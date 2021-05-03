香港百年風月變遷　妓寨曾經合法　灣仔春園街曾「春色無邊」？

撰文： 三聯書店 最後更新日期： 2021-05-03 12:11

香港「開埠」，英人急不及待要做的事是甚麼？——娼妓合法化。 （以下內容節錄自《香港百年風月變遷》）

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當年香港有三大「繁榮娼盛」之地，一是最早期的灣仔春園街，包括旁側的三板街。這裏的妓寨華洋雜處，此地亦被俗稱為「大冧巴」，——因於梯間旁都顯著地寫上大大個門牌號碼。——咦，這種以資識別的做法「似曾相識」，上世紀七十年代、八十年代以至九十年代吧，在紅燈區裏有些梯間門口亮起紅的、黃的光管，「老馬」自然「識途」。

當年除了港島灣仔春園街這「大冧巴」外，隨後發展的西環石塘咀的「塘西風月」、九龍油麻地的「麻埭花國」，更是惹人注目的尋歡之地。

春園街本身就是一頁可堪記述的百年發展史，它不僅充滿「灣仔特色」，更可以說是香港的民生縮影，值得以獨立篇章記述一下。

百年前，春園街就是一條「碼頭街」，洋人也多從這裏上上落落。所以這小區域一開始便頗為熱鬧，「春園」兩字，多少也與此有關。人多繁盛之地，也自然「春色無邊」，所以早期的春園街是「群鶯亂舞」。百多年前，這裏還未作大規模填海，春園街真正的「街長」也不及現在的一半，此等現象也正是整個香港的現象，港島最少有一半土地是填海得來。

春園街旁側有條長不過百餘米的街道，名為「三板街」（「三板」與「舢舨」同音），是連成一氣的「煙花地」。為何此處稱為「三板街」？以我的推測，它可能是當年舢舨泊岸的灣角位——春園街既是碼頭，則這一帶就是岸邊了。

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書名：香港百年風月變遷 作者：陳青楓 作家、畫家。原名陳志城，一九四六年生於香港。投身報紙行業逾四十年，期間筆耕不輟，結集出版的小說、散文、畫集共十餘冊，包括《生活中的佛法》、《楊善深的藝術世界》、《書畫人語》、《香港傳媒五十年》及畫冊《空心靈雨》等。一九八四年隨國畫大師楊善深老師習畫，現任妙法寺文教發展總監、香港畫家聯會副會長。

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