撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-05-30 08:00

一場世紀疫症，人與人之間好像隔得很遠，各地之間除了飛行公里，還有14天以上的隔離日子；一對在港的外籍情侶，選擇了在此時結婚，疫情下他們挑選婚紗、婚禮簽紙，家人都只可以視像參與。 二人背景迥異，因工作關係來到香港，本來相愛已面對着身份、種族等重重困難，丈夫礙於難民身份在港處處受制，前景會是如何無人知曉，但他們並不灰心，「他為了家人離開家鄉，來到香港後生活很艱難，說真的，在約會初期這反而更吸引我。」Scarlet事隔兩年再度為拍攝披上嫁衣，說起二人的故事，竟不期然的咀角上揚，讚起丈夫來。 （文中二人名字均為化名） 攝影：廖雁雄

疫情持續多時，Scarlet與丈夫卻選擇在此期間結婚。（廖雁雄攝）

Scarlet是一名來自美國、現時在國際學校任教的老師，丈夫Walter則是一名來自巴基斯坦、雖有大學學位卻無法在港工作的難民。兩個本來不屬此地的「異鄉人」，來到香港後用上很現代的方式相遇。「我們是在交友應用程式上認識的，第一次約會去了將軍澳吃薄餅，在海傍行了5小時。他很多話說，到最後我忍不住，對他說我真的要回家了。」Scarlet笑說道。

現時32歲的Scarlet和28歲的Walter各自生於大家庭，早年分別孤身來到香港，相識後一拍即合，拍拖約兩年決定結婚，「2019年1月底我們到浪茄灣行山，等到日落時他用了一隻巴基斯坦傳統戒指向我求婚，戒指全都是金色的，我不能戴去上學；兩星期後他再送了我另一隻戒指。」Scarlet指，疫情反而令他們更快結婚，「我們家人很多，隔離時間要很長，沒理由要大家大費周章的來到。」但因Walter沒法離港，他們不能到外地結婚，「所以我們決定只去婚姻登記處簽紙，在場另外有兩位朋友。」

那條懷舊的婚紗，起初在家沒有人幫我穿，我又不想讓他（丈夫）事先看到，所以我關了燈要他摸黑替我綁結，穿好後給家人看。 美國女子Scarlet

母親寄來當年嫁衣 為保驚喜丈夫需摸黑替她綁結

二人的宗教、語言不同，幸得雙方家人慢慢接受，這個過程已不容易，疫情下結婚是否更加困難？Walter認為，「視乎你想要的是甚麼吧。」他指，他們很早就有默契，對很大型的婚禮、宴會並沒興趣，只想一切從簡。在簽紙約一個月後，他們約了18位友人到餐館吃晚飯，席間Scarlet穿了巴基斯坦服裝，也分別穿了由媽媽寄來、當年穿的婚紗，和一套新的婚紗裙，有揉合文化和家族傳統之意。

在晚飯中，雙方家人以視像形式參與，每位家人都有發言。此外，Scarlet試婚紗時也是全程用zoom讓媽媽分享喜悅，「那條懷舊的婚紗，起初在家沒有人幫我穿，我又不想讓他（丈夫）事先看到，所以我關了燈要他摸黑替我綁結，穿好後給家人看。」而新的婚紗試好選好，亦有讓媽媽透過鏡頭「過目」。

除了這些，與大多數香港新人一樣，他們也受到防疫措施困擾，「防疫安排時時不同，有時限四人有時六人，場地方面跟我們說可以有20人，我們以為可以另有攝影師和錄影師在場，但原來他們也計在賓客人數內。」最後他們唯有取消錄影服務，損失金錢也得不到任何珍貴片段。

他是因為巴基斯坦沒有自由才來香港，沒想到也是一樣，我們愛這個地方，但是日後的事誰知道呢？ 美國女子Scarlet

嘆兩地均無自由 計劃搬離香港

二人指，不久後會搬到西貢鄉村地帶居住，等待Walter的難民簽證申請。「這件事明明很平常，很多巴基斯坦的人會和香港女孩結婚，但礙於他們的狀態往往不能被談及，其實很不公平。」Scarlet表示，知道很多來到香港的難民曾經是醫生、護士，但現在卻甚麼都做不到，只可以靠很少的援助金過活；又透露未來如丈夫獲得簽證，或會計劃搬離香港，「他是因為巴基斯坦沒有自由才來香港，沒想到也是一樣，我們愛這個地方，但是日後的事誰知道呢？」