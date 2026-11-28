今年九月，尖沙咀慶方地庫的霓虹燈箱亮起 ，「選擇」與「任意行」的字樣在鬧市地庫中閃爍，一場照見百年身影的性工作者群體倡議計劃悄然展開。長久以來，主流社會與媒體談論性工作者，往往聚焦於刑事掃黃或獵奇八卦，令這群勞動者在歷史檔案中失語，在現實生活中承受惡意和風險。

面對種種標籤，從業者與民間團體試圖拿回歷史與敘事的主導權，向公眾訴說性工作「只是一份工作」，這次的計劃已經結束，但他們的故事仍未說完。

記者：陳希樂（大學線） 編輯：楊凱利（大學線） 攝影：陳希樂、楊凱利、鄭戎惠（大學線）



「身皆己身——香港百年性工作者歷史計劃」由青鳥、青躍及午夜藍三個組織共同舉辦，並由藝術家黃嘉瀛擔任策展人。之所以取「身皆己身」為主題，源於19世紀港英政府為性工作者註冊的牌照，寫上「身皆己身，或來或往，可任意行」。黃在導賞期間解釋，這句話表面上指性工作者可以選擇身體自主，實則是讓人辨識其身分，並象徵持牌人已通過健康檢查。黃希望以「身皆己身」一詞，對性工作者身體自主權提出質疑。

「身皆己身——香港百年性工作者歷史計劃」展覽及更多相關照片：

作為香港目前規模最大的性工作者倡議項目，主辦方希望大眾知道性工作者並不是孤立的存在，而是深度參與香港社會發展，特設展覽述說性工作者過去及現在的經歷。展廳設置了一條香港開埠至今的性工作者時間線，涵蓋香港曾有一段合法的性工作歷史。早於1846年，政府曾透過發牌容許指定區域經營妓院或從業員從事性工作。

時至今日，經營賣淫場所屬違法，在私人場所中、年滿16歲且持香港身份證的性工作者若從事單對單性服務（即「一樓一」）則不違法，然而他們因此需要獨自面對各種潛在風險。黃印象最深刻的是，香港2008至2015年間發生多宗性工作者謀殺案，她認為每個行業都有工傷危機，然而沒有一個行業會像性工作者一樣會被人惡意傷害致死。

難尋的歷史殘片

展廳時間線仔細羅列媒體報道與官方文件，然而關鍵的物證與文獻卻多處付之闕如，部分歷史仍留有空白。在香港修讀藝術史碩士的Robbin，負責為計劃蒐集史料。她指蒐集過程面臨重重困難，初期主要從舊報紙數碼館藏擷取資料，後期擴展至大學圖書館的舊報紙檔案庫、公開學術文獻庫，另從二手購物平台購買剪報。

然而，由於團隊沒有與學術機構合作，Robbin無法以學者身份向部分歷史檔案館借閱文獻，導致物證數量有限。她舉例，保良局曾於19世紀收容被販賣的人口，並詳細記錄口供。官方資料庫藏有當年被販賣娼妓的口述歷史，可惜因背景所限，團隊未能申請這份資料。

再者，性工作者在不同時代有不同的物質條件和文化。Robbin對比過往研究的藝術史，認為性工作者在19世紀中末的物件更難被保存下來，例如他們的居住環境、工作場所，以及常穿的服飾等，都難以搜集。她指這歸因於性工作者長期被邊緣化，他們的價值沒有直接被承認。

Robbin特別提及，香港男性性工作者的任何歷史紀錄都十分少見。雖然中國古文化中一直有男性性工作者的描述，但她指無論任何時候，社會焦點大多落在女性性工作者上。作為前英國殖民地，香港開埠以來的法律沿用英國本土立法，其中包括1533年亨利八世治下將肛門性交（buggery）入罪的條文。哪怕是雙方同意，男男性行為是刑事罪行，最高判囚終身。直至1991年，立法局才將21歲以上的男男性行為非刑事化。

受法律限制，男性性工作的歷史有嚴重缺口。早年的記述大多限於警方的執法行動報道，只會簡單描寫他們的工作方式和環境。Robbin認為難以在短時間內彌補這個缺口，唯有透過上一輩性工作者或客人的口述紀錄，才能填補這段鮮為人知的歷史。

登報開網站吸客 按摩師 David：一份工作而已

今年73歲的David，從事按摩師超過20年，是展覽中被訪談的性工作者之一。他主要提供按摩服務，亦提供性服務。David前半生經營多種生意，包括精品、文具、涼茶、糖水、地產，都有涉獵，亦是按摩店的熟客，48歲退休後不夠一星期，因感生活苦悶，希望找一份具彈性工時的工作。以往的報紙曾設有「風月版」，會提供相關服務的聯絡資訊，但絕大部分廣告都以女性為主。David見到其他男按摩師登報招客後，才鼓起勇氣入行。他憶述當年「矇查查地入行」，在報章刊登廣告，直接以「男同志按摩」招徠，表明服務對象。

