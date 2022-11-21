青協及瑰麗酒店向百學生派5000元　單親少年妙計一家團聚感動評審

現時物價高漲，5,000元非大數目，但對18歲的陳同學（化名）來說，卻為他帶來「一家重聚」契機。父母在他小學時離異，他跟母親住在公屋，曾因單親家庭感到自卑。他參加青年協會學校社會工作組與瑰麗酒店集團協作的「家添抗『疫』力 — 全健家庭生活計劃」，成為獲現金資助的100名中學生之一。



陳同學在與母親仔細商討後，決定抽出部份款項購買木櫃等家具，改善家中空間不足問題。因父親從事木工行業，他和母親在選購木櫃時，特地詢問父親的意見，成為一家「團聚」切入點，這正是他的計劃。他之後用剩餘的款項，邀請父母二人，一家三口到日本餐廳飽餐一頓。「希望有佢哋做勢，得到佢哋嘅祝福」，陳同學的經歷感動評審員，成為獲嘉許的十名參加者之一。



家添抗「疫」力 — 全健家庭生活計劃舉行嘉許禮（瑰麗酒店提供）

獲選「家添抗『疫』力 — 全健家庭生活計劃」的100位學生，來自36間中學的學生，他們獲各獲現金5,000元。青協和瑰麗酒店集團希望籍此減輕基層家庭的經濟壓力，緩和學生在疫情下緊張的家庭氣氛，使家長和學生能透過額外的收入增添相處時間，共聚天倫之樂。

大會與上周六（19日）舉行嘉許禮，由民政及青年事務局局長麥美娟擔任主禮嘉賓，有參與計劃的同學在會上分享活動得着。最有心意及創意的十位學生，獲得香港瑰麗酒店住宿套票，讓他們與家人有難忘共處時光。

與子女角色大互換 父母不再手握財政大權

參與該計劃的每位學生均會獲發5,000元資助，學生須自行制定財政計劃，在與父母其中一方商量過後，把金錢用在能改善家庭環境的物資或籌備親子活動上。學生在當中擔當着家庭領袖的角色手握「財政大權」，學習分析家庭的需要，決定金錢的去向。

青協社會工作組隊長梁凱欣表示，學生在參與計劃中面對最大的挑戰，莫過於是父母難以放手讓子女自行計劃金錢的用途，「佢哋唔理解計劃內容，覺得平時資助所有錢都係過我手我決定嘅，點解今次要畀仔女去決定。」

梁凱欣提及遇到過學生遭遇難以調解的情況，不過並不是與父母之間。參與該計劃的其中一位學生居住在劏房，平時與家人大多在狹窄的廁所內手洗衣服，在獲得資助後買了一部洗衣機回家，怎料被房東發現後被強橫要求「充公 」，給各住戶輪流使用，最後幸得青協社工相助成功擊退惡房東，洗衣機才能倖免於難。

得獎學生楊梓峰同學在會上分享得著。（鄧康翹攝）

一家三口久違重聚 面試成功幸得父母加持

而另一位參與計劃的是18歲的陳同學，居住在公屋，小學時因父母離異，一直跟隨母親長大，他自言曾因此感到自卑，幸運在中二時遇上駐校社工開解，逐漸明白到單親家庭不應是羞於啟齒的事情，「單親」同樣可以獲得與雙親家庭無異的溫暖和愛。

參與是次計劃的原因是希望改善家庭環境以及減輕母親在疫情下的經濟壓力，拉近與父母間的親子關係。他表示因母親是家中經濟來源，平日工作非常繁忙，他自身亦學業繁重，母子間日常相處時間較少，彼此間沒有共同話題。此外，在疫情下亦曾因彼此衞生習慣不同而產生過不少的磨擦，但後來明白到一時三刻難以改變母親長久下來的觀念，彼此包容體諒才是上上之策。

在與母親仔細商討後，一致贊成抽出部分資助所得的金錢用來購買木櫃等傢具，改善家中空間不足的問題。陳同學笑言家中雜物繁多，「屋企似一個大型貨物櫃，好似住咗喺個倉入面咁，唔似一個屋企。」

為了能更充分善用這筆來之不易的金錢，陳同學走訪了家中鄰近各大小商場，以及到深水埗區查看相關產品，實行「貨比三家」認真進行價格。問到如何拉近與母親之間的關係「盡量會去行實體店，唔用網購，因為可以同屋企人一齊行。」

他表示在選購時亦增添了與父親的交流，因父親從事木工行業，他和母親在選購木櫃時會特地詢問一下父親的意見，「會同佢傾下邊隻木會靚啲、耐用啲。」

至於最後一部分的金錢，陳同學選擇用在面試前夕，邀請父母二人一同前去日本餐廳飽餐一頓，「希望有佢哋做勢，得到佢哋嘅祝福。」他表示幸得父母加持，最後面試果然順利過關。