離婚｜子女常變磨心　大狀寄語雙方避免鬧上法庭：贏的永遠是律師

離婚對小孩的影響深遠，如果雙方互相仇恨，小孩更會成為磨心。高崑峰有多年處理離婚個案經驗，深明當夫婦走到離婚一步，的確難以心平氣和地處理家事，「我哋除咗係律師，仲係counselor（輔導員），最困難唔係啲法例，而係客人情緒」。他認為離婚無分對錯，但若不能成熟地處理，對雙方及小孩的傷害難以估計，「離婚雖然唔係羞恥嘅事，但當鬧上法庭，輸嘅永遠係雙方，贏嘅永遠係律師」。

攝影：羅君豪



高崑峰形容，離婚對小孩的影響深遠，如果雙方互相仇恨，小孩更會成為磨心。（羅君豪攝）

「如果冇小朋友當然容易啲處理，但多數case都係有小朋友。」衛達仕律師事務所合夥人高崑峰（Billy）多年來見盡不少夫妻情逝，離婚時以小孩作磨心，更有不少人會在子女面前說對方壞話，「都明白兩公婆好難再平靜地處理家事，所以我哋除咗係律師，仲係counselor（輔導員），最困難唔係啲法例，而係客人情緒」。

母親欲帶女兒赴新加坡失敗 拒讓前夫見愛女作報復

「幾個月前做咗個case，係個媽媽想帶個女去新加坡定居，但佢哋同新加坡完全冇關係。」高崑峰指，當時家事法庭認為女方可帶同女兒前往新加坡，因為她的男友身處該地，「我哋就去上訴庭，三個官都唔俾媽媽帶個女去，於是媽媽好唔開心，有一段時間都唔俾爸爸喺香港見個女。」高崑峰形容，女方此舉明顯是報復心態，形容做法自私和幼稚，對小朋友傷害甚深，「父女唔見幾個月好大影響，因為個女好細，會諗係咪爸爸唔要我呢？」他提醒為人家長應理性處理問題，不應被仇恨蒙蔽而影響下一代。

衛達仕律師事務所合夥人高崑峰（Billy）多年來見盡不少夫妻情逝，離婚時以小孩作磨心，更有不少人會在子女面前說對方壞話。（資料圖片）

搵個第三方，幫兩個大人溝通，有啲小朋友好細個，將來仲有十幾年要一齊做決定，搵co parenting係幫到手，開個WhatsApp group，有咩就三個人喺度傾掂佢，呢個方法最快。 衛達仕律師事務所合夥人高崑峰

高崑峰指，律師不時建議婚姻輔導員同場，令雙方能進行理性討論，如離婚家庭育有小孩，他便會建議雙方以共同養育（co parenting）方式處理小孩問題，「搵個第三方，幫兩個大人溝通，有啲小朋友好細個，將來仲有十幾年要一齊做決定，搵co parenting係幫到手，開個WhatsApp group，有咩就三個人喺度傾掂佢，呢個方法最快」。

若離婚家庭其中一方需帶子女離港定居，必須得到另一方同意。（資料圖片）

帶子女離港定居必須獲另一方同意

疫下有不少家長希望帶同子女移民，若離婚家庭其中一方需帶子女離港定居，必須得到另一方同意，「要搵律師或自己寫封信畀對方，對方同意，法庭先會批准，你先帶得佢走」。高崑峰強調，要帶子女移民並不容易，需要提供很多證明，「例如你要去英國，要解釋點解去英國好過留喺香港，去到有咩安排？住邊度？點生活？小朋友病咗喺嗰邊有冇人照顧？小朋友同英國有冇關係？」他舉例指，一個來自日本的家長，帶子女到日本定居，會較港人家長容易，「如果你要帶個小朋友去日本，但一句日文都唔識，係好難會批」。