他表示，當時社會對男同志的接受度非常低，經常遭受惡意和辱罵，不僅有人打電話痛斥「為什麼如此下流賤格」，甚至有人恐嚇要報警。面對騷擾，他坦言「不想惹麻煩」，一概直接掛線，因深知對方有自己的電話號碼，隨時可能假扮客人來按摩。隨著近年社會趨向開放，他樂見滋擾電話已不復再。

現時David主要透過社交媒體和個人網站招客，吸引來自本地、英國、美國、台灣和馬來西亞等人士，擁有固定客群。他指性工作是服務業，分享能留住客人的三大要訣，包括服務態度、能否找到客人性點（sex point），以及按摩手勢。他形容工作性質就像餐廳侍應一樣。同樣地，若果客人來光顧他，他便會噓寒問暖，知道客人的要求後，按要求提供服務便可。

David設立個人網站，擺放自己的身高、體重、日常照片以及工作室等資訊，供客人參考。（受訪者網站截圖）

David不時接受媒體訪問，亦是書籍《午夜男喃——香港男性性工作者口述歷史》的受訪者之一。被問到會否介意街上異樣目光，他表示願意接受訪問，就不會介意。他自豪地笑言：「你有本事，你入行跟我比吧！看是你做得比我好，還是我做得比你好。」他希望透過每個訪問令大眾對性工作的理解不會留於片面，而能理解這個行業背後的專業。他直言：

我又不是去搶（生意），你願意就過來，我又沒有做壞事⋯⋯只是一份工作而已。

David 指出，疫情下許多場所被迫關閉，但上門找他的客人卻不減反升，讓他應接不暇。（大學線授權使用）

讓性工作者述說自己的故事

David 時常到訪大學和參加社群活動做分享，關注男性性工作者及跨性別工作者權益的團體午夜藍，一直與David有緊密聯繫。

David（左）樂見現時社會對男同志更開明，他亦時常參與午夜藍舉辦的性工作者分享會。午夜藍幹事Amelie（右）希望讓性工作者講述自己的故事，以讓外界了解他們的處境，而不是流於刻板印象。（大學線授權使用）

午夜藍幹事Amelie指出，社會仍缺乏討論性工作議題的空間和意識。新聞媒體針對性工作者的報道集中於拘捕、掃黃，大多以負面和獵奇角度報道。此外，警方拘捕性工作者時，常以安全套作為拘捕或檢控的證物，並在記者會高調展示。性工作者擔心被捕，可能不戴安全套工作。Amelie 指，這樣會衍生更多高風險性行為，例如導致性工作者患病或懷孕等。

此外，長年累月的負面報道，只會加深社會大眾對性工作的歧視，令性工作者覺得自己正在從事不理想的工作，因此更不願意向外吐露自己的困難，使社群更隱蔽。Amelie希望，大眾能把性工作者視為一個平凡的身分。

我們既不需要過分浪漫化性工作，也不需要過度污名化或創傷化它。

組織資源短缺 岌岌可危

Amelie任職的午夜藍除了公眾教育，也定期為性工作者提供愛滋病檢測，亦會組織男性與跨性性工作者聚會，與他們建立穩定的網絡。

組織過去主要依靠政府的愛滋病信託基金及禁毒基金營運，但今年均未申請這兩個基金。他指以往透過寫計劃書申請基金資助，包括公眾教育、社群活動和預期的檢測數量等部分。但從去年起，申請形式轉為投標方式，不再接受一般關於醫療、支援、宣傳和公眾教育項目的新申請，而是專注於申請者可完成的檢測數量，亦比以往增加不少要求，機構經內部商討後決定不再申請。他表示，午夜藍目前正面臨資源緊縮、人手不足的困境，情況「岌岌可危」。

Amelie在這次倡議計劃中認識了不少性工作者，均希望為社群做事。因此，Amelie現與八名性工作者打算建立新機構。成員之中，除Amelie外，其他是從事不同模式的性工作者，有人從事傳統性工作，亦有人牽涉BDSM （即綁縛、支配、施虐與受虐的性行為模式）和在網上平台賣相。

Amelie表示現時新機構登記公司過程受阻，資金不足仍是主要問題。（大學線授權使用）

Amelie 透露，新機構正透過不同途徑尋找資金，除了會提供愛滋病相關的檢測，亦會舉行社群活動及公眾教育講座。Amelie希望將敘事的主導權交回性工作者，讓他們「自己講自己的故事」。他期望新機構不是以外行者（outsider）的角度與社群相處，而是讓性工作者參與活動決策，並建立一個避風港。

互相學習、互相支援、互相同行。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載。】