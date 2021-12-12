特殊運動員棄精英之路投身藝術　媽媽：佢放棄咗棵樹但有個樹林

香港特殊奧運會由1976年成立至今，45年來一直致力為智障人士提供參與運動及非運動項目的機會，支援他們的身心發展之外，同時推廣共融理念。其中自8歲起參加的蕭冲，多年來到過不少地方，參與高爾夫球和速度滑冰的世界賽。雖然他後來沒有走上精英運動員之路，反而選擇專注學業、投入藝術和義務工作，但20年的運動員生涯令他改變甚多。「佢唔係你見到企喺台上好叻嗰啲運動員，佢放棄咗棵樹，但佢可以融入社會、幫返其他人，佢有個樹林。」 在媽媽眼中，蕭冲也早已是個「神奇小子」。



蕭太和蕭冲（Kurtis）。（呂諾君攝）

今年28歲的蕭冲（Kurtis）穿起西裝，文質彬彬又不會過於老成。因小時候體能欠佳，媽媽蕭太跟隨物理治療師的意見，自2003年開始便帶蕭冲參加香港特殊奧運會，「基本上日日都有唔同運動，最初練習時都辛苦到喊，但試試下搵到幾樣佢鍾意嘅，就一路keep落去。」蕭太指，除了一些群體球類運動，各項運動幾乎是「講得出嘅佢都參加過」。

參與世界賽提升社交能力及自信

「每個運動有唔同技巧同挑戰，唔同場地又有唔同要求，有困難需要克服囉。」蕭冲表示，眾多運動中，自己在高爾夫球、速度滑冰、游泳和長跑能力較好，在速度滑冰方面，更獲教練賞識，帶他入隊訓練，並先後參加多次本地賽和世界賽。蕭冲稱，多年來他到過日本、美國、歐洲等地，甚至連中東也都去過，亦認識到不少海外運動員，過程中他的體能慢慢好轉，社交能力和自信也一併提升。

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以運動助人更重要

「當然多謝媽咪帶我去做運動，有時我帶啲師弟師妹時，都體會到佢以前原來好辛苦。」蕭冲曾擔任2014至2015國際特殊奧林匹克東亞區區域信使、以及2019至2023國際特殊奧林匹克全球信使，而近年常見參與做畫藝工作坊的的義工，也有做體能班、長跑班的助教。原來他早年在主流學校畢業後，便於薩凡納藝術設計大學修讀平面設計課程，自此藝術、運動兩邊兼顧，現時亦有為一些非牟利組織做設計工作。

早前熱播的電影《媽媽的神奇小子》，講述殘奧金牌得主蘇樺偉與媽媽的故事令不少人感動落淚，蕭太又為何沒有讓兒子當全職運動員？「除咗佢體能方面，就係佢十幾歲時同我講話佢要讀書，放棄做全職運動員。我係尊重嘅，佢唔做精英，但唔代表佢唔係一個運動員。」蕭太指，現時蕭冲仍會參加不同的練習、比賽和義務工作，也對藝術工作十分投入，認為相比拿取很多獎牌，兒子能用運動幫助他人更加重要，「係利用運動提升佢所有能力，多過佢玩運動有幾叻，運動令佢行得遠咗。」蕭太指，只希望兒子能繼續健康成長，便已覺得滿足了。

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香港特殊奧運會特意成立「友里計劃」，並於早前舉行啟動禮。除了希望提高社會對智障運動員的關注，更期望藉此計劃連繫不同界別的合作伙伴，包括有志推動社會共融的人士、合作伙伴、贊助商、捐贈者、教練、學校、智障運動員及其家長、義工等，以不斷擴展的形式、建立更廣更深的互通網絡。首階段的「友里計劃」以推廣計劃及擴展網絡為主要目標。有意參加者可於「友里計劃」的所屬網站（網址：www.hkso.org.hk/fans/choosetoinclude/）填上簡單個人資料，承諾支持並盡力推廣「友里計劃」，推動社會共融，以及極積參與香港特殊奧運會舉行的活動。