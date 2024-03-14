社區客廳｜扶貧委員會通過撥款增3社區客廳　料惠及約1700劏房戶

為劏房戶提供生活空間的首個社區客廳去年12月於深水埗開幕，政務司司長陳國基今日（14日）主持扶貧委員會會議後公布，扶貧委員會通過撥款增設三間社區客廳，分別位於土瓜灣、紅磡及深水埗南昌。陳國基稱，連同已開幕的一個，四間社區客廳料可惠及約1700個劏房戶，服務27萬人次。



▼2023年12月18日 首個社區客廳開幕▼



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社區客廳設共享客廳及共用飯廳 有小童遊戲及閱讀角

位於深水埗福華街188號一樓海峯的首個「社區客廳」，去年12月中啟用，由九龍樂善堂營運，場地由信和集團借出，預計為期3年，服務最少500個劏房戶，每日逾200人次，全年服務約8萬人次。實用面積約4,700平方呎，設有供做功課、上興趣班和舉辦集體活動的共享客廳，供煮食、用餐和交流的共用飯廳等，其他設施包括自助洗衣站、淋浴間、小童遊戲及閱讀角等，啟用時已有約80戶劏房家庭登記為會員。

▼2月25日 港澳辦主任夏寶龍參觀深水埗社區客廳▼



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三個新社區客廳面積介乎2000至7000平方呎

此外，扶貧委員會今日討論社會福利署三個新社區客廳試行計劃項目，交三間社福機構營運。

．土瓜灣社區客廳位於宋皇臺道福桃樓，面積約7,000平方呎，鄰近港鐵宋皇臺站，路程不需10分鐘。場地由華潤集團借出，將由東華三院負責營運。

．紅磡社區客廳位於紅磡崇安街及庇利街交界陽光廣場，面積約3,000平方呎，場地由信和集團借出，將由聖公會福利協會營運。

．深水埗第二個社區客廳位於南昌一號，面積約2,000平方呎，場地由恒基地產借出，將由聖雅各福群會營運。

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▼2023年1月20日 「深水埗社區客廳」計劃▼

