社協聖誕活動籌80萬元　贈4000基層童禮物　劏房戶獲綿被渡寒冬

聖誕節即將來臨，不過基層家庭可能因經濟原因，未必可購聖誕禮物予家中小孩。香港社區組織協會（SoCO）過去十八年透過聖誕行動，為有需要的基層兒童購買聖誕禮物。



社協今年繼續有派發活動，一班善長人翁共捐贈約80萬元，為4000位兒童派發聖誕禮物，增添聖誕氣氛。有獲贈家庭感到開心，認為禮物實用。副主任施麗珊表示，希望政府扶貧政策會有改善。



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社協今日（21日）舉行活動，派發聖誕禮物予基層兒童，今早中心已排長龍，人山人海。不少家長和小孩都十分期待得到禮物。

基層盼政府有更多現金援助

彭太帶同7歲女兒和3歲兒子，從觀塘來到社協位於長沙灣的中心，領取綿被和書包，作為兩姊弟的聖誕禮物。她與女兒都感到開心，認為禮物非常實用，剛好應付寒冬。

彭太一家四口居住在只有200尺的劏房，每月要支付近萬元的房租，還有生活支出，丈夫的薪金和政府的等候公屋申請都非常緊拙，「每個月收入萬幾，但支出都唔少，其實都好緊張，我都想工作，但又要湊小朋友，始終親自照顧係對佢地最好。」她希望政府可以有更多現金援助，令基層家庭經濟壓力下降。

彭太與兒女領取綿被和書包，認為十分實用。（夏家朗攝）

施麗珊冀扶貧委員會改善現行政策

社協副主席施麗珊指出，不少善長人翁在看到宣傳活動後，都有作出捐贈，贊助商亦容許她們自由選擇購買的禮物，此表示感謝。被問到對政府扶貧政策是否足夠？施麗珊希望，政府既有的扶貧政策會有所改善，「其實綜援同在職家庭津貼都需要改革，希望新一屆扶貧委員會做到野。」

今次活動除了有姜濤歌迷後援會捐助43萬之外，亦得到製藥公司Regencell捐助近20萬元。營運總監鍾偉康表示，他們公司是以中藥治療過度活躍症的小孩，公司一向有基金去幫助有需要的小朋友，知道社協的理念後，認為與公司相近，適逢聖誕佳節，就捐款予社協。