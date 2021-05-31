紀錄片揭女性貪靚壓力　職場女王難忘加大碼女兒舞池上被羞辱

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-05-31 08:00

「你的樣子如何，你的命運也必如何」是社會流傳已久的價值觀，美的標準到底由誰訂立？選美出身的女藝人吳海昕（Sofiee），擁有典型漂亮臉蛋和瘦削身形，但她坦言經常擔心自己隨年紀漸長，臉上會多了皺紋，又怕吃得太多令自己手臂和腰部變粗，外表一切變化頓成壓力。愛美是人的天性，但到底什麼是「美」？ 民間智庫MWYO在今年4月舉辦放映會，播出與「火星媒體」合作拍成的紀錄片《你的樣子如何》（Face Matters），探討現今青少年對美的觀念。有「職場女王」之稱的獵頭公司創辦人張慧敏（Alison）分享自己對美的看法，又以擁有加大碼身形、熱愛跳拉丁舞的女兒的經歷為例，指出社會對美的標準定型令不少青少年受到傷害，「聽過一啲好羞辱性嘅說話，例如叫我收埋個女，唔好出嚟獻世啦」，她慨嘆香港的教育鼓勵倒模形象，但每個人都有其獨特性，認為與別不同才是正常。

（左起）火星媒體項目總監黃嘉慧（Dorothy）、獵頭公司創辦人張慧敏（Alison）、網上性健康平台「糖不甩」總監蔡薳縈（Kitty）以及MWYO研究員陳宇謙（Angus）在放映會分享各自對美的看法。（呂凝敏攝）

MWYO在2018年發表研究報告，了解本港女性對自己外表的滿意度，發現只有不足四成受訪女性滿意自己的外表，而愈喜歡自拍美圖，其生活滿意度亦愈低，建議本港需要對青年作媒體素養教育，教導青年不要盲目追求媒體所吹捧的美。MWYO研究員陳宇謙（Angus）表示，希望以更有力的方式令社會反思美的意義，於是夥拍「火星媒體」拍攝紀錄片《你的樣子如何》，在學校及向教育工作者播放。

MWYO研究員陳宇謙（Angus）表示，希望以更有力的方式令社會反思美的意義，於是夥拍「火星媒體」拍攝紀錄片《你的樣子如何》。（呂凝敏攝）

每一個年代，都有嗰個年代標準嘅美，例如我成長嘅年代，要瘦到病態程度先叫靚；近年女仔就要練到好似Coffee咁，有腹肌有線條先叫好睇，其實一樣好Demanding。 火星媒體項目總監黃嘉慧（Dorothy）

林嘉欣拍廣告被過分P圖 嘆自我價值與社交媒體掛鈎

紀錄片邀請一些港台名人分享自己對美的看法，主持吳海昕曾參選香港小姐，現時是一名演員，美貌無容置疑，可是她坦言亦很擔心，隨年紀漸長，臉上會多了皺紋，吃多了會變胖，造成不少壓力，令她反思美是否一定與外表掛鈎。著名影壇女星林嘉欣是公認美女，她亦在紀錄片中憶述拍廣告時曾被過分修圖以至失真，對大部份人將自我價值寄託在社交媒體上感到難過。

負責拍攝《你的樣子如何》的火星媒體項目總監黃嘉慧（Dorothy）在放映會中分享，指片段中不少學生都懂得說「內在美最重要」，但這個概念只停留在口號式層面。（呂凝敏攝）

負責拍攝《你的樣子如何》的火星媒體項目總監黃嘉慧（Dorothy）在放映會中分享，指片段中不少學生都懂得說「內在美最重要」，但這個概念只停留在口號式層面，「其實佢哋唔太知咩係內在美，當有一個靚啲嘅同學，同一個冇咁靚嘅同學，佢哋好多時都會揀個生得靚啲嘅同學做朋友」。曾在新聞機構工作的她坦言，美的標準很大部份由媒體及廣告建立出來，「每一個年代，都有嗰個年代標準嘅美，例如我成長嘅年代，要瘦到病態程度先叫靚；近年女仔就要練到好似Coffee咁，有腹肌有線條先叫好睇，其實一樣好Demanding」。

