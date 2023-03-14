荃灣石圍角商場小店集體告急　限本月底清場　商戶：太不近人情

有逾40年歷史的荃灣石圍角邨，自2016年被領展賣出商場，至2021年再易手予新投資者後，商場內逾半小店已「被消失」，近日再至少有5間小店被通知不獲續約，並限令於本月底清場，令一眾小店甚感徬徨，只能以低價盡快「散貨」。有老闆搖頭歎道：「我哋小店賣人情味，但係業主對我哋咁不近人情，真係唔知點算！」



▼3月14日 荃灣石圍角商場至少5間小店集體告急，限本月底清場▼



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石圍角邨位處半山區，從巴士總站下車後走進商場，其中低層的街市已全數空置。而今次被通知要清場的商場範圍則位處石芳樓，場內有20多個舖位，目前有約10間店舖仍然有人租用營業，其中5間小商戶被通知要集體清場，包括開業了約40年的「榮華藥行」、「大生文具公司」，還有洗衣店、辦館和百貨店。

藥材店老闆接「清場令」：睡不到、吃不下

《香港01》記者今日（14日）前往商場巡視，其中「榮華藥行」的老闆葉先生及其女兒正在清貨，他稱該店原為妹夫經營，2009年時因妹夫在大埔另設分店，所以轉讓予他接手營運至今已有14年，一直相安無事。至上月28日，他收到新業主出信通知不獲續約，並設限期要求他們最遲於本月31日遷走，並還原舖位交吉，令他一時間不知所措，苦笑說：「真係瞓唔到，又食唔落......」

葉先生稱，上址商場的是小本經營，專做街坊生意，早年人流不少，不同年齡層也有，但近年隨着商場被領展賣場後，業主轉手再轉手，加上管理不善，場內舖位的空置率愈來愈高，人流亦愈來愈少。現時該店每日有約20多位顧客，主要都是熟客。

他歎道：「以前每間舖都有租戶營業，咩都有得買，係呢幾年愈做愈差，開始就走下坡。」葉先生認為，除了人口老化，也聽說過幾年前自街市的經營權轉手後，舊商戶被大幅加租而被逼離場，他苦笑說：「細商戶好有人情味，其實最想變返以前咁，但係都好難。」

葉先生補充說，業主給予的搬遷限期太倉促，加上大部分店主年紀老邁，他希望能延遲交吉日期。因為自通關後較多生意，他最近才為店內進了大量藥材，所以需要時間「散貨」，他無奈慨歎：「我哋都唔係求賺錢，但都要畀時間我哋清貨㗎！」

幫忙打理生意的「太子女」葉小姐最不捨得是一班街坊，她稱：「真的很不捨得街坊們，佢哋每日都嚟打聲招呼，就算唔買嘢都好，有時間就買嘢畀我哋食。」兩父女目前最擔心不知如何清走貨物，因只得一個月時間。

葉小姐指，場內都是小商戶，賺的一分一毫都是「血汗錢」，她認為業主若有規劃應及早通知，現時趕盡殺絕的態度未免太過不近人情，她說：「冇諗過咁突然，希望業主畀多啲時間清一清啲貨，呢度每一分每一毫都係我們的心血，我哋呢啲小商户賺都係賺一蚊兩蚊，呢啲都係我哋啲錢。」

文具店老闆：幾十年未試過咁迷惘

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此外，同樣在邨內開業逾40年的「大生文具」老闆周先生亦希望新業主能通融，延長搬遷限期。他指為及早清走貨物，在商場內額外租了一個舖位，冀能藉此繼續經營，他稱：「賣唔晒都唔知點算......」不過，他指近日再收到壞消息，指新舖位下月要加租，若無法清貨去負擔租金，最終可能被逼結業，他慨歎：「真係做咗幾十年都未試過咁迷惘！」

根據資料，領展於2016年將石圍角邨商場出售予鄧成波家族，至2021年商場再被轉售予投資者林子峰及陳秉志，當時有指新業主將會投放資金翻新石圍角商場及街市，並加裝冷氣，冀吸引當區消費群。

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