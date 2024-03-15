金庸百年誕辰｜10尊小說人物雕塑率先登場　李家超冀俠義精神植港

今日（15日）農曆二月初六是已故武俠小說泰斗金庸（查良鏞）百年誕辰，兩項紀念展「俠之大者──金庸百年誕辰紀念」今日開始，最矚目是內地藝術家任哲所特製的36尊金庸小說人物雕塑。特首李家超及金庸遺孀林樂怡出席在愛丁堡廣場舉行的開幕典禮，並參加查良鏞銅像捐贈儀式。



主禮嘉賓行政長官李家超致辭時表示，香港是金庸武俠小說誕生地，成為香港的文化品牌，「生於香港，盛於世界」，反映香港海納百川，成不同文化搖籃。李家超冀金庸俠義精神、家國情懷能能厚植在香港，鼓勵大家關心國之大事，為國為民。他亦期望金庸紀念活動可吸引全球金庸迷來港，成為全球盛事，再次在國際間牽起「金庸熱」。



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兩項紀念活動分別為「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．江湖盛匯」及「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」，前者在中環愛丁堡廣場舉行，後者沙田的香港文化博物館展出，策展人及康文署今日上午及下午舉行開幕儀。特首李家超出席在愛丁堡廣場舉行的開幕典禮，設有查良鏞銅像捐贈儀式，金庸遺孀林樂怡也有出席。

鄭志剛：金庸筆下武俠英雄啟發一代又一代華人貢獻國家

文化藝術盛事委員會主席鄭志剛致辭時形容，金庸筆下的武俠英雄啟發一代又一代華人貢獻國家，亦是今次活動主題：「為國為民，俠之大者」，鄭稱，金庸告訴我們只要心懷國家天下，都可以成為俠士。

鄭志剛稱，藉着金庸百年誕辰紀念良機，主辦方會進一步把金庸的藝術創作推廣到更多海外地方，包括大灣區其他城市及東南亞等地，把金庸文化瑰寶進一步向世界推廣，尤其是讓海外的朋友，以有趣而深刻的方式領略中華文化。

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今日開幕的「江湖盛匯」金庸紀念活動，將在愛丁堡廣場設展至7月2日。展覽設有2個金庸筆下武俠世界的蒙古包場景，其中一個展出暮年郭靖像，他手持劍，眼中載有家國情懷，配合蒙古包內的武功畫面和聲效，可讓參觀者沉浸在郭靖眼中的武俠世界。

武俠角色青銅雕像活靈活現 將人物性格呈眼前

展覽活動亦展出共10尊比例為1:1的金庸武俠雕塑，包括《射雕英雄傳》的經典角色郭靖、成吉思汗，還有《神雕俠侶》中得楊過、小龍女、周伯通以及《倚天屠龍記》中的滅絕師太等。

這些青銅雕塑把武俠人物的風格雕刻得栩栩如生，如郭靖、楊過、成吉思汗高大威武，力量迸發，英氣逼人。當中郭靖忠義善良，而楊過浪漫且桀驁的形象，還有周伯通古靈精怪和率真的感覺，都從金庸的小說解放到大家眼前；至於小龍女的高潔和高傲不屈的個性，以及滅絕師太狠辣剛烈的氣質亦透過雕塑浮現在展中。

可與巨型「鵰兄」合影

場內亦設《神雕俠侶》中小龍女療傷睡的寒玉床，配合VR實境技術，參觀人士躺在床上，螢幕便會有噴煙效果，營造出寒玉床冰冷的感覺；而桃花島亦用AR技術營造書中五行八卦陣，讓市民彷如被困在島上一樣。此外，古天樂、李若彤電視版《神雕俠侶》中著名的「鵰兄」亦有在展覽展出，讓市民可與此載有集體回憶的巨型「鵰兄」合影。

活動策展人方圓明表示，這次金庸雕塑展望從藝術角度出發，透過雕塑藝術家任哲的雕像，將書中人物呈現在市民眼前，用當代藝術將金庸的俠義精神傳承，並透過現代得想像來重新思考金庸描寫的古代武俠世界。

展覽的雕塑是任哲花4年時間打造，而展中的文字描述是他的設計手稿，寫下不少金庸金句的書法，以書卷形式將人物介紹呈現。

「江湖盛匯」是「俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念」活動之一，另外還設有2個活動，包括在沙田文化博物館的「任哲雕塑展」，以及在香港機場、西九文化區等，會設人物雕像聯動地標，讓市民可繼續深入武俠世界。