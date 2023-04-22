調查揭七成自僱清潔工日行逾30層樓釀勞損 促制訂工作指引保權益
香港樓宇老化問題嚴重，清理舊樓垃圾的重擔往往落在一群自僱清潔工友身上。關注草根生活聯盟今日（22日）舉辦《自僱清潔工友勞動狀況問卷調查報告》發佈會，調查發現，近7成受訪工友每人每日平均需要行31.3層樓梯，有人甚至日行110層樓梯，較全港最高108層的ICC還要多，情況誇張，造成身體多處勞損。而接近全部受訪者（96.7%）在過去一年都有最少一個勞損痛症相關健康問題，情況值得大眾關注。
自僱清潔工作危險陷阱多 調查：工友日行110層樓梯
關注草根生活聯盟在今年3月至4月中旬期間，以電話形式及在工作地點訪問了30位在旺角及大角咀從事大廈清潔、倒樓和運送餐廳垃圾的自僱清潔工友，了解他們的勞動狀況及職業安全健康情況。受訪對象年齡介乎41至71歲，超過九成（93.3%）受訪者學歷為初中或以下。接近一半（46.7%）受訪工友從事自僱清潔工作超過10年，30%從事自僱清潔工作20年或以上，13.3%從事自僱清潔工作30年或以上。
關注草根生活聯盟調查員、港大實習社工梁語剛指出，自僱清潔工友工作的住宅樓宇很多都沒有升降機，部分有升降機的樓宇亦不容許清潔工友用作清倒垃圾。調查結果發現，為了完成工作，近七成（66.7%）受訪者每天都需要行樓梯，每人每天平均需要行31.3層樓梯，有受訪者每天更累計行110層樓梯，為行樓梯最多的一人，較全港最高建築物、位於尖沙咀的樓高108層環球貿易廣場（ICC）還要多兩層，情況極為誇張。
梁語剛又指出，自僱清潔工友每天需要運送大量垃圾和重物上落樓梯，亦要定期清潔大廈大堂、走廊及樓梯等公用地方。 當中超過六成（66.7%）受訪者過去一年曾經在工作時受傷，曾試過滑倒、絆倒（60%）、被物件割傷（55%），有工友更因在工作時接觸到被不當棄置在垃圾桶的鏹水，導致腿部嚴重受傷。
九成工友全年無休 六成人月薪不足1萬
調查結果顯示，逾九成（93.3%）受訪者過去一年每週工作 7 天，全年無休。其餘 6.7%受訪者每週工作 6 天。受訪者平均每天工作時間為 6.2 小時，當中 30%受訪者每天平均工作 8 小 時或以上，23.3%受訪者每天平均工作 10 小時或以上，但當中有六成受訪者收入低於月薪1萬元或以下，可見他們付出的勞力與收入不相稱。為了幫補開支，部分工友同時兼任清潔長工、散工或拾荒等工作，而當中逾七成受訪者（73.3%）沒有領取任何社會福利，反映工友普遍希望能自力更生。
勞損痛症問題普遍
調查又發現，工時長、工作強度大，令工友的工作環境惡劣，使自僱清潔工友的勞損痛症問題相當普遍，接近全部受訪者（96.7%）在過去一年都有最少一個勞損痛症相關健康問題，近七成 （69.9%）受訪者有最少 3 項勞損痛症，當中以膝蓋（70%）、足踝/腳部 （66.7%）、及膊頭（50%）的痛症最為普遍。
然而，調查顯示，其中超過七成受訪者（72.4%）過去一年有勞損痛症卻沒有求醫。被問及沒有求醫的主要原因， 42.9%受訪者認為求醫沒有用，28.6%則認為費用太高、23.8%因為工作太忙、沒有時間。
關注草根生活聯盟在記者會上，又展示其中一位受訪工友祥哥進行倒樓清潔工作的片段作例子，可見其工作環境惡劣，而他每日接近朝七晚十一工作，中途只有約兩小時自行安排的午膳及晚餐時間，其餘時間都不停搬運垃圾，付出極大勞動力，但收入仍然十分低微。
關注草根生活聯盟總幹事黃佳鑫建議，政府應為自僱清潔工友發放現金津貼資助，讓工友能因應工作需求購置工作用品，以及應提供更多具針對性的勞損痛症治療服務，以改善自僱工友的工作環境。此外，他又促請政府應充分利用實施垃圾徵費的契機，加強公眾教育，並就執行細節主動咨詢清潔工友意見，制定適用於自僱清潔工友及「三無大廈」的作業指引，以釐清各方的責任，確保政策實施符合實際情況，避免基層清潔工友成為「磨心」。