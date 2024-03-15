交通銀行(香港)成功舉辦「港車北上新春行大運」跨境活動

為慶祝交通銀行服務香港90周年，促進大灣區互聯互通和融合發展，提升客戶服務體驗，交通銀行(香港)有限公司（「交通銀行(香港)」）聯合交通銀行廣東省分行於3月2日在珠海舉辦「港車北上新春行大運」活動。活動邀得香港汽車會主席李耀培博士等40位尊貴客戶參與，團隊各自駕駛座駕組成一列車隊，浩浩蕩蕩地從香港口岸出發經港珠澳大橋往赴橫琴，沿途共同感受大灣區協同發展的蓬勃活力。



車隊於1小時內已扺達位於珠海國際金融中心20樓的財富管理中心，客戶於場內可一邊遠眺珠海和澳門的壯美景色，一邊聽取關於橫琴粵澳深度合作區的發展優勢和未來前景。活動中，香港汽車會主席李耀培博士即席分享了香港車主在內地駕駛注意事項；更有專業的汽車技師現場以真車演示講解汽車保養的實用知識。是次活動除可加深客戶對大灣區發展情況以及汽車相關的認知，也讓其切身體驗到交通銀行(香港)為廣大車主客戶度身訂制的個性化、便利化、有溫度的專屬服務，全面體現本行以客為先的經營策略。

珠海橫琴分行門前接待處。

參與這次活動的車主客戶均使用交通銀行(香港)提供的「港車北上已綁定「(ETC)」」服務，車輛在途經港珠澳大橋及大灣區內的收費站時，費用可自動通過交通銀行(香港)銀聯雙幣卡扣取，車主客戶在享受方便快捷的不停車繳費體驗的同時，更可獲得信用卡簽賬的多重獎賞。「港車北上ETC」服務體現了交通銀行(香港)時時為客戶切身需要著想、處處為客戶提供貼心服務的理念。

交通銀行(香港)紮根香港、面向大灣區，一直緊隨大灣區發展的步伐，不斷創新進取，為大灣區客戶提供便捷高效的跨境金融服務，涵蓋出行、消費、信貸、投資、保險等全方位領域。2023年10月以來，在交通銀行統一部署規劃下，交通銀行(香港)推出了「交銀灣通」服務品牌，聚焦匯兌通、企融通、理財通、樂融通和服務通在內五大系列場景服務方案，旨在為大灣區居民提供更多元、更普惠、更綠色、更便捷的一體化金融服務。隨著珠海橫琴粵澳深度合作區封關運行、前海深港深度融合發展引領區不斷發展，未來大灣區建設將全面換擋提速。交通銀行(香港)將立足於灣區所向、港澳所需、交行所能，不斷提升「交銀灣通」品牌亮度，發揮經營綜合化、服務全球化的優勢，積極推動灣區互聯互通和融合發展，為構建國際一流灣區和世界級城市群貢獻交行力量。

日月春暉漸，光華萬物新。交通銀行服務香港已經踏入了第90個年頭。在這90年裏，交通銀行和一代代的香港人共同成長，見證香港的經濟騰飛。未來，交通銀行(香港)將繼續與廣大客戶肩並肩、心連心，邁向新時代，創造新輝煌。

車主客戶經由港珠澳大橋，並使用交通銀行(香港)提供的「港車北上」ETC服務繳付過橋費，僅1小時就從香港到達珠海橫琴，過程暢順便利。

車主全面賞 獎賞總值高達港幣12,640元

慶賀交通銀行服務香港90周年，於推廣期內成功申請交通銀行(香港)大灣區銀聯雙幣鑽石卡，並綁定粵通卡及辦理各項指定產品及服務的全新車主客戶，可獲享連串優惠：

開卡有賞

經專屬優惠碼線上成功申請大灣區銀聯雙幣鑽石卡，可獲港幣200元信用卡簽賬回贈。

綁卡有賞

成功綁定及激活粵通卡後，可獲港幣600元信用卡簽賬回贈。

遙距開戶獎賞

透過遙距開戶，以商戶推廣碼「SPEEDY」成功開立儲蓄戶口及啟動網上銀行服務， 可享港幣200元現金獎賞。

理財迎新

開立「通達私人財富服務」尊享高達港幣8,790元現金獎賞。

交遊香港

- 單月合資格信用卡交通簽賬滿港幣900元，可享5%簽賬回贈，每月最高可達港幣200元簽賬回贈。

- 單月信用卡零售簽賬滿港幣3,000元，可以港幣1元優惠兌換專業洗車或OZONE車廂空氣淨化服務1次。（原價分別為港幣180元及港幣550元）

提取DreamCash電動車貸款 尊享高達港幣2,100元簽賬獎賞

透過交通銀行(香港)網頁成功申請並提取DreamCash電動車貸款金額達港幣200,000元或以上，及成功申請大灣區銀聯鑽石雙幣信用卡，尊享高達港幣2,100元簽賬獎賞。

推廣期 ：2024年1月1日至6月30日

以上優惠/獎賞、有關產品及服務須受有關條款及細則約束。本宣傳品只作一般性簡介，相關條款及細則詳情請參閱交通銀行(香港)網頁或向該行職員查詢。

借定唔借？還得到先好借！

客戶服務熱線：223 95559

www.hk.bankcomm.com

（資料及相片由客戶提供）