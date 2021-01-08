麻雀遙望洋紫荊　利蘭貨車與獅子共舞　塗鴉設計師畫出深水埗情懷

提起深水埗，你想到什麼？買布、買衫鈕、買電腦遊戲……經翻新後的麗閣商場內，出現了一幅充滿藝術特色的深水埗街名塗鴉，東京街、汝州街、基隆街、鴨寮街……非常橙黃色的中文字與商場的工業風設計非常融合。這幅塗鴉作品的設計師是對深水埗情有獨鍾的曾昭昶（Uncle） ，「我好鍾意嚟深水埗，除咗成日去高登買電腦嘢外，仲會同太太去鴨寮街搵好多D.I.Y.材料玩。」 曾昭昶在麗閣商場的五幅作品，其中一幅近月在網上引起爭議，「麗閣商場未活化之前，喺巴士站度有堆瓷磚砌成「丽阁」兩個字，已經30幾年，其實好多嘢活化之餘，都要保育。」曾昭昶坦言，五幅作品中最喜歡是這一幅，但沒想過因為簡體字而引起迴響。 攝影：黃寶瑩

麗閣商場內有一幅由多條深水埗街名組成的塗鴉，亦有鈕扣、帆布等代表區內的物品。（黃寶瑩攝）

麗閣邨建於70年代末，1981年開始入伙，是本港歷史悠久的公共屋邨。邨內商場近年經翻新後，搖身一變成了工業風的設計，成為不少車友及年輕人的「打卡」熱點。仔細一看，商場內外有五幅特色塗鴉，創作者是投身塗鴉藝術已20年的曾昭昶， 他興奮地指着作品上的深水埗街名，「我好鍾意嚟深水埗，除咗成日去高登買電腦嘢外，仲會同太太去鴨寮街搵好多D.I.Y.材料玩。」街名旁邊，還有不少代表深水埗的物品，如衫鈕、當舖、黑膠碟及帆布等，「麗閣邨係一條好有歷史嘅屋邨，喺70年代尾建成，我自己亦係1979年出世，所以我細個見到啲咩，呢度就係有啲咩。」

作品融入真實情景

走出商場，在巴士總站旁的入口處又有一幅他的作品，這一幅以本土元素麻雀及洋紫荊，再融合水墨畫風格畫成。曾昭昶指，根據觀鳥會調查，深水埗區是近年最多麻雀棲息的地區，所以以麻雀代表深水埗最不為過。而他認為創作這幅作品最艱難之處，是前面有個消防喉栓，他靈機一觸，將其中一隻麻雀畫成站在消防喉栓上休憩，完美將作品超現實地融合在真實情景中。在不遠處，原來真的種有兩棵洋紫荊，隔岸呼應作品內的那一棵，但這一天，耳旁傳來的拍翼聲，原來是一隻又一隻的肥白鴿。向前多走兩步，便出現一幅「Hello 麗閣」塗鴉，橙色底色與黑色的貨櫃設計相呼應，「呢個轉角位唔算好大，但好當眼，所以想喺呢度同市民say hello。」

作品由獅子及貨車交錯而成，「用藍色睇就係獅子，用紅色睇就係貨車。」曾昭昶說。（黃寶瑩攝）

配合3D眼鏡欣賞 一幅塗鴉兩種形態

「用藍色睇就係獅子，用紅色睇就係貨車。」從沒想過看一幅街頭塗鴉，要戴上3D眼鏡觀賞。曾昭昶坦言，這幅作品是最複雜，也是用上最多時間的一個。作品是由獅子及貨車交錯而成，曾昭昶解釋，這個位置剛好在港鐵站旁，故他希望將交通工具元素加入作品內，在資料搜集過程中，他發現香港有一種舊式貨車叫利蘭貨車，俗稱「獅子頭貨車」，「以前呢度有個蔬菜市場，附近成日有呢種貨車出現」。

車禍後傷癒復出首作 重叠部份最難畫

曾昭昶指平日他可以兩至三天時間畫好一幅塗鴉，這幅作品卻花上一個星期才完成，除了因為構圖複雜，更因為他年初發生嚴重車禍，一度昏迷四天，出院後坐在輪椅上一筆一筆完成。「嗰次交通意外我爭啲死，住咗兩個幾月醫院，畫呢幅時身體好差，所以畫呢幅特別辛苦，過程亦最耐。」他指作品最難之處，是獅子和貨車重疊的地方，故他起稿後先把這部份上色，「個腦要一路記住，獅子最深係紅色，最淺係粉紅色，貨車最深係藍色，最淺係粉藍，所以兩樣物件overlap嘅地方係深紫色，total有9個combination。」曾昭昶的衛衣沾上不少噴漆，身上紋的圖案也是與塗鴉有關，他笑言不會因為傷重影響塗鴉能力而感到不快，「我份人好樂天，康復後畫呢幅當做物理治療！」

曾昭昶解釋使用簡體字創作為尊重原創，沒想過在網上引起如此大的迴響。（黃寶瑩攝）

簡體字為尊重原創 沒想過引起迴響

需戴上3D眼鏡觀賞的，還有這一幅。「藍色睇就係丽阁，紅色睇係英文LAIKOK」，曾昭昶形容，這幅是一個純文字設計，風格較為抽象。「麗閣商場未活化之前，喺巴士站度有堆瓷磚砌成『丽阁』兩個字，已經30幾年，其實好多嘢活化之餘，都要保育」，他相信在麗閣邨居住多年的街坊，定會對該瓷磚作品有印象。近月有人為這幅作品拍下照片，在網上討論使用簡體字創作的問題，曾昭昶坦言，從沒想過該幅作品會引起廣泛討論，「我都怕有人會唔明白，所以作品旁邊貼咗個解說」。為了忠於原創，他也在自己的作品中沿用簡體字「丽阁」。雖然作品引起爭議，但他仍希望大眾到場「打卡」以外，作品能引起大眾共鳴，他亦為自己首次完成以眼鏡分隔效果的作品感到興奮。