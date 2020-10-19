童黨事件橫行　智庫研究報告倡建網絡綜合平台　接觸隱青防被邊緣

15歲少女街頭遭掌摑32巴、13歲男童於商場平台被圍毆兼以煙頭「辣」身體、11歲女童被逼在公廁拍裸照、16歲少年被一班與黑社會為伍的中學生禁錮飛鵝山及剝光豬拍片……隨着社交媒體興起，近年不斷爆出各區的童黨欺凌事件，情況令人關注。 有民間智庫組織近日就青年犯罪議題發表研究報告，概括出大多數邊緣青年的背景類近，指學校應及早識別高危學生，並提出「3+1」平台建議，在他們變成邊青前作出支援，先建立他們的自信心及自我價值，再逐步協助他們重回正途。「3+1」的「1」，是一個網絡綜合平台，盼社區以創作關於邊青的題材，能接觸到隱蔽青年並提供協助，同時提醒社會不應標籤及邊緣化他們。

童黨、邊青問題在香港社會存在多年，惟在精英教育制度下，一班成績相對欠佳，或是因家庭背景複雜而導致有情緒問題的年輕人，容易被視為次等學生，甚至被「邊緣化」。

童黨、邊青問題在香港社會存在多年，惟在精英教育制度下，一班成績相對欠佳，或是因家庭背景複雜而導致有情緒問題的年輕人，容易被視為次等學生，甚至被「邊緣化」。關注青年事務的民間智庫組織MWYO近日就青年犯罪議題發表報告，負責撰寫報告的高級研究員黎卓然（David）指，報告以質性研究方式，概括出不少犯罪青年的共同特質，大都是家庭背景較複雜，以及學業成績不理想，由於難以適應學校的環境，導致他們不想上學而流連街上，甚至因此結識黑社會分子，透過犯法找尋自我價值或「搵快錢」，最終自毀前程。「很多人都不重視邊青問題，因為整個社會大氣候都是看重成績好的學生，不會撥出資源幫助這些有問題的學生，希望透過這次研究，提升社會對邊青的關注」。

民間智庫組織MWYO高級研究員黎卓然（David）指，「很多人都不重視邊青問題，因為整個社會大氣候都是看重成績好的學生，不會撥出資源幫助這些有問題的學生，希望透過這次研究，提升社會對邊青的關注」。（呂凝敏攝）

趁問題青年仍上學時 及早識別提供協助

黎卓然以「生病」來形容被邊緣化的年輕人，他認為每個人一出生都是健康、有能力的人，惟部分小孩開始有生病的症狀，「你看見他開始打噴嚏、流鼻水，但不覺得是一回事，後來他便越病越重，你以為他會自行康復，其實不會，他會病到自己也認為自己患了絕症一樣」。故他認為，學校及家長必須有足夠警覺性，在年輕人「有病徵」時及早識別，避免他們變成邊青，「他成績差，你不理，他慢慢會欠交功課，甚至曠課，最後連學也不上，甚至屈在家中，那就很難再與他接觸，所以應趁他還會上學時，向他伸出援手」。

伍玥瑩曾是一名邊青，至今成為大馬青體部副部長辦公室（青年發展）特務官員，設計並實行各項邊緣青年的發展政策，身體力行傳達「邊青也是有用的人」的訊息。（網上影片截圖）

馬來西亞邊青少女變青年政策官員

黎卓然在研究中提到馬來西亞的成功例子。伍玥瑩曾是一名邊青，她從三代黑社會背景家庭中成長，16歲被停學，至今成為大馬青體部副部長辦公室（青年發展）特務官員，設計並實行各項邊緣青年的發展政策，身體力行傳達「邊青也是有用的人」的訊息。「馬來西亞因為有官員曾是邊青，了解邊青的需要，並能調動政府的資源幫助他們」。

黎卓然參考了馬來西亞的邊青政策，並在研究報告中提出「3+1」平台（3個特定場所及1個網絡）建議。（呂凝敏攝）

先找回自我價值才談學習

黎卓然認為目前社會有很多欺凌事件，而學校教育方式有機會是造成邊青的原因之一，故此學校的角色非常重要。他參考了馬來西亞的邊青政策，並在研究報告中提出「3+1」平台（3個特定場所及1個網絡）建議。他指「3」是指分別在主流及群育學校作支援，以及興建一站式共享中心，「如學生無法適應主流學校的學習環境，校方應與家長作出溝通，建議學生有數個月的時間，以另類的教學方式協助他們找回自我價值，認識自己的長處，建立學習動機後，才返回主流學校學習」，至於問題較嚴重的學生，黎建議讓他們改到群育學校學習，被問及到群育學校讀書易被標籤的問題，黎則認為標籤文化難以一朝一夕改變，故強調若需轉介學生到群育學校學習，主流學校的教學人員必須與家長多加溝通，「希望推動這些政策，令社會有更多成功個案，讓大家知道讀群育學校也可是有理想的人」。

群育學校旨在為有中度至嚴重情緒行為問題的學生提供加強輔導，讓學生能盡早返回普通學校就讀。但審計署去年發表報告書，當中提及群育學校收生長期不足。（資料圖片）

促以空置校舍興建一站式共享中心

而一站式共享中心，黎卓然則建議可在空置校舍覓地興建，善用現有資源。他認為中心可設有不同的康樂設施，以及提供免費住宿服務，希望社工與問題學生建立一對一的關係，雙方有了互信後，再安排適合該學生的活動或教育，「中心主要是open for public，希望那些不願上學的學生，與其在街上無所事事，不如到中心玩」，他亦建議中心可提供學歷認可課程，方便學生將來升學或就業之用。

至於「3+1」的「1」，則是一個網絡綜合平台，「類似社區創作平台，人人都可以拋出一些支援青少年服務的方案，讓有心的機構或組織參考」。除此之外，平台也可提供空間予有創作才能的青年發揮，「可能是影片、畫作或攝影作品，都是關於邊青的題材，希望社區對邊青有更多了解。」他認為網絡平台更能吸引一些隱蔽青年，令他們得知外界有人願意和他們建立關係，並希望社區透過各式方法接觸邊青，提醒社會不應忽視或標籤他們。