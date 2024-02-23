精神健康｜馬會撥款逾7.9億推8支援措施　擬設預防自殺預警機制

近年本港有情緒需要人士的數字有上升趨勢，涵蓋各年齡層人士。香港賽馬會今日（ 23日）宣布，透過賽馬會慈善信託基金撥捐超過7.9億港元支持8項措施，包括賽馬會現有的「平行心間計劃」、「樂齡同行計劃」，並打算與香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心建立「預防自殺預警機制」，協助學校等團體加強預防自殺行為等，預計有超過15.4萬名市民、由青少年至長者都可受惠。



香港賽馬會董事黃嘉純（吳美松攝）

馬會捐7.9億支援青少年至長者精神健康 料15.4萬人受惠

馬會董事黃嘉純今日（23日）在「馬會全方位支援市民精神健康新聞發布會」上表示，為了應對社會上面對的精神健康挑戰，馬會透過賽馬會慈善信託基金撥捐超過7.9億港元支持8項措施，預計有超過15.4萬名市民，由青少年至長者都可受惠。包括目前已推行的「平行心間計劃」、「Open噏」、「樂齡同行計劃」及「心導遊」；未來擬建立「預防自殺預警機制」，協助學校和其他團體加強預防自殺行為。

另外，措施又包括會就青少年精神健康的全港性評估，招募青少年參與一項以社區為本的縱向研究；額外支援社會服務單位，由9間非政府組織推出計劃為學生、家長和專業人士提供服務；還有為小學生社交情緒教育，讓他們接受社交和情緒管理培訓，為教師及家長提供能力提升訓練。

有份出席發布會的精神健康諮詢委員會主席林正財分享時，指本港每6名青少年便有一人有情緒問題，故應在每一個場所設立一個支援平台，而不是並將有情緒問題人士推向一個特定場所，例如醫院，要「All settings all people」，做到全方位全民接納精神健康。

至於社區投資共享基金委員會主席、「賽馬會平行心間計劃」諮詢委員會召集人關則輝認為，青少年自殺是一個危機，他認為青少年情緒健康「痛點」在於他們未有機會學習精神管理、標籤及污名化令他們不敢求助、坊間服務單一及碎片化，亦欠缺「青少年為本」。關則輝說，去標籤化才可令有需要的青少年建立安全感；提升自我管理能力可令他們了解和管理情緒，如刷牙梳洗一樣。

（左起）李國棟、林正財、關則輝（吳美松攝）

其實馬會一向關注港人精神健康問題，現年20多歲、已從事金融行業半年的Cyrus就是有關計劃「Open噏」及「平行心間」的個案之一，他在會上分享透露在英國讀大學一年級時遇上疫情，趁暑假前回來香港遙距學習。其間，他備受學業及實習壓力，開始「少咗講嘢」及情緒低落，更有嚴重失眠。

他上網尋求改善失眠的方法時，發現了「Open噏」計劃，其後獲轉介至「平行心間」，在社工協助下花了一年時間改善情緒及失眠問題。Cyrus表示，過去從未有尋求社工協助的想法，認為年青人普遍抗拒傳統方法，若服務提供者以「做朋友」的方式與個案相處，效果會更好。

73歲的黃伯伯是馬會「樂齡同行計劃」的參加者，他數年前由內地來港，缺乏社區支援加上在疫情時確診，導致他原本開朗的性格變得憂愁，感到抑鬱更曾有輕生念頭。同住的女兒發現他的狀況後，主動帶黃伯伯尋求社工協助，黃伯伯形容自己得到協助後「肥咗」、「大力咗」及「開心咗」。

Cyrus及黃伯伯分別獲「平行心間」和「樂齡同行計劃」協助。（吳美松攝）

黃伯伯表示形容自己得到協助後「肥咗」、「大力咗」及「開心咗」。（吳美松攝）

社工Peter在Cyrus回英國後仍有在線上會面跟進，為時半年之久。（吳美松攝）

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