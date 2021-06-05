撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-06-05 17:33

有非政府團體(NGO)早前推算出全港共有25萬劏房人口，當中每五人便有一人是劏房兒童，他們生活於受限制的條件，還要在疫情期間默默承受無形壓力，有電影公司收集相關統計收據及個案，連月制作成一個以貧窮兒童為主角的線上虛擬遊戲《choice》，讓成人或兒童玩家透過不同選擇，感受被忽略的人生，「好想大家重新感受一次，(小朋友)呢家經歷緊係一個乜嘢嘅世界。」

遊戲藝術設計銘輝(左起)、總策劃人梁健邦及編劇王韻詩創作線上虛擬遊戲《choice》,以RPG模式描述貧窮兒童疫下面對的生活困境。(莫家文攝)

電影制作公司跨平台創作

一般觀眾可能鮮有聽到電影制作公司「電鑽重創影像」這個名字，但該公司數年前曾制作一系列出極具話題性的港台外判劇目，包括以出租女友(ptgf)和偷窺狂在迷你倉發生的畸形愛情故事，包裝成新獅子山下的單元故事《無愛之愛》；香港電視史上首次以跨性別人士、華裔法籍演員陳茗倫為主角，他飾演一名「變態」家務助理，打破宗教家庭種種禁忌的《萬輻瑪莉亞》，當中公司核心創作人梁健邦及王韻詩成為黃金拍檔，一次又一次碰觸社會較少關注的議題。

面對新冠肺炎疫情來臨，兩人原計劃創作一齣有關基層家庭兒童生活的電影，惟去年起因疫情停課而暫停選角及開鏡，因緣際遇之下，兩人獲悉藝發局公布虛擬藝術創作資助項目「art go digital」，經商議後決定同樣以電影中的基層男孩為藍本，連同從事藝術設計的銘輝，創作一個疫下生活場景為主題的RPG線上虛擬遊戲《choice》。

創作人：遊戲結果從NGO統計數據中搜集

遊戲總策劃人梁健邦表示，遊戲將會以一個就讀中二的14歲的貧窮家庭男孩為角色設定，經歷上學與生活環境之間面對的各項難題，既要保持學校成績名次、心理健康、體力以及金錢在正常水平，還要連續三十一日不低過標準才算成功完成結局，當中玩家要在每日形形式式的生活遊戲中度過，有的是用有限的金錢到超巿購買防疫物資，有的是第一日復課後要揀好上課座位，亦有的在會見心理醫生時以圖畫代表心境，成功過關後，畫面就會浮現「小結局」，用來表達遊戲背後的意義。

「其實我哋每個遊戲都有不同嘅choice(選擇)，喺選擇中有不同結果，就以呢個(因焦慮會見精神科醫生的小遊戲)結果為例，原來我哋發現喺COVID-19之下，港童尋求精神科協助增加三成…呢個結果係靠我哋去不同NGO傾偈，又去網上搵一啲大數據，最奇怪離譜就係好多人都唔知。」

遊戲正正反映貧富不公現象

阿邦指當大家誤以為這個遊戲玩家只以兒童為主要目標，其實另一個對象是成人，「小朋友喺一個疫情之下，要返學但又無得返學，要考試但根本無上過堂。究竟佢哋嘅心理狀態係點樣？我哋有好多呢啲研究資料放落去，等大家深入了解，其實小朋友除咗現實上物質問題 ，仲有心理問題，需要(大人)好好理解。」

遊戲編劇王韻詩補充，遊戲一開始設定，兒童接受挑戰時可選擇居住在私樓、公屋或劏房寮屋三大類，若選擇私樓已經顯示遊戲最快的大結局，就係建議向關注組織捐錢幫助有需要人士，後兩者則可繼續遊戲，惟兩者金錢、成績名次或健康各有差異，貧者越貧，所有指數更加趨向下游，其實正要表現出兒童默默面對貧富不公的社會現象。

冀大人以同理心體驗遊戲背後意義

「作為一個貧窮小朋友，你要過到日子，需要放棄好多嘢…例如屋企無錢畀部電腦畀你去上網，你中意電腦，但又唔夠數據…你喺放棄過程中，畀玩家知道資源相對唔充足嘅家庭，需要放棄好多物質上嘅嘢，然後先可以適應，過程係好無力同無助。」 王韻詩道。

兩人都希望透過遊戲，不單讓小朋友重新在疫情期間有多一次的人生選擇，「令佢哋覺得重新掌握生活，因為好似仲可以選擇咁，大家玩完後，得到少少的希望 」，他們更想成人對貧窮兒童有更加深刻的體會，能以同理心去理解小朋友在疫情之下，面對學業、生活、心理及健康等方面所帶來的壓迫。「作為大人去玩呢個遊戲，你會覺得原來小朋友經歷好多嘢，係我哋唔知道，但通過呢個遊戲，作為香港人， 一齊經歷一下小朋友經歷過嘅事。」

藝發局獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，推出特別資助「Arts Go Digital藝術數碼平台計劃」（計劃），期望啟發文化藝術工作者的創意，藉着科技發展數碼或虛擬的藝術內容（數碼製作），以藝術回應在新型冠狀病毒疫情下生活模式大變的社會，促進社會共融及與受眾互動，擴闊大眾對藝術的認識和投入，讓藝術更進一步融入生活。

計劃共收到256份合資格申請，最終獲資助的68個項目涵蓋不同藝術形式，當中電鑽重創獲資助開設線上虛擬遊戲，讓公眾了解貧窮家庭兒童生活實況。