特別係一啲比較傳統嘅官，佢哋覺得小朋友之間有supporting system，就算雙方同意一個跟阿爸，一個跟阿媽，法庭都未必批。 衛達仕律師事務所合夥人高崑峰

近年法庭傾向以「共同管養令」（shared care and control）處理照顧小孩問題。（視覺中國圖片）

「共同管養令」成新趨勢

在爭奪撫養權上，社會福利官會視乎小孩年紀及成熟程度，向法庭提供參考意見，「仲要睇雙方收入啦、工作時間、陪小朋友嘅時間，如果唔可以親自照顧小朋友，有冇第三方可以幫手等等」，高崑峰形容，近年法庭傾向以「共同管養令」（shared care and control）處理照顧小孩問題，「如果法庭判咗其中一方擁有撫養權，另一方就有探視權，但每一個個案嘅探視時間都唔同」。雖然法庭只會把照顧和管束權判給父母的其中一方，但共同管養權是判給父母雙方的，「即係雙方大約有50、50時間照顧孩子，當然要睇父母嘅背景同生活狀況，如果雙方都係差唔多，法庭就會傾向判共同管養令」。

有些離婚家庭不只育有一名子女，高崑峰指，法庭會把兩名小孩分開的機會很微。（視覺中國圖片）

有些離婚家庭不只育有一名子女，高崑峰指，法庭會把兩個小孩分開的機會很微，「特別係一啲比較傳統嘅官，佢哋覺得小朋友之間有supporting system，就算雙方同意一個跟阿爸，一個跟阿媽，法庭都未必批」。不過，他曾處理過一個育有四名孩子的離婚家庭個案，因現實條件上，只憑一方照顧四名孩子，在空間和金錢上均不可能，「最後by agreement將佢哋分開，兩個跟爸爸，兩個跟媽媽，因為咁分法，小朋友都仍然有兄弟姊妹嘅成長支援」。

未婚伴侶爭奪撫養權，母親有較多優勢，爸爸一定要向法庭申請爭撫養權，佢先有權利，如果唔係佢就係nobody；爸爸要證明自己好過媽媽係難啲。 衛達仕律師事務所合夥人高崑峰

未婚伴侶爭撫養權 女方優勢較大

高崑峰形容，本港法例較為傳統，若未婚伴侶爭奪撫養權，母親會有較多優勢，「爸爸一定要向法庭申請爭撫養權，佢先有權利，如果唔係佢就係nobody；爸爸要證明自己好過媽媽係難啲」，他坦言自己並不認同這個前設，「𠵱家咩年代，有好多好錫仔女嘅爸爸，絕對不能一概而論」。值得留意的是，若男方是經濟能力較好一方，雖然並不需要財產上保障女方，但對子女仍有財務支援的責任。

「有人想離婚嘅話，我會先建議佢，再傾一傾先啦，係咪真係冇得挽救？」高崑峰坦言，自己對離婚一事並不反感，「我太太都係做呢行，如果你喺段婚姻度唔開心，決心要離開，我會尊重你意願，全力幫你爭取權益」。（羅君豪攝）

「有人想離婚嘅話，我會先建議佢，再傾一傾先啦，係咪真係冇得挽救？」高崑峰坦言，自己對離婚一事並不反感，「我太太都係做呢行，如果你喺段婚姻度唔開心，決心要離開，我會尊重你意願，全力幫你爭取權益」，但他坦言，近年處理的個案大多育有小孩，父母分開對孩子必然有影響，「冇小朋友就可以決斷啲，有就真係要諗清楚」。對於離婚已成了都市人的平常事，高崑峰寄語他們盡量選擇和解，「離婚雖然唔係羞恥嘅事，但當鬧上法庭，輸嘅永遠係雙方，贏嘅永遠係律師，特別係財務問題，你花費嘅錢都係喺家庭資產度拎出嚟，不如自己settle啦」。

對於離婚已成了都市人的平常事，高崑峰寄語他們盡量私下和解，「離婚雖然唔係羞恥嘅事，但當鬧上法庭，輸嘅永遠係雙方，贏嘅永遠係律師，特別係財務問題，你花費嘅錢都係喺家庭資產度拎出嚟，不如自己settle啦」。（資料圖片）

高崑峰指，離婚個案收費視乎案件複雜程度，最便宜約需3萬元，若牽涉複雜的家族資產分配，收費可高達六至七位數字。多年來見盡離合的他，認為最荒謬的事，是離婚家庭甚少會為子女的利益而激動，「好多時如果兩個家庭會好大反應嘅話，都係為咗錢，同對方成個家族打官司喎，梗係激動啦！」