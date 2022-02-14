情人節｜時鐘酒店店主細數殘局：燈掣染血　有料安全套吹成汽球

不論是Staycation還是「爆房」，香港有土地問題，情侶們要找私人空間並不容易。2017年有四名90後開設時鐘酒店Mansion G Hotel，他們一改行內風格，以自助形式讓一眾男女避免尷尬，「賣房」之餘更推廣性文化。

四年半以來，店主經歷過無數難忘事，房間內形形式式的驚嚇殘局外，他們又遇過有客人「驅鬼」，或是帶同鸚鵡前來。到了今日90後不再年輕，眼見新式時鐘酒店百花齊放，他們選擇了退場，並以今年情人節作最後營業日；他們坦言，最不捨得的是與一班熟客的互動。



Mansion G Hotel店主之一阿B（化名）指，雖然與另外三名拍檔是在大學修讀酒店管理的同學，但坦言經營時鐘酒店是另一門學問。（呂諾君攝）

「困難係超級多，但都係煮到埋嚟就食。」Mansion G Hotel店主之一阿B（化名）指，雖然與另外三名拍檔是在大學修讀酒店管理的同學，但經營時鐘酒店是另一門學問，「我哋呢度以前都好殘舊，完全冇『情慾feel』，中間轉咗好多次裝修。」除了要保持光猛整潔，他們又根據在IG、問卷收集得來的意見，在房內加鏡、加燈飾、激光燈、星河燈等等，以迎合年輕顧客的口味。

曾遇疫下大廈被圍封 客人超尷尬

雖說是老闆，但他們很多事情都要親力親為，如凌晨3時回覆訂房訊息、清潔姐姐「射波」後只好自己落手執房，也因此有不少難忘體驗。例如疫情初期，酒店所在的大廈曾被圍封，他們便要立即到場，助樓上客人了解登記情況減少尷尬；又如單位內試過爆咸水管，房間全都被水浸透。Mansion G Hotel也有不少麻煩客人，上來找第三者「捉姦」也是閒事，曾經更有人冒警偷妓女錢，「人生第一次落口供」，阿B笑說。

我哋問返姐姐最後點處理，佢話佢剪爆咗，入面啲嘢噴到成身都係，要沖幾次涼！ Mansion G Hotel店主阿B（化名）

阿B又指，清潔姐姐執房時每遇「異象」，都會拍照告知他們，看是否需要罰款，其中不時出現染血床單、燈掣的景象，也有試過廁所地上出現糞便，「我哋問返個客，佢仲話一入到嚟已經係咁，以為係朱古力。」此外，更曾有客人不知為何，將「有料」的安全套吹成汽球，「我哋問返姐姐最後點處理，佢話佢剪爆咗，入面啲嘢噴到成身都係，要沖幾次涼！」事件在Mansion G Hotel的專頁引起網民出謀獻策，討論應如何解決；但事後又有些客人有樣學樣，照抄搗蛋計謀，將一些未用過的安全套吹大。

難忘熟客助房間驅鬼 中學生5P開房真相

「又有個客人由舊年開始，之後每個星期都嚟，近日佢先話畀我哋聽，其中一間房入面有隻鬼，而佢學咗驅鬼，𠵱家已經送咗佢『升天』。」阿B指，客人又說其女友都感覺到鬼魂存在；此外，他們又遇過有客人帶同一隻鸚鵡前來，「話啱啱帶完佢行街，仲話有個袋裝住鸚鵡好乖㗎。」最深刻的一次，則要數有五名中學生「5P」前來開房，「我哋房價只包兩個人，所以WhatsApp問佢哋發生咩事，佢哋就話比緊賽呀。我哋心諗，比賽？」後來在要求下中學生拍照作實，原來他們是在打電競，「其實都反映香港人空間短缺，要嚟時鐘酒店做唔suppose係喺酒店做嘅事。」