金庸百年誕辰｜34尊小說人物雕塑登場　李家超冀俠義精神厚植香港

今日（15日）農曆二月初六是已故武俠小說泰斗「金庸」查良鏞百年誕辰，兩項紀念展「俠之大者──金庸百年誕辰紀念」今日開始，最矚目是內地藝術家任哲所特製的34尊金庸小說人物雕塑。特首李家超及金庸遺孀林樂怡出席在愛丁堡廣場舉行的開幕典禮，並參加查良鏞銅像捐贈儀式。



主禮嘉賓行政長官李家超致辭時表示，香港是金庸武俠小說誕生地，成為香港的文化品牌，「生於香港，盛於世界」，反映香港海納百川，成不同文化搖籃。李家超冀金庸俠義精神、家國情懷能能厚植在香港，鼓勵大家關心國之大事，為國為民。他亦期望金庸紀念活動可吸引全球金庸迷來港，成為全球盛事，再次在國際間牽起「金庸熱」。



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兩項紀念活動分別為「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．江湖盛匯」及「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」，前者在中環愛丁堡廣場舉行，後者沙田的香港文化博物館展出，策展人及康文署今日上午及下午舉行開幕儀。特首李家超出席在愛丁堡廣場舉行的開幕典禮，設有查良鏞銅像捐贈儀式，金庸遺孀林樂怡也有出席。

鄭志剛：金庸筆下武俠英雄啟發一代又一代華人貢獻國家

文化藝術盛事委員會主席鄭志剛致辭時形容，金庸筆下的武俠英雄啟發一代又一代華人貢獻國家，亦是今次活動主題：「為國為民，俠之大者」，鄭稱，金庸告訴我們只要心懷國家天下，都可以成為俠士。

鄭志剛稱，藉着金庸百年誕辰紀念良機，主辦方會進一步把金庸的藝術創作推廣到更多海外地方，包括大灣區其他城市及東南亞等地，把金庸文化瑰寶進一步向世界推廣，尤其是讓海外的朋友，以有趣而深刻的方式領略中華文化。