「禁止擊球活動」橫額隨處可見　為適應場地問題發展出簡易板球

源自英國的板球運動，來到香港已有超過150年歷史，雖然不少人以為板球只在少數族裔群體流行，但原來每年都有港隊運動員代表到世界各地比賽，全球126個地區中，香港更位列頭23名。

風光背後，板球運動員同樣面對着「土地問題」，甚至要發展出簡易板球玩法來適應場地所限。而少數族裔人口比例最多的油尖旺區，至今年初才有一個球場獲批兼用可打簡易板球，當「禁止擊球活動」的字樣隨處可見，香港的板球運動可以如何發展？

攝影：梁鵬威



與大部分運動一樣，要向外界推廣先要有場地練習，面對的就是「土地問題」。（梁鵬威攝）

「我們當然希望有多些場地，那就可以再進一步推廣板球。」Ravi說。（梁鵬威攝）

板球在本港少數族裔是項流行運動，在18區中，居於油尖旺區的少數族裔人士佔全港所有少數族裔比例最高，但據當區區議員何富榮指，油尖旺多年來並沒有容許市民進行板球的場地，「少數族裔喺區內嘅人口唔係零，佢哋可以有嘅場地就點解係零？」今年康文署終於批准將九龍佐治五世紀念公園的足球場兼用作簡易板球活動場地，但需視乎情況決定是否延長安排。

現時港隊的板豉在126個地區中位列頭23名。（梁鵬威攝）

巴基斯坦板球「入屋」程度高

葵涌板球空間關注組巴基斯坦成員Ahmad Tauqiu曾在訪問中指，在巴基斯坦，板球的「入屋」程度很高，當地社區球場沒有劃分用途，大街小巷都有球場讓人進行各式球類活動，來到香港後，卻發現球場上往往掛有「禁止擊球活動」橫額，令他感到納悶。

本港不少球場均掛有「禁止擊球活動」橫額。（資料圖片）

本港不少球場均掛有「禁止擊球活動」橫額。（資料圖片）

近年板球運動開始普及，香港板球總會形容，現時參與者來自香港各個社區和族裔，男女球員分佈平均，板球代表隊更是在主要國際運動中排名最高的香港隊伍之一，當中男子隊還參加了最近兩屆的T20世界杯比賽。而剛成立的油尖旺板球區隊本月參加香港板球挑戰聯賽，首場賽事便以129:124勝同屬油尖旺區的印度會隊（India Club Challenge）隊，油尖旺民政事務專員余健強亦有到場打氣。

Kary由讀書時期開始已是近乎全情投入板球運動。（梁鵬威攝）

採訪是在蒲崗村道的人造草地球場進行，Kary指，真正的練習場地應是泥地。（梁鵬威攝）

全港正規板球場地嚴重不足

可是，在香港可以練習板球的場地寥寥可數，訪問在蒲崗村道人造草地球場進行，是其中一個可以練習板球的場地，但原來真正的練習場地應在泥地進行。香港板球總會總理理李華輝（Ravi）表示，傳統板球需要大片場地來打硬球，但正規的板球場地只有5至6個，當中有些位於私人球會內，全港註冊球員卻有3,000個，因此各個場地在球季中常常爆滿。近年板球總會推廣使用軟球的「簡易板球」，只為了有更多場地符合要求可進行板球活動，李華輝說，「我們想令每個要玩板球的人，都有機會玩到」。香港板球女子代表隊隊長陳嘉瑩（Kary）形容，在人造草地練習，球會「比較彈」，「但當出去國際賽比賽，個波就會低啲」。

現任香港板球女子代表隊隊長陳嘉瑩（Kary）年僅20來歲，已有近十年的板球生涯。（梁鵬威攝）

她憶述，最初玩板球運動員以外國人為主，華人身影只有三數個。（梁鵬威攝）

根據康文署資料，現時可進行板球活動的有中山紀念公園、蒲崗村道公園、文東路公園、廣福球場、天光道遊樂場、和宜合道運動場，另有11個硬地籃球場、足球場和排球場可進行簡易板球活動。



劍擊都係用咗好多時間先有好多人認識，我希望板球都一樣，當有一日我哋有好成績時，市民就會留意我哋。 香港板球女子代表隊隊長陳嘉瑩（Kary）

「板球呢一刻或者冇乜人識，但當一天我哋有好成績時，市民就會留意我哋。」她說道。（梁鵬威攝）

在剛過去的東京奧運，港人比以往更投入，陳嘉瑩坦言，目睹張家朗在鈍劍個人賽奪金令她感受很深，她期望為港隊取得杭州亞運入場券，將港隊帶上另一水平，「劍擊都係用咗好多時間先有好多人認識，我希望板球都一樣，當有一日我哋有好成績時，市民就會留意我哋」。