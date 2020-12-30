61歲的宋太在三年動用積蓄，加上向社署申請的200萬元在長沙灣開設社企餐廳「喜樂餐飲‧教室」，為患有自閉症及輕度智障的33歲女兒Flora以及其他同路人提供工作機會。寒潮襲港，香港明日（31日）凌晨的最低氣溫只有攝氏7度，宋太於是連同義工朋友楊鴻、阿月昨夜（29日）走訪各區，為劏房住戶以及露宿者送上內含棉被、保暖衣物、抗疫包等物資的福袋，應付來勢洶洶的寒潮。

69歲的露宿者簡先生（左一）早前因噪音問題與人口角，繼而被人打斷右手。（黃景洪攝）

69歲的露宿者簡先生寄居在西灣河一條行人隧道，他日前因噪音問題與一名「的士佬」起爭執，理論期間對方竟執起一個不鏽鋼煲，向簡伯重擊，最終令他右臂骨折，連執紙皮都無能為力。宋太一行人到達簡伯住處卻未見他影蹤，正當眾人打算放下物資離去的時候，「伯伯返來啦！」簡伯施施然地過馬路，右手包裹的三角巾看上去有點殘舊，左手拉著購物車有點乏力，楊鴻於是急步上前協助拉車。

簡伯剛返回住處，在膠箱中取出一支蒸餾水，乏力的雙手連開支水都有難度，義工見狀立馬向他施以援手，「你仲有無其他水？要唔要開埋？」義工阿月親切地問候簡伯，其時，宋太將熱騰騰的臘腸蒸雞飯送到簡伯手上，能在寒冷的晚上有一口熱飯下肚，對露宿者而言已經是一件簡單而幸福的事。要面對寒潮，一口熱飯固然是重要，而棉被、羽絨等禦寒物資當然亦必不可少，「要唔要幫你打開張被？」義工問到，簡伯只揮揮手說自己也能做到。

「我真唔知道會唔會再落來打我，我唔想再有事發生，我冇辦法，唔通唔瞓覺，防唔到小人。」 西灣河無家者簡伯

家當假牙亦被偷 盼獲贈手提電話保護自己

「你哋有冇舊電話？報到警就得。」他憶述遇襲當日，遲遲未有途人伸出援手，報警也是一段時間後的事。宋太、楊鴻立馬應承。在遇襲事件後簡伯猶有餘悸，「我真唔知道會唔會再落來打我，我唔想再有事發生，我冇辦法，唔通唔瞓覺，防唔到小人」。露宿者是社會底層，對許多人而言他們就係發洩欺壓的對象，簡伯也不例外，他憶述假牙都已被偷兩次，「有人踩單車一抽（雜物）就走，食環處26號凌晨又來清啲嘢。」講到簡伯落下男兒淚，臨別在即，義工們和他相約後日晚上再會，為他送上手機以及其他物資，簡伯卻未敢答應，只謂「希望我仲喺度啦」。

社企餐廳老闆奔走各區助弱勢社群

其實，宋太經營的社企餐廳「喜樂餐飲‧教室」的經營情況並不樂觀，「限聚令影響都好大，我哋連廚房都走埋」，廚房工作只好由宋太自己擔起大旗，轉煮自己拿手的中式家常小菜，「捱過疫情，班小朋友（弱能人士）都叫有份工，普通人搵工都難，對佢哋來講真係難上加難」。早上六時起床，八點和女兒Flora回到店內開始忙碌的一天，晚上繼續出動關心社區中被遺忘的一群，會覺得辛苦嗎？宋太笑言「做得幾多得幾多」，畢竟助人帶來的滿足感是難以取替的。

禦寒物資包括薑茶及厚褸

就在兩星期前，宋太帶着女兒Flora及病友同事到訪觀塘碼頭鄰近街區，向露宿者及清潔工送贈飯盒、薑茶以及厚褸等禦寒衣物。她憶述當時街友的反應熱烈非常，物資派罄，連用作盛載薑茶的暖壺都送出去，「見佢哋都煲到水，就畀埋個壺佢哋，天氣凍飲熱水都好。」

氣溫急跌 露宿者自築城堡擋寒風

雖然宋太和楊鴻相識良久，但這次卻是她們首次一起出動探訪露宿者。梁婆婆已在葵涌橋底露宿約六年，楊鴻一直支援婆婆的膳食，亦會定期前往探望，與婆婆挺為熟稔，「見佢執野食都唔係辦法，以前我承包餐飲來做，就拎啲免費嘢食畀佢」。梁婆婆對陌生人比較敏感，起初態度亦不甚友善，「（露宿者）通常拒絕溝通，因為露宿者無群體生活習慣，慢慢餐餐拎嘢畀佢食，就開始傾到計」，婆婆的露宿生活並不完全孤單，每日聽聽收音機，閒來就和「飼養」的四隻小狗玩玩。

原來梁婆婆的敵意亦有跡可尋，「啲人搵區議員、搵村長來趕走佢，所以佢見到人都好驚。」和梁婆婆打開話匣子後，宋太和義工們就隨隨為她送上禦寒衣物、乾糧、消毒酒精等物資。面對氣溫急降，梁婆婆表示住的橋底寒冷非常，寒氣會從山上沿隧道吹下，往往要將雜物圍起自己方能入睡，一件禦寒的羽絨，希望能為婆婆暖身又暖心。

社企老闆首到劏房 嘆生活迫人

來到今晚最後一站，宋太一行人來到柴灣的劏房探訪六戶人家。今次是宋太首次來到劏房，頓時被眼前的景象嚇壞，「電視睇得多，但未去過，間房細，出面個環境又咁樣，婆婆間房個氣窗仲差啲跌落來。」住客陳婆婆表示，天花經常漏水，多次跟業主反映都未有維修，但她別無去處，唯有忍氣吞聲繼續住下去，「我老公有病，喺大陸都唔敢返來住。」婆婆每月收入約300多元，扣除2500蚊租金以及300元管理費，可動用的資金只剩數百元，生活質素可想而知。

問到寒潮對他們的影響，住客們紛紛表示房內侷促，低溫幾乎與他們毫不相干，說完一陣苦笑，義工和住客都頓感無奈。

派飯基金有著落

「喜樂餐飲‧教室」去年起向區內長者免費派飯，惟宋太坦言，餐廳的生意一直都不算理想，在扣取燈油火蠟、人工雜費等經營成本後，每個月都是貼錢「蝕住做」。餐廳現時每月向220名長者免費派飯，宋太提到近日經傳媒報道後，有熱心人士主動捐款，令派發基金的財政狀況有所改善，她期望農曆新年後可恢復以往的規律，每週向區內長者派飯三次。

派發基金的財政狀況有所改善，她期望農曆新年後可恢復以往的規律，每週向區內長者派飯三次。(資料圖片／莫家文攝)

宋太提到她的最新計劃，「同朋友頂咗間洗衣店，佢請開更新人士，我就擺啲小朋友過來。」有了位於石硤尾大坑的新據點，宋太在平日又可在區內派多一日飯，請多幾個「小朋友」，在她的社企途上再進一步。