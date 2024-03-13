黎智英案｜李宇軒收156萬墊支費有簽借據　有證人及律師行職員

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（13日）踏入第44天，李宇軒下午繼續作供。他指，同案被告陳梓華在2019年6月的登報計劃中，共墊支156萬元。陳之後指他「上面嘅人」對被拖欠墊支的款項感不安和有壓力。李和陳遂簽下名為「promissory note」的借據，內容指李宇軒欠下約156萬元。李指此方法是權宜之計，好讓陳擺平「上面嘅人」指他們不會走數，他簽署時並有兩名證人，及有律師樓職員到來收取文件。李其後清還墊支費用，陳亦沒再提及該「promissory note」。



李宇軒指登報計劃有不同人參與，不知涉及多少人。（資料圖片）

廣告曾登衛報及巴黎人報等

李宇軒在下午作供繼續講2019年6月的登報計劃，控方展示多份媒體發出的收據，或相關滙款紀錄。李確認曾於英國的《衛報》，法國的《巴黎人報》(Le Parisien)等刊登廣告。其中「T」墊支多筆費用，包括力高(Dico)顧問有限公司向意大利的《晚郵報》 墊支，「Lais Hotel」向《衛報》和《華盛頓郵報》墊支。李指「T」(李宇軒早上供稱為陳梓華)當時無提力高是什麼公司。

不知有多少人參與登報計劃

控方問李有多少人涉及登報計劃，李稱他並不清楚，因當時各人有意登報，有人負責聯絡媒體、設計或撰寫內容，他則專注眾籌，不清楚其他組員負責的項目。

眾籌有會計師睇數

至於眾籌方面，除了李宇軒參與，亦有會計師「睇條數」，有成員透過其連登帳戶「家樂牌通心粉」發帖文宣傳眾籌。此外，李和「T」負責墊支。控方問T一方涉及多少人，李稱若連同之後簽借據的人有4、5人，包括T和「Banker」，但他不知道「Banker」是否屬一個人。

李字軒稱他與陳梓華在金鐘力寶中心簽下promissory note，當時並有證人及律師行職員來取走文件。(資料圖片)

有律師樓職員取走簽署的文件

李又指，G20的登報計劃完結後，李於2019年7月問如向清還「T」一方的墊支的款項，「T」說他「上面嘅人」對被拖欠墊支的款項感不安，又未能提供戶口讓李轉帳，故「T」約李到金鐘力寶中心見面，兩人簽下名為「promissory note」的文件，內容指李欠下「T」約156萬元，該金額為T一方在G20登報計劃墊支的款項。當時有兩人作證，其後有律師樓職員到來，收取李簽下的「promissory note」。李指律師樓是由「T」安排，他不知道是哪一間。

T稱文件用以擺平上面嘅人

李形容此是權宜之計，T表示該文件只是備用，以擺平「上面嘅人」，因為「上面嘅人」有壓力，「想做啲嘢，確保啲錢會返去」。該份文件：「就可以講有張promissory note，唔洗驚走數。」「T」同年7月中著李向一間名為「Chartwell」的公司，清還該156萬元。李還該款後，「T」沒再提及「promissory note」。而李指「T」一方有4、5人，是包括兩名證人，和收取文件的職員。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022