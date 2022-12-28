上朋友家飲醉酒被強逼下口交　有多名性伴侶等同「誰都可以」？

「會期待做（愛），但唔係不情願下強迫做。」私影模特兒 Amber 有數名固定性伴侶，旁人眼中的她開放、敢言，但不代表她在性事上「誰都可以」。她曾被一名男性朋友強逼口交，每次回憶，都是一次傷害，間接令她認識「性暴力」及「身體自主」。



生牛皮癬 意識到自己「身體自主權」

Anti480 反性暴力資源中心早前圍繞「性暴力」及「身體自主」議題，舉辦名為「守護甜身之我嘅身靈『Unlock』工作坊」，Amber 以「真人圖書館」身份分享過去經歷。她第一次意識到自己的「身體自主權」，源於2019年確診俗稱「牛皮癬」的銀屑病。

Amber 當時受情緒影響，皮膚出現紅腫斑塊及銀白色鱗屑。不過，她未有理會身旁人的眼光，夏天時衣着如平常一樣，露出與他人不一樣的皮膚。然而，當時男友一句「我覺得你唔適合着住」，令她大感愕然。

「我覺得冇問題喎，我着咩衫關你鬼事咩！」Amber 當時覺得，身邊朋友的閒言閒語以及給予的意見，都是煩擾。儘管朋友是為了表達關心，她亦只會回說「其實我唔關你事」，認為身體自主就是讓她可以決定自己身體，「我點醫，都係我自己決定。」

指每次想強逼下口交經歷是二次傷害

Amber 其中一名性伴侶與她本來是朋友，不過發展成性伴侶的故事開端，其實不如想像中情願。有一天，她獲邀上該名男性朋友家中吃飯，事前Amber早已向朋友表明「我今晚唔除衫」。二人進餐後喝酒、吸煙、聊天，未幾Amber漸有睡意，躺在沙發中入睡。

男性朋友有見及此，主動向她提出「同妳上床瞓陣」。她入房睡覺後，男性朋友期間對她「有攬有錫」，模糊之際， Amber 被按着頭部替對方口交。當時 Amber 受酒精影響，未分得清楚朋友對她的行為是否合情合理或屬於性暴力。她回憶當時感受稱，「會期待（looking forward）做（愛），但唔係不情願下強迫做。」

Amber 其後接觸 Anti480 反性暴力資源中心，認識性暴力的定義，才意識自己是糟受不情願的對待，坦言每次想起這次經歷，都是二次傷害。該名男性朋友之後繼續主動找她，但每次發生關係，都是未得她完全同意下進行，令 Amber 覺得這段性關係對她並無尊重，「個陣本身對佢有期待，但（最後）受傷害。」

私影模特兒 Amber 以「真人圖書館」身份，在「守護甜身之我嘅身靈『Unlock』工作坊」分享過去經歷。（陳葆琳攝）

Amber指對方比她年長，二人社會歷練亦有很大差距，加上他有自己地方，二人權力不對等，相信亦是造成性暴力的其中一個因素。

調查指8成侵犯者與受害人相識

Amber 曾經擔任人體攝影（nude art）模特兒，其作品被外國集團偷取並廣泛流傳，事後被怪罪「妳得罪邊個前度」、「妳擺度出嚟都預咗」，令她甚感難受，坦言當時需要長時間自我療癒，方能走得出陰霾並尋求協助，緩衝傷口後，才可向人剖白自己。

性暴力危機中心風雨蘭《風雨蘭個案回溯研究報告2000-2018》曾指出，逾8成的侵犯者與受害人相識，當中包括親屬、伴侶、朋友、同事。由個案發生及至風雨蘭接獲個案之間相差的日數作計算，受害人平均延遲1,389日 （約3.8年）始向風雨蘭求助，其中更有逾一成受害人的延遲時間達10年或以上，最嚴重的個案延遲時間更達58年之久。16歲以下的受害人平均延遲4,814日 （約13.2年），始向風雨蘭求助。

你真係要好了解自己心態、好了解自己點樣，先可以做到（身體）自主。你覺得自己嘅協商係點樣，即係你面對社會唔同嘅方向、標準（standard）。一啲價值觀你點樣去決定，呢個係你自己去唸，即係會唔會有所謂嘅身體自主，點樣決定。例如整容，其實都係有佢自己取態，有佢個條線係到。 私影模特兒 Amber

Anti480 反性暴力資源中心資深教育主任尹智豪表示，性暴力與社會文化有莫大關係，性暴力受害者遇事後，或礙於社會目光，求助時出現困難，「啲人可能對於性、性別事件，針對女性身體嘅一啲操控，同埋一啲性別不平等嘅說話、例如受害者現象（victim blaming）、『臭雞』嗰啲留言等等，都係好針對性。呢啲好羞辱（shaming）同埋對女性身體一啲操控，調返轉嚟講就會形成咗一種鼓勵性暴力嘅一啲因素。」

認識性暴力的定義後， Amber才意識到自己是糟受不情願的對待。（陳葆琳攝）

自2008年反性侵運動「#MeToo」風潮席捲全球，中心開始大力推動「性同意教育（sexual consent education）」，尹智豪表示，社會對「同意（consent）」的定義很模糊，往往覺得女仔願意上自己屋企，即代表暗示可以做愛，但並無了解過對方是否同意做愛。而身邊的人對自己的標籤，往往付予壓力，令當事人無法掌握身體自主。