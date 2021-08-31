手語世界｜美國倡融入式學習　主流中學語言選修科有手語揀

學習手語是踏出共融的第一步，有手語課程總監透露，本港手語老師並未有制度監管，教育局亦未有將手語課程納入監管範圍內，令坊間師資質素參差。另有在美國教手語的人士表示，當地提倡融入式學習，主流中學學生在選科時，亦可選擇手語作為語言選修科，故普通市民亦會懂得數個簡單手語，令這種語言不再局限於聾人生活圈，值得香港借鏡。

攝影：余俊亮、張浩維、雲嘉晉



王繼鋒在香港擁有豐富教授手語經驗。（余俊亮攝）

本港手語課程不受教育局監管

香港手語專業培訓中心課程總監王繼鋒（瘋Sir）出生時健聽，直至7歲被發現右耳弱聽，兩年後雙耳失聰至超過90分貝。雖然有聽障問題，但他一直在主流學校就讀，期間學習手語，到18歲時開始教手語，27歲時取得法庭註冊手語傳譯員資格至今。王繼鋒當上手語老師多年，他形容現時政府在投放資源至發放資訊上，對聽障人士的情況確實改善了不少，但由於本港沒有制度監管手語老師，師資參差，亦會令學員難以知道學習手語的資訊。王繼鋒指，教育局並未有將手語課程納入監管範圍內，他曾於成立手語培訓中心前，向教育局查問有關註冊事宜，但獲回覆指手語學校並非在教育局的管轄範圍內，令他感到無奈。

一般健聽人士都不會主動學習手語，未必能設身了解聾人的生活。王繼鋒指，明白部分健聽人士目睹聾人使用手語溝通時，覺得他們粗魯，動作無禮，但他解釋聾人習慣用表情動作傳情達意，例如叫人時會拍拍對方肩膀，力度有時過大亦不自知，亦因自身聽力差，自製噪音也不知道，他指健聽人士可善意提醒聾人，他們才能配合或改善。疫情肆虐多時，在人人口罩不離身的時代，王繼鋒提醒市民，若遇到聾人溝通不便，可以書寫方式及簡單的書面語，盡量以短句和他們溝通。

美國手語教師：當地人普遍都懂得幾個常用手語

另一名手語教師May在香港畢業後，便遠赴美國猶他州修讀聾人研究（Deaf Studies），課程涵蓋聾人文化、聾人歷史及聾人手語，May形容大部分教授均屬聾人，基本上所有課堂均需以手語作主要教學語言，但校方亦有提供傳譯員給有需要的同學，「一開頭讀嘅時候都幾辛苦，因為母語唔係英文，所以要先由中文變做英文，再變成手語，三個過程都需要喺腦度做晒，但最後都克服到」。

美國手語教師May正在美國猶他州修讀聾人研究（Deaf Studies）。（張浩維攝）

美國提倡融入式學習，May指當地人普遍都懂得幾個常用手語，學校不時會趁暑假舉辦以聾人文化暑期營，盼手語能走出課室，令學生透過戶外活動體驗聾人實際日常生活。她指目前美國有提供翻譯人員的聾人學校共有96間，主流中學學生在選科時，亦可選擇手語作為語言選修科。

May形容美國各州份在保障聾人方面系統完善，令殘疾人士生活上免受歧視，值得香港借鏡。她舉例指，美國殘疾人法案（ADA）早於1990年7月通過，第一章便是禁止私人僱主、州政府和地方政府、就業機構和工會在就業申請、僱用、解僱、晉升、職業培訓及招用人員的其他條款、條件或特別待遇等各個方面歧視有資格的殘疾人；第二章則禁止所有專案、活動和公共實體服務上歧視有資格的殘疾人；第三章則禁止把「公眾場所」作為「私有經營場所」歧視殘疾人，涵蓋範圍包括銀行、餐館、超市、旅店及購物中心等。