等一個擁抱｜車禍後餘生坐輪椅　王炳雄堅持導演夢：總有方法適應

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-04-04 10:30

《等一個擁抱》講述一個關於原諒的故事，電影中的父親患上認知障礙症，兩名女兒帶他回到大澳故居生活，希望他透過與老朋友相處，能維持正常社交生活，減慢病情惡化。負責執導此片的王炳雄認為，幫助有缺陷的人建立正常人生，是無比重要的事。 坐在輪椅上的王炳雄憶起自己的傷痛時，仍不時傳來響亮的笑聲。13年前，他遇上嚴重的交通意外，醒來後獲告知脊髓受損，遍尋中西醫生，也無法改變下半生需要坐輪椅的事實。人生遭逢巨變，王炳雄卻沒有哭哭啼啼，堅持繼續做喜歡的事──拍電影，他慶幸自己當時沒有太大的經濟壓力，讓他即使坐着輪椅，也可生活如常。 攝影：鄧栢良

王炳雄因一次交通意外造成脊髓受損，餘生都需要坐輪椅。（鄧栢良攝）

王炳雄是電影《等一個擁抱》的導演，被問及當年的交通意外，「08年8月揸電單車發生交通意外，當時撞到個頭，對意外經過完全冇印象，一醒來就喺醫院。」蘇醒過來，醫生告知他脊髓受損，「覺得都唔會冇得救，所以情緒唔係太差，一直喺中港兩地遍尋名醫」。直至一年後，他發現脊髓受損原來是一件不可逆轉的事，同時他也開始習慣輪椅上的生活。

「覺得自己幾好運，有啲人頸椎受損，得返條頸郁得，甚至連講嘢都有問題，原來人嘅狀況可以咁差，依家起碼我上身係正常。」 《等一個擁抱》導演王炳雄

「好彩出事時不算年紀輕，已經有經濟基礎，要做嘅事都做過吓。」發生如此嚴重的意外，王炳雄竟以幸運來形容自己，「覺得自己幾好運，有啲人頸椎受損，得返條頸郁得，甚至連講嘢都有問題，原來人嘅狀況可以咁差，依家起碼我上身係正常。」王炳雄很快便已適應輪椅上的生活，並投入拍攝工作，「人一生會經歷好多傷痛，但總會搵到方法適應。」他形容自己並非性格樂觀，只是深信事情總會船到橋頭自然直，「唔通日日喊又有用咩？如果自己move on唔到，身邊嘅人亦會好痛苦。」

拍攝電影有時要長途跋涉，甚至攀山涉水，做一個輪椅導演並不容易，然而王炳雄從沒想過轉行，「我好鍾意做呢件事（拍電影），當時經濟上亦冇迫切性要轉行，就繼續做囉。」他慶幸自己入行已一段日子，即使行動不便，也可改作指導性工作，「好多相熟嘅，都會相信你嘅能力，唔會因為你坐輪椅而唔搵你拍戲，當然有啲輪椅去唔到嘅地方，劇組就未必會搵我拍」，王炳雄再次感恩。

《等一個擁抱》中的爸爸老來患上認知障礙，女兒把他帶回大澳故居養病，好讓他能跟老朋友相處，維持正常社交生活。王炳雄以此自比，「如何幫助有缺陷嘅人建立一個正常人生，係好重要嘅事，如果困住佢，無正常生活同社交，佢咪只可以日日喺自己個腦度生活，其實更加辛苦。」