唔係話你唔可以追求美，而係你做呢件事嘅背後目的，係為咗自己開心，定係為咗滿足別人、博取人哋歡心呢？ 網上性健康平台「糖不甩」總監蔡薳縈（Kitty）

網上性健康平台「糖不甩」總監蔡薳縈（Kitty）認同，媒體及廣告對美的標準有很大影響力，「睇選港姐節目，佳麗旁邊都會有佢嘅三圍數字，呢個已經係一個標準」。（呂凝敏攝）

網上性健康平台「糖不甩」總監蔡薳縈（Kitty）認同，媒體及廣告對美的標準有很大影響力，「睇選港姐節目，佳麗旁邊都會有佢嘅三圍數字，呢個已經係一個標準」。現時使用交友程式現象普遍，蔡薳縈留意到，交友程式用家關注的未必是自己美不美，而是懂得透過身體某些部位，達到某種標準，甚至使用假照片，令自己更容易與別人建立人際關係，「唔係話你唔可以追求美，而係你做呢件事嘅背後目的，係為咗自己開心，定係為咗滿足別人、博取人哋歡心呢？」

獵頭公司創辦人張慧敏（左）形容女兒跳拉丁舞時，聽過無數羞辱性的說話，「社會當然有一套美嘅標準，而我個女唔係符合嗰個標準，於是承受好多批評同唔友善嘅眼光」。（呂凝敏攝）

有「職場女王」之稱的獵頭公司創辦人張慧敏閱人無數，對美的標準亦有自己一套。「好多人覺得僱主會以貌取人，邊個靚就請邊個，其實有邊個會想請個花樽返嚟？靚係咪有着數？見人見智啦，都要睇吓你係見份咩工，基本上乾淨企理、端莊就可以。靚唔一定同外表有關，請個性格取勝嘅人返嚟，更加幫到個團隊」。她認為見工面試最重要是眼神，「你眼神閃縮就代表你冇自信，I feel good because I feel good，你Feel good嘅狀態就係最靚」。

生得肥唔肥，同靚唔靚有咩關係呢？ 獵頭公司創辦人張慧敏（Alison）

愛女「整容之都」求學拒割雙眼皮：有人讚我矇豬眼可愛

張慧敏育有一子一女，其中長女與她一樣同屬「加大碼型」，女兒熱愛跳拉丁舞，母女卻在舞池上聽盡刻薄說話，「社會當然有一套美嘅標準，而我個女唔係符合嗰個標準，於是承受好多批評同唔友善嘅眼光，例如話你個女咁X肥，好心收埋佢唔好出嚟獻世啦，你哋無法想像佢喺舞池攬住我喊過幾多次，生得肥唔肥，同靚唔靚有咩關係呢？」社會將美與瘦掛鈎，張慧敏坦言，從前自己亦聽過很羞辱性的說話，「香港對女性好Harsh，會話肥妹嫁唔出，無人鍾意你之類」。

她認為香港教育鼓勵倒模形象，作為父母更應鼓勵子女，生來與別不同才是正常的價值觀。張慧敏的女兒目前在韓國求學，即使當地整容成風，女兒卻從沒打算進行割雙眼皮手術，「我問佢點解唔割，佢話割咗就個個都一樣，唔割就得我一個係咁，仲有人讚我矇豬眼好可愛」。

有人認為人對醜的恐懼，更多於對美的追求。美與醜看似相對，但張慧敏認為，真正的美能超越時間和外表，若不在意別人目光，便不會執着於外表的比較，「看得到嘅美唔會永恆，內心美才可以走得更遠。媒體成日寫邊個人醜，係因為知道咁樣會多人睇，呢種風氣唔係單方面就改變到。」蔡薳縈亦指，社會有責任教導年輕人有被拒絕的勇氣，「當你受到批評，當你被主流價值排除在外時，應該點面對？」黃嘉慧表示，雖然媒體譁眾取寵及仇恨言論的現象仍然存在，但發表言論的權力已不再限於機構，變相製造出更多可能性，「你睇到Serrini、欣宜嘅才華，依家一樣可以被看見。」