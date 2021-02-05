山景邨奪命意外│房署稱法團負責槽口工程　7屋邨被發停槽令

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-02-05 20:34

香港01巡查11年來發生過墮槽意外的屋邨，揭發長安邨及山景邨在2010年大元邨奪命意外後，沒有跟從死因裁判官報告改細槽口設計，懷疑違例。而長安邨及山景邨均是出售屋邨，設施改善由法團負責，成為房屋署改善垃圾槽設計工程的一大漏洞。房屋署回覆查詢時表示，山景邨與私人物業無異，法團須負責屋邨的管理、維修保養及改善、優化屋邨設施等。 有關注團體表示，山景邨的意外，反映房署改善垃圾槽工程未有涵蓋出售公屋及居屋，房署身為業主之一，在監督工程上責無旁貸。至於勞工處在山景邨意外後，派員巡查全港多條屋邨，並向7條屋邨包括山景邨發出「停槽令」，直至涉事屋邨改善垃圾槽問題後，才可恢復使用。

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2010年發生大元邨奪命墮槽意外後，房屋署即時巡查及進行屋邨改善垃圾槽工程。可是，香港01揭發長安邨及山景邨到目前仍然沒有改細槽口尺寸，懷疑違反槽口尺寸不能大於350毫米乘250毫米的法例。房屋署回覆查詢時表示，山景邨是房委會在「租者置其屋計劃」下出售單位的屋邨，並於05年成立法團，法團已接管屋邨的管理權責，與私人物業無異，法團須負責屋邨的管理、維修保養及改善、優化屋邨設施等。至於房委會轄下的公共租住屋邨，房委會與政府部門及業界一直保持溝通，包括參考屋宇署在這方面的有關建議，並因應個別屋邨的實際環境及限制，不斷優化樓宇各方面的設計，其中包括垃圾房及其裝備的設計，而就有類似垃圾槽設計的公共租住屋邨，房委會經2010年巡查後，於2011年開始進行優化垃圾槽的工程，相關工程已完成。

勞工署回覆查詢時表示，處方負責執行《職業安全及健康條例》(第509章) 、《工廠及工業經營條例》(第59章) 及其附屬規例，以保障僱員的職業安全及健康。處方一直跟進使用垃圾槽的工作安全，不時派員到有關工作地點進行突擊巡查，敦促有關物業管理公司及清潔服務承辦商等持責者，必須注意垃圾槽的設計及構造安全，並提供及實施安全工作系統，防止意外發生。

勞工處向7條屋邨發「停槽令」 包括山景邨

就2021年1月屯門山景邨發生清潔工人墮進大廈垃圾槽的致命工作意外，處方得知意外發生後已即時派員到意外現場展開調查，並已向有關僱主及屋邨的物業管理公司發出暫時停工通知書」，停止其使用該屋邨內的垃圾槽進行運送垃圾工作，直至信納他們已採取措施消除有關危害，才可恢復使用該等垃圾槽。處方正進行調查，查找有關持責者的法律責任，若發現有違例事項，定會依法處理。發生上述意外後，處方已進行新一輪特別針對垃圾槽安全的查執法行動，派員巡查全港多條屋邨。截至2021年1月29日，就未符合標準的垃圾槽，處方已向7條屋邨有關持責者發出「暫時停工通知書」，以保障受僱進行涉及使用垃圾槽人士（如清潔工人）的工作安全。有關執法行動目前仍在全速進行，整個行動預計於農曆新年前完成。處方又表示，由於有關巡查涉及勞工處的執法行動部署，因此不宜公開有關屋邨的名稱。

屯門區議員黃丹晴表示，勞工處已向山景邨清潔及物業管理公司發出「暫時停工通知書」，要求停止使用垃圾槽運送垃圾，管理處通告表示會以升降機運送垃圾，其後清潔升降機。（資料圖片／陳諾希攝）

北區區議員陳旭明透露，祥華邨是其中一條被勞工處巡查的屋邨，處方發現其中4幢樓的收細槽口工序仍需改善，故對該4幢樓宇發出停槽命令，由上月29日起暫時停用垃圾槽，改以升降機運送垃圾，直至修改完成為止。屯門區議員黃丹晴亦證實，勞工處已向山景邨清潔及物業管理公司發出「暫時停工通知書」，要求停止使用垃圾槽運送垃圾，管理處通告表示會以升降機運送垃圾，其後清潔升降機。

關注團體：房署仍持有50%業權 監督工程責無旁貸

關注清潔工權益的藝術家程展緯近日到多區屋苑量度垃圾槽口尺寸，調查是否有屋苑的垃圾槽口不符法例規定。對於近年悲劇一再發生，他認為是房屋署沒有跟足死因裁判官報告建議，檢討同類型的垃圾槽設計，如垃圾槽口不大於法例規定的350毫米乘250毫米，「根本冇可能跌個人落去」。

清潔工人職工會認為，不少私人屋苑已長期使用大垃圾桶收集樓層垃圾，並以升降機運送，避免通槽而出現的意外。雖然房屋署在2010年大元邨的意外後曾通過改善槽口工程，但2017年的錦泰苑及今年山景邨的意外反映漏洞，改善工程未有涵蓋租置計劃屋邨及居屋，雖然租置計劃屋邨及居屋已成立法團，但房委會仍持有一半業權，有責任監督及跟進工程，促請房署考慮參考強制驗窗計劃，由屋宇署發出法定通知，要求法團檢查及進行工程，盡快檢查全港公屋、出售公屋及居屋的槽口，確保所有槽口均完成收窄工程。