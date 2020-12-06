周末外傭聚腳地　家鄉小店化身「無罩」食肆　擺攤執貨零距離

第四波新冠肺炎疫情殺到，政府本月2日宣佈收緊限聚令，公眾地方街頭聚集或食肆每枱限至2人一組，違規者將被檢控。惟記者今日（6日）巡視荃灣及深水埗外傭聚腳地，發現有外傭無視限聚令，趕在聖誕前夕聚集街頭執貨封箱，商場內家鄉食物小店更加化身成食肆，公然招徠外傭排排坐無罩用膳，最誇張六人同枱吃飯，增加集體感染風險。

每逢周末便是外傭休假日，大部分人選擇外出與同鄉聚會，當中深水涉北河商場以及荃灣力生廣場更是外傭聚腳集中地，商場內設有大量家鄉食品小店、貨幣兌換店及速遞店，外傭可即場在商場內購物及寄錢，再於現場執拾物品寄往家鄉。

在荃灣力生廣場外擺檔多年的報紙檔主吳先生稱，每逢周末或公眾假期的早上11時至傍晚6時，便是外傭聚集執貨封箱的高峰期，街頭人頭湧湧，聖誕前夕一個月，人流更旺，食環署及警方間中到場逗留3至4小時執法。

荃灣深水埗街頭人頭湧湧

香港01記者今早11時半到沿力生廣場外紅十字會捐血中心至路德圍一段的百多米行人路觀察，發現至少有400名外傭在街頭聚集並執貨入紙箱內，雖然部分外傭自覺戴口罩及盡量在路邊執拾，但亦有部分外傭不守規矩，在路中央隨處放置大量衣物，亦有外傭坐在路邊除下口罩用膳，以致行人路被縮窄超過一半，擠得水洩不通。

食環署人員早上11時15分到場向外傭派發傳單，勸喻遵守限聚令規定，至中午12時許開始與兩名軍裝警聯手執法，先驅趕公眾地方聚集超過三人的外傭，其間向一名懷疑違反限聚令的女傭發出2,000元定額罰款告票，並登記其個人資料。

另一個外傭集中地深水埗北河商場一帶，街頭同樣人頭湧湧，除了外傭忙於在街頭執拾貨物封箱寄回家鄉外，尚有南亞小販在街頭擺攤叫賣，部分人雖戴有口罩，但中途除罩與外傭攀談，增加感染風險，其間有食環署人員在場監視，但未有任何行動。

家鄉小店周末變裝食肆

記者走入北河商場巡視，發現商場內五至六間外傭家鄉食品小店，周末化身食肆，直接在店內煮食，店員拿起餐牌招徠食客，每間不足100平方呎的小店內，聚集至少10多名外傭，全部食店均沒有遵守限聚令規定，每枱食客多於兩人，排排坐除罩用膳，最誇張一張枱坐滿６名食客，枱與枱之間亦沒有1.5米距離或用隔板分隔，若有人已感染新冠肺炎病毒，隨時引發「外傭感染群組」。

記者翻查菲律賓駐港領事館FB專頁，12月3日新限聚令實施當日，已用菲律賓語發帖提醒外傭留意有關情況，但印尼駐港領事館FB專頁或官網，則未有提及相關新措施實施後注意事項。

菲律賓駐港領事館FB專頁在本月3日以菲律賓語告知傭工最新限聚令措施。(FB截圖)

外傭義工隊召集人陳錦花表示，僱主已不斷提醒外傭外假期外出時要戴好口罩，以及每次碰觸外物後使用消毒搓手液，然而她們用膳時必定除下口罩，無法控制她們外出時的每一個舉動，「僱主好驚，已經提完又提，但都係勸喻形式」，她建議政府應與印尼或菲律賓駐港領事館或工會組織合作，透過當地人向外傭講述新限聚令措施，加強防疫意識。