩地，「你哋仲係年青，我個經歷就有好多不愉快嘅人際關係，我打十份工七份係冇糧出」。他慨嘆商業世界欺善怕惡，生性隨和只會被欺負，據理力爭，往往造成關係「反枱」破裂。因此，當他一來到橫洲，便被綠化帶的大草坪所吸引，「係我自己好渴望嘅地方」，縱然他對橫洲土地沒有那種紮根的感情，但橫洲確是他避世安老的理想之鄉。

阿林甫來到橫洲，便被綠化帶的大草坪所吸引，「係我自己好渴望嘅地方」。（鄭子峰攝）

夫婦於2013年遷入橫洲後，他便着力改善土壤質素。他從元朗麵包店拾回雞蛋殼，打碎後混入泥土，以「養肥」土壤令其更適合種植。不過兩年後，橫洲卻傳來收地消息，「退休唔係想好似啲阿伯咁，坐喺公園吊十五糊、捉棋，自己唔想咁，想做啲對大自然有貢獻嘅嘢。」他說，「所以就想睇下點抗爭可以保留（土地），𠵱家輸咗啦」。

阿林對泥土頗有研究，因他曾打算退休後深研耕種之道。他視枯枝落葉為寶，「呢啲都係好有營養嘅土壤」。（鄭子峰攝）

養老屋被劃入收地大綱

阿林的養老屋原本不在收地範圍內。房屋署曾於2013年建議用橫洲北部34公頃棕地（如停車場、貨櫃場等已受破壞的土地）興建17,000個公屋單位，惟2014年發展大綱最終卻離開棕土，改向非原居民聚居三村的綠化帶地段「開刀」，而公屋數目亦大減至4,000個。其後，在土地正義聯盟與傳媒相繼揭發政府與鄉紳「摸底」黑幕後，政府修改公屋發展藍圖，而最終發展大綱更「完美」切割開涉套丁發展的新屋苑；發展商新世界亦在該塊棕地旁申請改劃1.24公頃綠化地成住宅，擬興建三幢39層高住宅， 事件被質疑是利益輸送。居於橫洲的非原居住戶，從未在過程中被正式諮詢。

阿林曾打算修葺寮屋，但地政的職員勸佢放棄，指橫洲一定會收，而且速度會很快。（鄭子峰攝）

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曾以「三步一跪」促煞停方案 不忍村民因行動而犧牲

此前，各村民在村內各自生活，互不干涉，直至「橫洲黑幕」出現，村民與關注組成員召集村民舉行會議應對收地問題，當時林義庭也是座上客。由於橫洲收地事件穿插於2016年立法會選舉及2017年行政長官選舉之間，亦自然成為傳媒關心及跟進的議題。2017年，橫洲村民曾以「三步一跪」方式，赴往當時林鄭月娥候任特首辦公室請願，要求煞停橫洲方案，改用民間的「多贏新規劃方案」。當時阿林就是其中一個身穿「冤」白色汗衣示威的村民，與永寧村村長陳愛金一同跪往林鄭候任辦。

阿林（前排左一）曾身穿「冤」白色汗衣，三步一跪遊行至林鄭候任辦。（資料圖片／吳煒豪攝）

然而團結的日子並沒有維持多久，漫長的五年間，抗爭村民分裂成兩派，有人心灰離去。橫洲三條散村（非原居民村）永寧村、鳳池村及楊屋新村涉及不同業權，包括私人購入土地、寮屋、租戶等，約200名非原居民的需求各異。紮根橫洲數代的村民求不遷不拆，維持鄉村生活，但像阿林這類新遷入的寮屋戶，他說從一開始便是希望爭取合理賠償。2018年1月，他因分歧離開關注組會議，他指當時已有村民因守村而被判囚10天，他不認同再有人因行動而犧牲。他認為村民之間意見不合會影響成效，倒不如分開行動，若任何一邊有推進，兩邊村民都或會得益。

從外表看來，阿林皮膚黑實，像個普通的農民。（鄭子峰攝）

促政府修改凍結35年的寮屋登記政策

以阿林的寮屋為例，寮屋屬當年來港難民自行搭建自住的房屋，直至七、八十年代獲港英政府登記確認。若寮屋沒有當年登記紀錄或曾頂手他人，則不獲當局承認，政府收地時同樣不會向住戶賠償或提供安置方案。但由於購入寮屋安老的村民非大富大貴，部分村民當初因便宜而購入寮屋，屬無法申請公屋的夾心階層，分裂之後，他希望政府修改凍結35年的寮屋登記政策。他甚至曾建議村民把習近平的話寫成橫額──「房子是用來住的，不是用來炒」，拿到中聯辦門外示威。他認為示威要刺中要害，若林鄭月娥怕的只有中共領導層，示威就得刺中要害。這都是無法撼動政治大格局的小市民，對大局的權謀猜想。

搬入橫洲之初，阿林欲遠離人事，最終卻則收地捲入錯綜複雜的橫洲發展計劃。（鄭子峰攝）

改與政府及鄉事派開會 爭合理賠償

其後，他與部份村民選擇與鄉議局、地政總署開會、對話。按他的說法是「可遷可拆」，但前提是爭取合理的賠償。2018年5月，港府宣布修訂寮屋拆遷的特惠津貼和安置安排，容許寮屋合資格住戶向地政總署登記後，可受惠於免經濟狀況審查安置及特惠補償，當中包括免審查房協出租單位安排，同時提供政府土地予受影響農民參與「特殊復耕計劃」。「政府賠償話百二萬，上一代寮屋好多都唔超過400呎，計千五蚊呎，好多人最多都係42萬，講到百二萬都係呃人，買唔到出面啲樓，亦唔想去。」如今與他們溝通的立法會議員換成工聯會麥美娟。

阿林研發了方便農務的工具，眼前的儀器就是他改裝三個洗衣機滾輪而成的混合儀，以混合羊糞、雞蛋殼、泥土，改善泥土肥力。（鄭子峰攝）

阿林又開始與政府部門經理接觸，提醒打算上樓的村民需要準備甚麼文件，「我認為我了解到政府想要乜嘢，亦知道村民想要啲咩。有人好攰，有人想上公屋就上公屋」。當橫洲非原居民村民分成兩派，各自尋求出路時，被揭由原居民套丁發展、劃出收地範圍村屋屋苑「環翠山」卻於2018年交吉入伙，遙望因逼遷奔波的一眾非原居民。「睇唔到嘅都係利益」，他說。

溫馴的山羊常在主人與客人附近打轉。（鄭子峰攝）

不滿香港發展模式傾斜 忽視農業生活模式

五年過去，他如今等待政府向太太批出復耕牌後便離開。但他稱，至今對政府仍是不滿，「大家都盡咗力，只係話有呢個咁冷漠的政府，香港咁發達，點解我哋會收到一泡眼淚？」他認為，香港發展模式傾斜，政府依賴賣地維生，忽視農業與其他生活模式，仿如農地害蟲失去天敵雞一樣失衡，「每一地方都要平衡，當你所有嘢側埋一面，就好似𠵱家咁」。

縱然人能妥協，遷離3,000多呎的農舍，但山羊與果樹不能上樓。阿林最終輾轉覓得農地，打算安置三隻山羊，從新開發自己的農地。橫洲最終沒有成為他的終老地，只成了他人生一段短短七年的插曲。