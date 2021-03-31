撰文： 黃祖怡 最後更新日期： 2021-03-31 18:00

陪伴香港人成長的經典漫畫人物老夫子、大番薯、秦先生齊齊與您起跑！由「博愛醫院」主辦的「博愛x老夫子線上跑2021」，今年聯乘「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App及「01心意」慈善籌款平台，在疫情期間繼續推廣健康生活態度，將運動與慈善時刻融入生活，為博愛醫院社會服務籌募善款。

今屆主題設計繼續由《老夫子》第二代作者王澤老師執筆，打造別具情懷的繪圖及活動禮品，當中更包括老夫子獎牌及滿載港式情懷的老夫子主題飛行棋，別具紀念及收藏價值。透過是次虛擬慈善跑，與大家重拾集體回憶，在善用運動科技同時，推廣本地原創文化藝術。

「博愛x老夫子線上跑2021」參加辦法︰

1.按此立即下載「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App！

2. 在3月4日至4月21日期間，於App內點擊立即參加「博愛x老夫子線上跑2021」或按此連結至App內報名頁面。

3. 支付港幣80元正報名費即可開始跑步挑戰

4. 參加者只需於3月4日至4月23日前成功完成10公里跑步里數，並成功在個人籌款專頁中籌達港幣115元正或以上*，即可獲得以下禮品︰



限量版老夫子獎牌乙個、老夫子主題飛行棋乙份及其他豐富禮品，包括：恆香老餅家、海天堂、Expert Medical等禮券，以及美的LED燈泡一套。（只限完成里數及籌款挑戰之參加者獲得）

*是次活動的所有捐款在扣除第三方支付平台手續費後，將會直接捐贈予博愛醫院，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。

參加者亦可選擇「個人組」或組隊參加「企業及團體組」，以競逐下列各個獎項。有關企業及團體組報名詳情，可電郵至 charityrun@pokoi.org.hk 與主辦單位查詢。

多年來努力不懈 用心服務社區

自1919年起，博愛醫院一直本著「博施濟眾．慈善仁愛」的宗旨竭誠為香港市民提供各類服務，包括中西醫療、牙科、安老、青少年及家庭服務和教育服務，每年受惠人次超過100萬，服務單位遍及全港九新界。面對每年龐大的服務經費，幸得社會各界熱心人士慷慨捐助和支持，為更多有需要的人燃點無限希望！

立即參加「博愛x老夫子線上跑2021」，與經典漫畫人物共創集體回憶。

大家亦可到「01心意」平台直接捐款為博愛醫院社會服務籌款，同時為各跑手打氣！

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