等一個擁抱｜受社會家庭反目事件啟發　龔柯允新戲談原諒知易行難

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-04-04 10:30

有感近年社會運動引起不少親友間撕裂，令受邀執導《等一個擁抱》的導演王炳雄思考起原諒的課題，他認為劇中父親患上認知障礙的設定非常有趣，「一個人患咗腦退化症，會唔記得晒啲嘢；個細女憎咗佢20年，以為可以鬧佢，但佢依家連細女係邊個都唔認得，其實個病對佢本人嚟講冇咩損失，對身邊嘅人先最大打擊。」而在劇中飾演幼女的歌手龔柯允，坦言角色與自己的性格相似，演繹起來甚具挑戰性。 攝影：鄧栢良

導演王炳雄認為原諒是一個很值得探討的課題。（鄧栢良攝）

人與人之間向來充滿磨擦，原諒是一種選擇，但卻知易行難。《等一個擁抱》中的爸爸（陳友 飾）年輕時拋妻棄女，老來患上認知障礙，長女（李璧琦 飾）不計前嫌，陪伴老父到大澳舊居養病，幼女（龔柯允 飾）卻對父親所作所為一直難以釋懷，面對父親時常常惡言相向，可是老父卻已不再認得眼前的人。

「一個人患咗腦退化症，會唔記得晒啲嘢；個細女憎咗佢20年，以為可以鬧佢，但佢依家連細女係邊個都唔認得，其實個病對佢本人嚟講冇咩損失，對身邊嘅人先最大打擊。」 《等一個擁抱》導演王炳雄

導演：原諒是共性的議題

導演王炳雄透露，自己受監製及真証傳播總幹事陳永文邀請執導《等一個擁抱》，聽過劇本構思後，再想到香港近年發生社會運動，不少家庭成員因理念不合而反目，他認為原諒是一個很值得探討的課題。劇中的父親年輕時犯下彌天大錯，老來患上認知障礙，什麼都不記得，王導演認為這個角色設定很有趣，「一個人患咗腦退化症，會唔記得晒啲嘢；個細女憎咗佢20年，以為可以鬧佢，但佢依家連細女係邊個都唔認得，其實個病對佢本人嚟講冇咩損失，對身邊嘅人先最大打擊。」

「有啲人會容易原諒人，有啲就會好執着，係性格問題。」話雖如此，王導演亦慨嘆心中的「刺」，很多時不是一句「對不起」就能了事，「每個人都試過嬲人，所以係好共性嘅議題，值得透過戲劇探索，帶畀觀眾思考。」

龔柯允自認性格火爆 與電影角色相似

參加真人騷節目《全民造星3》為人所熟悉、曾被稱為大馬謝安琪的龔柯允，在劇中飾演脾氣火爆的幼女，她坦言在情感演繹上極具挑戰，「接到呢個角色嗰陣，覺得好受寵若驚，因為呢個角色好似我，我都經歷過同家人不和，好反叛」。來自馬來西亞的她，年輕時為追尋歌唱夢想而不斷遠走，「覺得離開屋企越遠越好，希望可以透過追尋夢想，填補自己心靈空虛、人哋唔明白我嘅感覺」 ，形容自己長大後才懂得如何與家人修復關係。

龔柯允自認性格火爆 與電影角色相似。（鄧栢良攝）

「拍呢套戲成日都要好嬲，其實心情好複雜，點解我要咁嬲呢？係因為我好在乎、好愛呢個人，我先可以產生更大、更激動嘅怨恨，而呢個怨恨係多年來都無法放低」。龔柯允笑言自己是演戲新手，即使與角色有類似經歷，但經常用錯情緒，感激台前幕後的幫忙才可順利完成拍攝過程。