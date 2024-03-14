林卓廷涉721暴動　控方指林沒打算當和事老　留守是支持鼓勵暴力

元朗721事件，前立法會議員林卓廷等7名「非白衣人」被控暴動案續審。林卓廷今（14日）續接受控方盤問，主控官問林為何當日叫閘內的人士為「兄弟」，但又不叫同為市民的白衣人為「兄弟」，林說：「我點會叫佢兄弟呀，佢打緊我。」主控官續指，林當日抱著對抗心態而來，叫人停止施襲僅針對白衣人，不曾呼籲閘內的人冷靜，聲稱到場為保護市民只是藉口，當見閘內人作挑釁行為，林沒阻止反而留守和加入，藉以支持和鼓勵暴力，壯大聲勢，林不同意其說法。



林卓廷稱他派傳單時都會叫市民做阿哥或阿姐。（資料圖片/盧君朗攝）

覺不適合只喊了數聲香港加油

控方今續盤問，引述林案發時的直播片段，顯示當閘內有人高呼「香港加油」時，林亦有重複回應。林說事前兩三個月，他曾在不同街站叫喊此口號上千次，當聽到有人叫喊「香港加油」，他自然反應便是接下去，但叫完一兩次便感覺「唔係好適合」，便沒有再喊了。

叫口號只為打氣

林進一步解釋指，他理解閘內人高呼「香港加油」的意思是想幫自己打氣，想保護自己及叫自己「頂住」。控方聽罷質疑，林既認為口號只為打氣，為何又覺「唔係好適合」。林說當時叫了一兩次後，突然擔心會否有人會以此來亂造文章。

叫閘內人士為兄弟

主控續引述片段，顯示林曾稱呼閘內人士為「兄弟」，問林為何會如此稱呼他們。林稱只是口頭禪，平時在街上派傳單都是叫：「阿哥攞份單張。」林又說：「見到閣下你，都會叫阿姐睇睇啦。」反問當日在現場：「唔通叫前面咁多位先生咩。」控方續指白衣人也是市民，當時何不稱呼他們為「兄弟」呢？林聞言稱：「如果我叫佢兄弟你咪告多我一條？」並言：「我點會叫佢兄弟啊，佢打緊我。」

事發經過。(詳看下圖)

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不認同勇武但不割蓆

控方另引述林早前指民主黨雖支持「和理非」立場，但2019年面對目標一致的「勇武」示威者時，仍會與他們站在同一陣線。林認為講法不準確，他們一直有向市民宣傳「和理非」理念，但有些人認為要用武力手段解決問題。林雖然不認同，但認為他們出發點是好的，會盡力阻止，但不會「割蓆」。

現場沒有多少勇武

控方續指林基於以上立場，即使付費區內有市民情緒激動並挑釁白衣人，林亦不會因不認同而放棄他們。林指兩件事性質不同，難以類比，因當時非示威或抗議場面，現場亦沒有多少勇武人士。

主控官指林卓廷當日叫閘內人是兄弟，亦沒有阻止他們的挑釁行為，指林聲稱保護市民是藉口。

控方指林無意充當和事老

控方最後指出，林由始而終均抱有對抗心態，叫人停止施襲亦僅針對白衣人，不曾呼籲閘內人士冷靜。指林從未打算充當和事老，聲稱到場為保護市民和緩和事件只是藉口，當見閘內人士作出挑釁行為，林不但沒有阻止，反而留守和加入，藉以示意自己的意向，即支持和鼓勵暴力集結，壯大聲勢。林不同意。

7名被告依次為林卓廷（46歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），同被控一項暴動罪。

案件編號：DCCC 1106/2020, DCCC 1132/20