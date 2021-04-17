土生土長巴裔少女曾被問「有冇殺人」　盼當老師教下一代消除歧視

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-04-17 08:00

根據2016年中期人口統計結果，本港約有58萬名非華裔人士，約佔人口的8%，惟現時社會普遍對少數族裔仍不太了解，甚至存有誤解。少數族裔除了學習言語有困難外，亦要面對社會對他們負面定型的壓力。 巴基斯坦裔社企導賞員阿恩坦言，少數族裔學習中文有莫大困難，但很少人理解他們的難處。她曾於一次帶領本地文化導賞團時，被小學生問：「你有冇殺人？」小朋友在耳濡目染下，容易認定他們是壞人，令她驚覺社會對少數族裔原來充斥着不少負面標籤。因此她立志推廣少數族裔文化，希望減少社會因無知而造成對他們的傷害。

頭戴黑布、21歲的阿恩（Nayab）信奉伊斯蘭教，是香港土生土長的巴基斯坦人。中學畢業後，她便於社企Wedo Global擔任文化大使，主要帶領本地文化導賞團，介紹少數族裔的生活，亦協作舉辦工作坊、分享講座、在中文班任教以及負責一些聯絡工作。

頭戴黑布、21歲的阿恩（Nayab）信奉伊斯蘭教，是香港土生土長的巴基斯坦人。（曾鳳婷攝）

生活於非華語環境 中文程度難改善

別看阿恩一口流利廣東話，其實她小學才開始學習中文。她兒時性格內向，加上不懂廣東話，因此甚少說話，「我比較擅長書面語，識睇識寫，但就唔係好識講」，「平日都冇乜需要講，都冇乜機會講，只係喺中文堂會講，其他都係講返英文同自己語言（烏都語）」。

「平日都冇乜需要講，都冇乜機會講，只係喺中文堂會講，其他都係講返英文同自己語言（烏都語）。」 巴基斯坦裔少女阿恩

很多人不理解為何少數族裔與本地人一起學中文，仍跟不上進度。阿恩解釋，「好多時啲人可能話睇多啲電視學咪得，但其實我哋屋企好少播主流電視，同父母溝通都係用自己語言多。」而大多數伊斯蘭教信徒每天都會花上至少1小時讀可蘭經，可蘭經的文字又是阿拉伯文，生活於非華語環境中，難以在短時間內改善中文程度。

幸運的是，阿恩升上中學後，遇上一班充滿熱誠的老師，竭力使用不同的方法，例如安排話劇表演、進行戶外學習如教她在餐廳點餐，又教授本地文化，令阿恩對中文更感興趣，更有動力提升水平。

「本身我一直讀洗澡，讀成洗『操』，唔知道原來洗澡係書面語，沖涼先係口語，都係我同同學傾傾吓偈，佢提我，我先知依個係錯。」 巴基斯坦裔少女阿恩

阿恩就讀的中學，少數族裔和本地學生各佔一半，老師要求分組時必需要兩者混合，同儕的力量使阿恩有更多機會說中文，「本身我一直讀洗澡，讀成洗『操』，唔知道原來洗澡係書面語，沖涼先係口語，都係我同同學傾傾吓偈，佢提我，我先知依個係錯。」

中文能力提升後，阿恩高中時透過參加青年培訓認識Wedo Global創辦人吳宗麟（Bosco），畢業後更獲對方邀請成為文化大使。接近三年的工作中，最深刻的竟是一次本地文化導賞團，當她詢問參與的小學生對少數族裔有什麼印象時，小學生得知她信奉伊斯蘭教，便問她「有冇殺過人」，令她十分愕然。

「有小朋友知我信伊斯蘭教，就問我『有冇殺過人』。」 巴基斯坦裔少女阿恩

小朋友先入為主認定少數族裔是壞人

阿恩明白小學生並無惡意，只是因為不同新聞都標籤少數族裔，令小孩覺得他們十分恐怖，先入為主認定他們是壞人。幸好透過參與導賞團，這些誤會都得以消除，令阿恩更肯定推廣少數族裔文化的重要性。

阿恩夢想是成為一名老師，教導她最擅長的數學，並以自身經歷教導其他小朋友，令他們懂得與不同族裔的人相處，推動社會共融。