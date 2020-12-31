新冠肺炎疫情持續至今已一年，在此期間，香港政府的防疫措施和安排，亦因應疫情而頻密變化。政府先後推出口罩令、限聚令、禁晚市堂食等措施，香港市民尚且忙於適應，一些言語不通的少數族裔人士，又是否可以適時獲取最新的疫情資訊？一年過去，政府在宣傳防疫方面，是否仍有改善空間？

很多少數族裔人士在香港紮根已久，更有不少是土生土長，但礙於語言不同，每有大事發生，他們或會成為被邊緣化的一群。（資料圖片／黃舒慧攝）

根據2016年中期人口統計結果，香港約有584,383名非華裔人士，佔全港人口的8%；而在居港少數族裔人士中，有54.9%為外籍家庭傭工。

很多少數族裔人士在香港紮根已久，更有不少是土生土長，但礙於語言不同，每有大事發生，他們或會成為被邊緣化的一群。今年年初疫情剛爆發時，香港全城搶購口罩、搓手液，在資訊不足的情況下，不少少數族裔人士十分恐慌，但相反也有人低估疫情，只以毛巾、面紗等遮掩口鼻，甚至完全不戴口罩外出。其後政府相繼實施不同的防疫措施，一般人可以由媒體、社交網站等獲取資訊，但對於一些連中英文也不懂的人士，措施頻密更新，他們未必可以時刻跟上。

「可以見到曾經有一排政府係有做（語音翻譯防疫資訊），但出出下（語音）冇再出，成為一個缺口，又變返原地踏步。」 香港融樂會倡議及傳訊主任鄭鈺憙

少數族群多靠WhatsApp群組口耳相傳防疫資訊

香港融樂會倡議及傳訊主任鄭鈺憙指出，有部分在港的少數族裔人士只懂烏都語、印地語等家鄉語言，不諳中英文讀寫，要獲取防疫資訊的更新，多數靠他們自己在WhatsApp群組中以語音訊息口耳相傳，也有機構會協助將防疫資訊翻譯。鄭鈺憙表示，現時政府的「同心抗疫」網站上已有九種語言可供選擇，但當中只有部分內容有「收聽」這個選項，「可以見到曾經有一排政府係有做，但出出下（語音）冇再出，成為一個缺口，又變返原地踏步。」他續指，有少數族裔人士向他們反映，相關的文字和語音翻譯，有譯得生澀和有發音錯誤等問題，質素未如理想。

鄭鈺憙表示，為了因言語問題而被邊緣化的群體，現有的少數族裔支援中心和外展隊可以協助轉載更多資訊，政府亦可考慮SMS形式，提醒少數族裔市民有關防疫資訊的最新更新，「例如之前遊行活動政府都有做，喺防疫嘅重要關頭點解又冇活用？」他指，防疫資訊不僅限於政府措施，同時可包括疫情下可以獲得援助的訊息，例如食物銀行和一些緊急的援助基金。鄭又補充指，留意到疫情發生以來，學校的課後輔導班全部暫停，很多少數族裔小朋友的中文出現明顯退步，認為政府除了硬件上支援基層家庭購買電子器材，亦應將資源分配予讓少數族裔兒童學習的中文班。

不少人都擔心，外傭周末外出或會成為高風險活動。（資料圖片／黃舒慧攝）

「可以同佢哋（外傭）講，屋企廚房啲嘢任你食，唔一定要出街食.......要出去嘅記得做好個人保護，唔好咁夜返，如果受感染屋企人會好掛住你。」 香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒

組織倡僱主以感性方式教導外傭防疫方法

除了在港定居的少數族裔，外傭在防疫方面亦受到關注。早前已出現了「外傭群組」，但到了現時，每逢周末仍會見到多處有大量外傭聚集，甚至是在人多地方除下口罩及煮食。不少人都擔心，她們的防疫意識不足，周末外出或會成為高風險活動。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指，現時香港有約37萬名外傭，多國的駐港領事館和中介公司都有勸喻外傭減少外出，網頁上亦有防疫的相關資訊和片段，但認為僱主有責任、亦應該提醒家中外傭有關防疫措施及其重要性，「可以同佢哋講，屋企廚房啲嘢任你食，唔一定要出街食.......要出去嘅記得做好個人保護，唔好咁夜返，如果受感染屋企人會好掛住你。」她建議僱主用利誘和較感性的方式來教導外傭正確防疫和注意飲食安全。