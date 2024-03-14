消委會安撫奶嘴夾測試　$35NVK滿分媲美二百元貨｜附6款高分清單

消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，就市面試15款安撫奶嘴夾進行安全測試，包括8款一般安撫奶嘴夾，以及6款同時被分類為玩具的安撫奶嘴夾。結果發現，15款安撫奶嘴夾中，一般安撫奶嘴夾性價比最高的是台灣製NUK 安撫奶嘴鏈（四葉草），價值為35元，奪得5分滿分；而同時被歸類為玩具的安撫奶嘴夾則為Chicco 玩具布偶連安撫奶嘴存放器（淺藍）Pocket Friend（Light Blue），獲5分。



消委會就市面試15款安撫奶嘴夾進行結構和機械性能安全程度測試，包括8款一般安撫奶嘴夾及6款同時被分類為玩具的安撫奶嘴夾，包括平面和立體款式，主要的材料有塑膠、布質、矽膠等。當中8款樣本符合相關的歐洲標準，總評獲4.5分或以上，價格由29元至228元不等。

安撫奶嘴夾中的NUK 安撫奶嘴鏈性價比高

綜合15款安撫奶嘴夾，一般安撫奶嘴夾中的NUK 安撫奶嘴鏈（四葉草）性價比最高，總評5分，零售價僅為35元，屬台灣製，媲美同獲5分的228元的安撫奶嘴夾大象波點耳朵安撫巾（灰色）。

其他總評5分一般安撫奶嘴夾包括 Suavinex 奶嘴夾（灰色），零售價為79元；Puku 大頭Q夾式布質奶嘴鍊（粉紅）零售價為29元，同樣總評5分，不過其標籤資料的整體分為4分。

▼消委會安撫奶嘴夾安全測試 - 一般安撫奶嘴夾（由高至低分）▼



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Chicco安撫奶嘴存放器總評5分 零售價198元

同時被歸類為玩具的安撫奶嘴夾方面，Chicco 玩具布偶連安撫奶嘴存放器（淺藍）取得總評5分，零售價為198元；done by deer 大象波點耳朵安撫巾（灰色）同為總評5分，零售價為228元；taf toys 原始森林獅子玩巾亦是5分，零售價為99元。

▼消委會安撫奶嘴夾安全測試 - 同時被歸類為玩具的安撫奶嘴 （由高至低分）▼



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消委會安撫奶嘴夾測試｜6款高分清單，總評為5分滿分

