數據及人工智能素養協會聯同合辦機構香港數碼港，於美麗華酒店宴會廳舉行「DALA Awards 2026 頒獎典禮暨午宴」。現場匯聚超過三百多位政府官員、跨國企業決策者、科技先驅與學術專家，共同見證這場盛會，表彰兼具實質業務投資回報、嚴謹數據管治及全員賦能的卓越企業。

本屆盛事獲得本港創科生態圈支持，包括數字政策辦公室的政府支持、香港數碼港的合辦，以及合作夥伴香港生產力促進局、香港貿易發展局與港深創新及科技園的鼎力支持，並聯同多個業界機構，共同推動本地創科產業發展。

頒獎典禮暨午宴現場頒發多個獎項類別，包括企業應用、數據管治、產品工程、人才培育、公共機構以及個人領袖等大獎。本屆所有獲獎者均由評審團 - 匯聚不同行業的行政總裁、資訊科技總監、人力資源總監、學術翹楚及公共政策專家 - 經過嚴格評審與專業把關後脫穎而出，為業界樹立兼具可量化投資回報、嚴謹管治與以人為本賦能的卓越標竿。

本屆最高榮譽「全場大獎(Grand Award)」由金門建築奪得；屈臣氏集團集團行政總裁倪文玲博士則榮獲「最佳Data & AI行政總裁」殊榮。

金門建築奪得DALA Awards 2026最高榮譽「全場大獎」。

數據及人工智能素養協會創會主席湛家揚博士表示：「過去三年，DALA Awards見證了香港及大灣區數據與人工智能生態圈的蓬勃發展。我們欣喜看到越來越多商界領袖、科技領袖及變革領袖積極擁抱數據及人工智能，推動企業轉型升級，提升競爭力，並創造具深遠意義的商業價值及社會影響力。DALA Awards不僅旨在表彰卓越成就，更希望透過分享成功經驗和最佳實踐，讓得獎者成為業界典範，啟發更多正處於人工智能轉型旅程中的企業及領袖勇於創新、持續突破。DALA亦有幸與香港特別行政區政府數字政策辦公室及香港數碼港緊密合作，共同推動『人工智能+』發展，加速人工智能技術及應用落地，促進創新生態圈建設。展望未來，DALA將繼續推動人工智能素養、創新應用及負責任人工智能，凝聚政府、產業、學界及社會各界力量，攜手建設更智慧、更包容、更具競爭力及更可持續發展的未來。」

數據及人工智能素養協會創會主席湛家揚博士

數字政策辦公室署理數字政策專員張宜偉先生指出：「特區政府正全力推進『人工智能+』行動，致力促進人工智能與各行各業深度融合，並透過完善算力基礎設施、落實風險治理策略及推廣人工智能認知與負責任應用，全方位加速人工智能創新與應用落地。數據與人工智能是推動數字經濟及智慧城市發展的重要引擎。我衷心祝賀今屆DALA Awards的所有得獎者，在創新應用及建立數據文化方面作出了卓越貢獻，期望你們繼續引領企業變革創新，攜手推動香港數字經濟蓬勃發展。」

數字政策辦公室署理數字政策專員張宜偉先生

最佳Data & AI行政總裁得主 - 屈臣氏集團行政總裁倪文玲博士表示：「非常榮幸能夠獲得DALA頒發的殊榮。真正推動企業轉型的不是人工智能，而是領袖。領導力的關鍵，在於賦予團隊信心、能力與空間，鼓勵他們重新思考工作模式。屈臣氏集團視人工智能為重要夥伴，透過科技強化同事的判斷力、開拓增長機遇，並為顧客創造更優質的服務體驗。我們期望把科技無縫融入日常營運之中，同時保留人與人之間無可取代的溫度，為顧客締造更貼心、更難忘的體驗。」

全場大獎得主 - 金門建築總裁（署理）陳志強先生表示：「隨著數據與人工智能開啟更多可能，金門致力重新思考整體建設方式。我們透過Gammon XR平台連繫實體與數碼世界，整合工地攝影機、物聯網及機械人等實體人工智能技術分析洞見，並堅持以人為本，由專業團隊作出最終決策。結合人才、數據與人工智能，我們在安全、生產力與品質上均帶來顯著提升。非常榮幸於第三屆DALA Awards榮獲全場大獎，這項殊榮肯定了團隊的努力，激勵我們持續為客戶及社區創造深遠價值。」

資料由數據及人工智能素養協會提供。