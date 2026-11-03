中國日報舉辦第十五屆大學新聞獎 頒獎典禮及參訪交流活動

由中國日報主辦的第十五屆「大學新聞獎」頒獎典禮在香港中文大學深圳研究院舉行。香港特別行政區政府政務司副司長卓永興、香港中文大學副校長周慶邦致辭，中國日報社副總編輯劉偉玲致歡迎辭。中國日報香港版亦於10月25日至27日組織來自海峽兩岸暨港澳地區師生赴科技企業參訪交流。

來自中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室、香港特別行政區政府政府新聞處、廣東省人民政府台灣事務辦公室、中共深圳市委港澳工作辦公室、深圳市人民政府台灣事務辦公室、澳門特別行政區政府新聞局等逾300位海峽兩岸暨港澳地區的政府官員、師生代表、業界專家出席典禮。

中國日報社副總編輯劉偉玲致歡迎辭

劉偉玲指「大學新聞獎」既是對優秀青年新聞學子的表彰，更是為了在亞太開放、創新、合作的大背景下，搭建一座深化青年交流、推動科技與文化融合的新橋樑。賽事參加者比過去更加多元，參賽作品數量首次突破1,000件。本屆活動首次邀請東南亞高校參加，共有100餘所高校、3,000多名學生參賽，來自台灣地區的參評院校數量較去年增長近三成。期待更多青年從「大學新聞獎」出發，未來走向更大的人生舞台。

香港特別行政區政府政務司副司長卓永興致辭

卓永興認為，當前正值國家「十五五」規劃開局，在推進高水準對外開放的黃金時代，新聞界更要增強國際傳播力和競爭力，為擴大國際「朋友圈」作出新貢獻。他一直深信，新聞不論是以文字、影像或其他媒介呈現，其價值不僅在於記錄時代變遷、書寫世道民情，更是發揮促進國際社會民心相通、文明互鑒的資訊橋樑作用。

周慶邦表示，「大學新聞獎」是聯繫海峽兩岸與港澳青年新聞人才的重要平台。當前，全球格局發生深刻變革，科技正在重塑傳媒生態。他寄語同學們繼續擔當中西文化交流的橋樑，向世界講好真實而全面的中國故事；善用創新科技開展報導，同時堅守倫理正義；和來自不同地區的參賽者互勉成長，共同為社會進步貢獻力量。

中場環節，港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿作分享，表達對賽事的支持與期許。隨後，香港中文大學（深圳）音樂學院的同學們帶來薩克斯四重奏，樂聲和鳴，以悠揚旋律烘托現場氛圍。

香港特別行政區政務司副司長卓永興（右二）、中國日報社副總編輯劉偉玲（右一）、香港中文大學副校長周慶邦（左一）、為獲獎學生頒獎。

此次大學新聞獎共頒發中英文組別獎項及最踴躍參與獎等，共計21個獎項。本次賽事順應時代與科技發展趨勢，在保留傳統新聞寫作類比賽的同時，新增「最佳科技融合發展新聞報導獎」與「最佳東盟攝影圖片獎」，共吸引百餘所高校參賽，包括內地74所、香港8所、澳門4所、台灣9所，另有6所東盟高校角逐東盟攝影專項獎項。

來自泰國宋卡王子大學的Nay Min Thu獲得「最佳東盟攝影圖片」優異獎。他希望借助這次賽事，讓更多人認識泰國合艾這座城市。這是他首次來到中國，他認為深圳是一座極具創新精神、科技蓬勃發展的城市。

獲獎學生合影留念

在為期三天的科技企業參訪交流活動中，師生代表先後走進香港中文大學深圳研究院、商湯科技、Z·Pilot黑科技創新空間與比亞迪股份有限公司，近距離探訪大灣區前沿科創平台與龍頭企業。師生們沉浸式感受粵港澳大灣區科技進步，特別是在人工智慧、智慧製造、新能源領域的發展成果，同時體驗不同校園的育人氛圍與文化特色。

香港浸會大學學生胡馨月表示，這是她第一次近距離走訪人工智慧頭部企業，系統瞭解AI技術落地應用場景，令她感到非常興奮。

台灣世新大學教師陳秀鳳也分享了此行感受。她說，深圳是一座科技感十足、充滿未來氣息的城市。例如，酒店裏的機器人可以完成不同指令，讓她倍感新奇，真切感受到了深圳科技創新的活力。

「大學新聞獎」由中國日報於2012年在香港創辦，旨在鼓勵高校學生積極參與新聞採編實踐，鍛煉新聞寫作能力、多媒體創作與傳播能力，目前已拓展為面向海峽兩岸暨港澳地區及亞洲其他地區高校新聞學子的權威賽事與重要交流互動平台。