天氣過山車｜天文台預測回南天又來　周日最高26度　下周二跌8度

相對濕度100%日子又來了。天文台預測一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，周末至下星期一華南沿岸有霧，日間溫暖，下周日（17日）及周一（18日）市區（天文台總部）最高氣溫分別攝氏26及25度，相對濕度介乎75%至100%。



天文台預料一股東北季候風會在下周中期影響廣東，預測下周二（19日）跌至17度，比周一低8度，下周三（20日）二十四節氣「春分」最低更只有20度，其後逐步回升。



天文台指一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲帶正覆蓋該區。天文台今日下午12時20分發出強烈季候風信號，代表本港吹強風（6至7級）， 平均風速每小時超過40公里，即3號風球風力。

▼3月6日 將軍澳早上沿岸大霧▼



天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸。受潮濕的海洋氣流影響，周末至下星期一華南沿岸有霧，日間溫暖；預料一股東北季候風會在下週中期影響廣東，該區早晚清涼。

天文台晚上8時05分更新九天天氣預報。（天文台圖片）

新九天天氣預報顯示，未來數日市區氣會稍為回升，市區日間升至21至24度，大致多雲，早晚有一兩陣微雨。到下周日更升至介乎20至26度，擺脫「1字頭」，部分時間有陽光，早晚有霧，相對濕度介乎75％至100%；下周一天氣情況相若，短暫時間有陽光，早上有霧，稍後有一兩陣微雨，氣溫介乎20至25度，相對濕度也介乎75％至100%。

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▼3月1日 倒春寒天氣寒冷▼

