霓虹保育拯救隊眾籌出書　218個「50後」招牌手稿UV燈下重現光芒

香港大大小小的霓虹招牌，是地標，是城市風景，也是承載歷史的產物；但過去3個月，無論被稱為「最幸福霓虹燈」的油麻地冠南華、又或屹立逾半世紀的元朗大同老餅家，以及尖沙咀「天下第一杭洲菜」天香樓，其霓虹招牌相繼因屋宇署清拆令而預告或已經「被消失」，令曾成為無數電影及日本動漫致敬的香港夜景黯然失色。



這個城市的霓虹燈影消散得快，有人與時間鬥快「搶救」招牌；也有人用昔日的設計手稿，記錄霓虹招牌曾經存在，近日有設計師發起眾籌結集成書，完整輯錄218張50至70年代餐飲業霓虹招牌手稿，更用上特別印刷方法，用紫外光燈照射書本，手稿上霓虹光管便有發光效果，有如將昔日老香港的霓虹夜色重現眼前。



攝影：盧翊銘



為設計師的張少寶（左）和范瑞麟（右），希望將218張霓虹招牌的手稿整理成書，把昔日老香港的霓虹夜色重現公眾眼前。（盧翊銘攝）

每張霓虹手稿獨一無二 最早設計見於50年代

范瑞麟（Allan）和張少寶（Poe）是設計團隊Nous的成員，也是理大傳意設計學科主任、《霓虹黯色》作者郭斯恆的舊學生。早年一所經營超過60多年的本地霓虹燈製造廠，結業時向理大捐贈了700多張霓虹招牌手稿，當中有218張屬於50至70年代的餐飲業，諸如「法國飯店」、「太湖廳」等都有包括在內。每張手稿都是獨一無二，當中可以見到畫圖師傅的風格，還有他們留下的筆記。

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「手稿平日一般只係搬喺Poly入面，如果冇做展覽，公眾平日係接觸唔到。」范瑞麟表示，希望讓更多人看到手稿，知道它們每張都由人手繪畫，顏色至今仍能保持鮮艷；這一部分的霓虹歷史，他們希望用書本形式帶給市民。

愈來愈少人知道，原來霓虹燈係咁樣嚟……我哋依家睇戲，尤其科幻電影，講香港好多時會影霓虹，可能過幾代嘅人再睇，已經再冇同感。 本地設計師范瑞麟

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出版商以出書風險大為由拒印 眾籌出書加入4色螢光油墨

范瑞麟笑指，在書中讓霓虹燈「發光」並非甚麼高科技，坊間亦不時有人會用紫外光燈製造相似效果，他們的書本將附設UV小電筒；複雜的部分，在於印刷過程，「 做書之前會做一個『打稿』，要重覆測試好多張圖，試將唔同嘅螢光色墨溝落傳統四色墨度，睇下點樣先做到發光效果、同埋最接近手稿嘅顏色。」

為了在書中重現手稿原本的顏色，他們特別選用了「八色印刷」，相比一般印刷品只用4種顏色，今次更多了4種螢光油墨。張少寶說，兩者之間分別很大，也只有這樣才能還原手稿本來的鮮豔顏色，然而成本、人力方面也要付出雙倍甚至更多。每張手稿要獨立處理，他們也要經常到印刷廠確保調色無誤；出版商認為出書的風險太大，他們只好自費出版。

▼近80年歷史的大同老餅家，其位於元朗總店外已懸掛超過半世紀的兩層高霓虹招牌▼



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▼8月16日 「最幸福霓虹燈」冠南華裙褂招牌拆卸前最後亮起▼



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目標籌集40萬元印刷800本：相信中意香港霓虹唔止咁多人

為了出版書籍，二人發起了名為「霓虹招牌手稿出版計劃 Neon Sign Artworks Publication Project」的眾籌，書中除了218張手稿，另收錄了研究室於過去3年來蒐集和分析有關香港霓虹招牌的資料，包括香港霓虹招牌簡史、餐飲業簡史與文化、以及本土霓虹師傅的訪問，而是次計劃下，書本定價約500至700多元。

他們也知道，近年香港人對「眾籌」的印象不好，范瑞麟苦笑指，「如果真係要搵錢，呢個（出書）一定唔係好方法，大可以賣好多周邊產品，做咩要嘥咁多人力物力？」他指，除了印刷書本，餘下的金錢將用作展覽、分享會等教育用途，也相信眾籌的目標可以達成，「除返開個數字，大概40萬蚊係要（有人購買）800本左右……究竟霓虹燈點嚟、啲手稿又係點嘅，我相信，其實香港係唔止800幾人中意呢樣嘢（霓虹招牌）。」

（招牌）拆就一定拆，（政府條例之下）有得唔拆就唔會有呢件事，最主要係想做到保育。 本地設計師范瑞麟

他們相信，眾籌的目標可以達成，「除返開個數字，大概40萬蚊係要（有人購買）800本左右……我相信，其實香港係唔止800幾人中意呢樣嘢（霓虹招牌）。」（盧翊銘攝）

有關「霓虹招牌手稿出版計劃 Neon Sign Artworks Publication Project」計劃詳情、製作費用名細、目前進度等，有興趣者可indiegogo眾籌官網搜尋及查詢。