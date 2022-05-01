五一｜死亡工傷告票平均罰款$20,974　工權會：一條人命值咁多？

今日（1日）正值五一勞動節，根據統計，本港去年上半年共發生132宗職業死亡意外，數字多年持續高企，而罰款數字卻逆向走低，由2020年至今，每張職安健定罪傳票平均金額為7,813元，建造業與致命意外有關的定罪傳票平均罰款僅20,974元。工業傷亡權益會指根據現行法例，僱主沒有為員工購買勞保，最高刑罰為罰款10萬元及監禁2年，但現實上僱主只輕判罰款數萬元了事，「冇咗一條人命只值幾萬蚊」，促請政府勿報喜不報憂，只着眼於五一慶節活動，忽視勞工身故背後揭示的職業安全缺失。



+ 1

去年全年錄25宗致命工業意外 建造業佔23宗

根據勞工處統計數字，由2020年1月至今年3月為止，勞工處合共發出4,408張已定罪的職安健傳票，罰款金額合共為3,444萬元，平均每張傳票罰款為7,813元；若只計及致命意外，由2020年1月至今年3月的所有行業與致命意外有關的定罪職安健傳票數字為296張，平均罰款金額為22,928元，若收窄為建造業與致命意外有關的定罪傳票，每張罰款金額進一步下降為20,974元。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文分析，單是去年上半年，勞工處便錄得132宗職業死亡意外，數字與往年相比大概持平，工會記錄及跟進其中73宗個案，當中在工作場所因意外死亡個案佔49宗，猝死則佔24宗，相比勞工處去年全年錄得25宗致命工業意外，當中建造業佔23宗，兩者差距在於工業意外只涵蓋《工廠及工業經營條例》中規管的工業活動，不包括自僱人士、室內裝修工人、保安員或清潔工等行業的死亡事故，數字因此相對走低。她指工會有記錄的職業意外死亡個案之中，「建造業、裝修及維修工程」仍佔大比數，共有31宗，死亡原因則以高處墮下佔較高比例，達到20宗，佔整體意外死亡個案的40%。

狗臂架工人墮斃事故 揭涉事公司冇買勞保

蕭又留意到，去年下半年共發生4宗俗稱「飛棚」的安裝懸空式棚架死亡意外，較以前平均每年一至兩宗為多，大多涉及工人搭建狗臂架或折棚等意外墮斃，但人命損失的背後，往往輕判罰款了事，她提到其中發生於去年9月17日的屯門恒福花園一名44歲工人在大廈外牆搭建懸空式棚架時從高處墮下死亡事故，事後揭發涉事承建商及棚業工程公司沒有為死者購買勞工保險，被法庭以違反《工廠及工業經營條例》、《建築地盤（安全）規例》及《僱員補償條例》，分別判罰款罰款5萬及5.6萬元，但相比最高罰款10萬元或監禁2年，阻嚇力欠奉，「棚工勞保好貴，一個人頭一年就要幾十萬，老闆唔肯畀錢，加上罰款長期咁低，冇咗一條人命只值幾萬蚊，對僱主冇乜阻嚇力，幾萬蚊罰款漏出嚟當碎銀。」她指行內不為棚工買勞保情況普遍，若罰款金額太高，僱主乾脆將公司結業重新經營，「唔得咪再開個一間新嘅，有冇公司僱主被判坐監呢？咁多年我冇見過。」

政府一直拒就「過勞死」立法

勞工處近年研究調高《職業安全及健康條例》及《工廠及工業經營條例》及其附屬規例罰則，包括針對涉及引起致命或嚴重受傷事故的違法案例，建議將法例一般責任條文最高罰款金額，由50萬元大幅調高至5,000萬元，惟被商界及建造業人士高調反對後，當局將最高罰款將會由原先建議的5,000萬元下調至1,000萬至2,000萬元，有待交由立法會審議，蕭批評政府一直對法例小修小補，但拒絕就「過勞死」立法，令保障勞工法案多年無法前進。

棚工勞保好貴，一個人頭一年就要幾十萬，老闆唔肯畀錢，加上罰款長期咁低，冇咗一條人命只值幾萬蚊，對僱主冇乜阻嚇力，幾萬蚊罰款漏出嚟當碎銀。 工權會總幹事蕭倩文

工權會：政府報喜不報憂

每個冷冰冰的數字背後，都背負着一條人命，蕭倩文指工權會由96年起每逢4月28日便發起請願活動，要求政府效法20多個國家，包括台灣、泰國、加拿大等立法訂立該天為國際工傷紀念日，亦可仿效萬宜水庫、汀九機場早年在公眾地方立碑紀念因工身故的工人，以實際行動表達對勞工階層的尊重，「我哋唔係要一個公眾假期，而係一個紀念日，原意去悼念與尊重，但政府無視𠵱樣嘢，選擇跟隨國際勞工組織將4月28日定為『世界工作安全健康日』，搞下頒獎禮同酒會宣揚零工傷零意外，我哋唔係反對嘉許零工傷公司，而係想問點解唔喺其他日子搞？政府咁樣報喜不報憂，同粉飾太平有乜分別？」她促請政府反思整個勞工政策，正視訴求，進行有建設性研究，才能由下一代人培養對職業傷亡及安全有足夠的警醒，方能帶動社會進步。