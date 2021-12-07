肺癌末期女病人醫足七年　辦攝影展鼓勵同路人：珍惜時間享受當下

患上末期癌症不代表要放棄人生。一名7年前確診肺癌第四期的女病人，多年來病情反覆，持續出現抗藥性及副作用，但她未有自暴自棄，由曾經活在「朝九晚五日日等放工」的日子，突然帶病豁出去由零學習攝影，其間相約朋友到處遊歷，影火龍等日落、晚上無眠拍攝生態美景，近日她獲邀舉辦攝影展，希望以自身經歷勸喻同路人「行得走得就唔好嘥時間，見多啲睇多啲，要珍惜時間去做想做嘅事。」



突告知肺癌末期 痛症折磨心志

現年50歲的Pelly，與丈夫結婚多年，育有兩名子女，又有一份穩定的寫字樓工作，家庭幸福美滿，但病魔一夜打碎所有的美好。她稱公司每年均有安排員工驗身，至2014年接受身體檢查時，發現肺部出現陰影，經詳細檢驗後確診患上EGFR基因突變型肺癌。該癌症會在癌細胞的表面大量出現，並會促進癌細胞急促生長，當她獲悉時已在一年內發展至肺癌第四期，令她頓時感到睛天霹靂。「當下感覺所有嘢都完結，人生都玩完，仲好傻覺得幾個月後會死。」Pelly未有介懷地笑着說。

醫生檢視她的身體情況後，建議她接受標靶藥物治療，「屋企人支持當然重要，佢哋睇住我無心機醫病，都會唔開心，我都想佢哋放心」，於是她決定開始漫長的癌病治療生涯。醫生已預料到長期服用標靶藥物會出現抗藥性，屆時便要轉做化療，之後不斷來回循環，結果多年來病情反反覆覆，病痛折磨令她開始懷疑人生，「好似人生冇乜希望，望唔到盡頭咁……甚至懷疑自己冇病，係標靶藥整到我病，心諗唔想食，條路好難行好遙遠。」

當她慢慢失去希望之際，2016年突然決定將退休後學習攝影的人生規劃提早落實，「諗住退休後先學，突然間知道係咁嘅情況，要珍惜時間去做想做嘅事。」於是她在網上搜尋靚相，研究拍攝角度及手法，見到有合適攝影興趣班便自告奮勇報名，由零開始學習光圈、快門、感光度與景深等技巧，更帶着病軀與攝影愛好者到處拍攝美景，有時在山上待上一日，只為等待黃金5分鐘影日落，又或夜晚相約好友到鄉郊拍攝生態動物的微距照片，「攝影真係要等日出日落蝴蝶飛埋嚟先影到，所以要保持心境平靜，要有耐性。」

Pelly認為家人支持是她積極接受治療的動力。(莫家文攝)

「見路就行，唔好諗咁多」

以往她足不出戶，每日返寫字樓，「朝九晚五同班師奶等放工」，病後竟然不惜與一班攝影同好者乘坐大巴3個多小時，到梅縣拍攝有300年歷史的豐順埔寨舞火龍活動，令她眼界大開。「所有痛楚同唔開心都忘記得一乾二淨，唔記得自己係病人，剩係掛住想影張靚相。」

不經不覺之間，Pelly由患病至今七年，病情每下愈況，腫瘤由肺部往腦部擴散，肺部出現積水，須進行微創手術清創避免併發症，加上身體不同部位出現痛症及副作用，體力開始下降，「藥物其中一種副作用係頭瘡，有時爆瘡出血水， 瞓醒成個枕頭都濕晒，同埋唞氣都唔係咁好，心口會痛，好似畀人按住你心口咁。」學習攝影後令她學懂享受當下，「學識唔睇前面嘅路，睇近啲，因為你唔會知隻藥有冇用，唯有見路就行，唔好諗咁多嘢。」

+ 2

義賣作品 收益支援癌症病人服務

雖然體力不能再負荷出外攝影活動，但近日獲癌病資訊網慈善基金邀請，Pelly在中環安和里8號7樓單位「Artzwell」舉辦攝影展覽，公開展出在不同地點拍攝的照片進行義賣，收益撥歸癌症病人服務身上，期望以自身經歷鼓勵末期癌病同路人振作，「唔好諗住癌症四期就乜希望都冇，當你行得走得就唔好嘥時間，見多啲睇多啲，要珍惜時間去做想做嘅事。」

癌病資訊網慈善基金由腫瘤科潘智文醫生及註冊表達藝術治療師張文茵博士創辦，她們招募專業人士組成治療師團隊，透過音樂、藝術、戲劇等不同方面的治療活動，向癌症康復者及其照顧者、醫護人員、社工和輔導員提供創藝為本的心理治療服務。有興趣者可瀏覽https://www.artzwell.org/查詢。

肺癌是本港首號致命癌症殺手，前TVB藝員陳積榮去年8月宣布患上第四期肺癌，情況急轉直下，至今年5月15日早上不敵癌魔病逝，終年38歲。