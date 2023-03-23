01直擊︱15分鐘「光速」食8餸1湯　搭小輪過海　團友：真的很興奮

香港的「澳牛光速餐」以點餐及出菜之快而聞名海外，吸引世界各地旅客蜂擁來體驗香港獨有的「光速」特色。《香港01》直擊發現，原來內地團友在「嘉樂軒」品嚐八餸一湯的過程亦不遑多讓，由排隊入坐、吃飯、至剔着牙落樓離開，全程最快僅15分鐘，令人驚訝，但他們對這頓「光速餐」安排滿意，到底他們吃過甚麼呢？記者亦直擊了內地團友如「鴨仔團」搭天星小輪遊維港的最新體驗。



▼《香港01》記者直擊內地團友到土瓜灣「嘉樂軒」酒樓吃「光速餐」。▼



《香港01》記者一連幾日直擊內地團逼爆土瓜灣民居，在崇安街目睹一批又一批內地團友排隊進入「嘉樂軒」吃午餐，亦是他們來港行程中，團費包含的唯一一餐，各人滿心期待，但他們都很快離開，每團人由上樓至落樓的用餐時間，平均都不超過20分鐘，全程最快更只有15分鐘，媲美「澳牛光速餐」，令人詫異。

團友15分鐘完食 媲美馳名「澳牛光速餐」

記者曾經詢問團友為何要吃得這麼急趕？但他們反而認為不趕，也沒有人催促他們，說自己「吃撐了」、「吃飽就離開」，更對安排滿意，幾乎每一位團友落樓時，咬着牙籤，一邊剔着牙離開，狀甚愜意。

記者問團友覺得午餐好吃嗎？有不少人覺得「味道挺好」、「挺香的」，但也有部分人認為「味道一般」、「口味不對」、甚至「不好吃」。不過，當記者問他們吃了甚麼？他們都無法說出菜式名稱，只籠統地說吃了魚、肉、炒菜。上周六（11日）中午，記者跟隨內地團友進入「嘉樂軒」，揭開他們的「光速餐」之謎。

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現場所見，「嘉樂軒」的店面約數千方呎，擺設了逾50圍，每圍可坐約10人。當時仍未算最繁忙的開餐時間，但都坐了約七、八成座位，每圍都放了八餸一湯，這圍「光速餐」包括有清炒椰菜、麻婆豆腐、梅菜扣肉、翠玉瓜雙椒炒雞柳、炸魚、鯪魚肉及蝦米湯等，並附上兩大盆白飯「任裝」，但沒有供應茶水。

八餸一湯 白飯任裝

負責傳菜的酒樓女工都用餐車推着多碟餸菜出來，在人群中穿插，每當有團友入坐，酒樓女工便一次過把八餸一湯和白飯端上桌。大部分團友甫坐下便心急舉筷開餐，似乎連脫下外套、放下隨身物品的時間都沒有，不少人索性孭着背包或斜孭袋吃飯，吃得津津有味。記者看見餸菜份量似乎是僅僅足夠，有團友趕忙夾起炸魚放在碗裏，也有人站起來「飛象過河」不停夾餸。

團友吃過飯後就離坐，未有留下來休息，有部分人往廁所解手，也有部分人拿着隨身自備的保溫壺，走到近出口處的熱水爐排隊加水，再沿樓梯拾級而下離開。記者當天鎖定其中兩批團友，並為他們計時紀錄，由旅遊巴落車、排隊上樓、吃飯至落樓，分別錄得全程只需19分鐘及18分鐘。

內地團友認為「光速餐」味道一般。(楊凱力攝)

其中花了19分鐘吃飯的兩名男團友對這頓午餐覺得味道一般，一人說：「按照口味，我只能說一般般，但份量還可以」，他們參加5天團，團費約1500人民幣，僅逗留香港兩天一夜，翌日會去澳門。

來自韶關市的黃先生認為「光速餐」的口味較適合廣東人，可能北方團友會吃不慣。（楊凱力攝）

團友：吃過苦、受過累 哪個飯都好吃

另一團來自廣東韶關的黃先生則認為，本身吃慣廣東菜，所以這餐按照（團費）價錢來說還可以，但可能來自北方的團友會吃不慣，但問到他會否吃得太急，他說：「旅遊區係咁啦，冇辦法啦，都算係咁㗎喇，都係要趕時間。」他說團費約1000人民幣，整個行程有點緊湊。

內地團友符先生稱從小「吃過苦、受過累」，所以即使「光速」吃八餸一湯，也覺得特別好吃。(楊凱力攝)

內地團友符先生形容「光速餐」好吃、好吃、好吃、特別好吃，他說：「因為我們這個從小吃過苦、受過累，吃哪個飯都覺得好吧。」

▼3月11日 《香港01》直擊一個內地團由導遊帶領到尖沙嘴天星碼頭搭天星小輪過海，體驗香港民生深度遊。▼



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此外，記者綜合多個內地團的行程表，團友除了期待吃「光速餐」，另一項重點節目，就是乘搭天星小輪遊維多利亞港。同日下午，記者在尖沙嘴天星碼頭，直擊一個內地旅行團在香港導遊帶領下，體驗搭小輪過海的過程。

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「鴨仔團」搭小輪過海 體驗香港民生

現場所見，戴着紅色鴨舌帽的46位內地團友，對乘搭天星小輪感到很新鮮和好奇，他們跟隨女導遊在星光大道觀光過後，一同沿海傍步往天星碼頭，女導遊不時揮動旗幟，示意團友們緊跟在後。當一行人抵達，女導遊安排他們在閘機前靠牆排隊，以免阻礙其他市民入閘，待導遊向渡輪公司票務處人員付費後，便逐一「數人頭」魚貫入內等候。現時小輪平日一至五成人收費3.2元，星期六、日及公眾假期則要4.2元。

其間，團友很守秩序，入閘後先問導遊「可不可以坐？」，才坐在公眾等候區的一排排座位上，有些則站近窗邊望向維港，期盼即將開始的小輪體驗之旅。當小輪泊岸後，鐘聲一響，鐵閘緩緩打開，一班團友便興奮地前往登船，並選了窗邊位坐下欣賞維港景色，一邊舉起手機拍下眼前美景，狀甚陶醉。而一眾「小紅帽」團友混入在香港市民之中，體驗到一般港人的生活，也未有打擾其他乘客，場面有趣。

團友看維港激動：真是東方之珠

記者在小輪上問過該些團友，他們都很滿意這種活動安排，有女團友高興得咧嘴而笑，不禁高呼：「好開心哦！」另一名姓邱男團友在旁亦說：「我3年前來咗（香港）一次，真係東方之珠呀！」他稱本身熱愛香港，若不是疫情封關，早已再來旅遊，所以當香港恢復全面通關，立刻報名參加旅行團，再來親身感受維港之美。

上岸後，一眾團友跟隨導遊步往金紫荊廣場，並在「永遠盛開的紫荊花」大型雕塑像前排列，拍攝團體大合照，然後一行人返回碼頭旁的停車處，搭乘旅遊巴繼續餘下不多的行程，準備即日經港珠澳大橋過關返回內地，結束香港一日「深度」之旅。

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