《當代生物學》期刊發表獸腳龍進化論　本港首現「恐龍女博士」

只要有夢，堅持總有日追上。一名土生土長的26歲女生，自幼對恐龍化石產生興趣，之後入讀港大地球科學系，去過內蒙古戈壁沙漠挖掘恐龍化石，更是首名香港女性於《當代生物學》期刊發表獸腳龍下顎進化的研究論文，目前正於英國修讀古生物學博士課程，明年畢業後將成為香港首位「恐龍女博士」， 在講求搵錢至上的香港社會顯得難能可貴。她希望用自身經歷，寄語所有青年人要有耐性追夢「做恐龍研究好易失敗，發現一個問題未必即刻搵到答案，但堅持唔好放棄，總有一日會成功。」



香港土生土長 初中對活化石萌生興趣

在香港出世的馬慧芯（Fion），來自普通家庭，只是父母自幼經常在周末帶至郊野公園遊玩，愛上大自然，初中起對恐龍化石等古生物學產生興趣，先由接觸本地化石講場論壇開始，學懂瀏覽外國化石新聞，甚至自購書籍研究，DSE文憑試過後成功考入香港大學理學院，修讀地質學及生態學雙主修學士課程，正式開啟一條從興趣走向專業的道路。

Fion指香港地域沒有恐龍化石，又缺乏發展，故港大不設古生物學科，但有幸夠跟從港大地球科學系助理教授（研究）文嘉棋博士(Dr. Pittman, Michael )一同研究古脊椎動物，2015年暑假由他帶領下組團前往內蒙古戈壁沙漠，找尋爬蟲及恐龍化石，雖然沒有什麼成果，但已令她大開眼界，「沙漠搵化石兩至三星期，搵唔到好重大發現，掘唔到完整恐龍化石，但𠵱個都係好普遍，有啲古生物學家逗留野外兩個月，投放時間心機都未必搵到。」事件啟發她不斷深入鑽研，至2017年她在文嘉棋博士指導下撰寫一篇巨盜龍如何利用下顎進食的研究，成功刊登在《科學報告》期刊，成為本港首位本土女性代表香港院校在期刊發表恐龍論文，創下本港學術歷史新一頁。

馬慧芯（後排左二），港大地球科學系助理教授（研究）文嘉棋博士（前排右二），古脊椎動物與古人類研究所徐星教授（前排右三）到內蒙古戈壁沙漠進行考察。(文嘉棋/港大MOOC恐龍的生態系統提供圖片)。

九度在國際權威科學雜誌發表研究論文

Fion於2017年港大畢業後未有放慢腳步，先後赴英國愛丁堡大學及伯明翰大學修讀碩士及博士課程，明年6月畢業後將成為本港首位「恐龍女博士」，至今她亦先後在《當代生物學》等國際期刊發表9篇有關恐龍和翼龍的論文，最新一篇為今月初，她與3名大學教授先後研究40多隻獸腳類恐龍化石，再製作電腦模型進行咬合力模擬估算，結果發現牠們後期進化出的下顎除了變得更厚，亦出現整體形態向上或向下彎曲的現象，咬合能力均比早期同類恐龍更堅固，適合進食較硬的食物。

由興趣真正變成專業，Fion特別感謝一直支持她追夢的「非常」父母，「父母只係普通打工仔，亦唔係一啲專業人士，但係佢哋從小灌輸要做自己有興趣嘅事，先會做得好，而唔係教我點去讀一科可以搵錢嘅科目。」

雖然香港不像內地或北美洲，有大量古生物遺址可以進行挖掘及探索，但生於斯長於斯，她期望可以在本港從事古生物研究，透過電腦收集數據進行分析。而根據全球古生物學會，女性會員比例由1980年的18%逐步爬升至2017年的36%，她始終相信女性有獨當一面的能耐，「男古生物學家擅長野外考察，體力生理上都比較有優勢，但女性喺研究上可能會對一啲細節細心啲。」她寄語所有追夢的年輕人「只要畀耐性，一步一步努力，一定可以貼近夢想，做恐龍研究好易失敗，發現一個問題未必即刻搵到答案，但堅持唔好放棄，總有一日會成功。」