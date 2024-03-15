金庸百年誕辰｜内地旅行團帶隊參觀　金庸迷讚角色雕塑栩栩如生

「俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念」中的「江湖盛匯」戶外雕塑展，今日（15日）在中環愛丁堡廣場開幕，吸引不少市民、旅客和內地旅行團入場欣賞。



有來自湖南的金庸迷專程捧場支持，為此參加往返香港與深圳的即日團，認為金庸武俠小說展覽在內地和其他國家舉辦的機會不多，能親身參觀是機會難得。



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湖南旅客覺機會難得 内地以至世界都少有金庸展

來自湖南的蘇先生稱，透過即日團來港參觀金庸展，之後便會返回深圳。他稱，最愛的金庸作品為《天龍八部》，綜觀展覽的10尊雕塑，最喜歡《神鵰俠侶》周伯通像，形容雕塑將其孩子氣刻畫得栩栩如生。他認為，周伯通的「天真無邪同時代表了一種俠義」，亦是「最能體現人性的人物」。

他指，在內地看到金庸武俠小說專門的展覽「機會不多」，即使在世界其他地方亦不多見。他指，目前已退休，有更多時間旅行參觀展覽。

四川旅客隨團來港 鍾意周伯通像：有天真瀟灑感覺

同是金庸迷的朱先生，經旅行團從四川來港旅遊。他表示，報名參加旅行團的時候，未知道有金庸展可看，來港後才得知安排。他稱，從小看金庸小說長大，「看了很多，譬如《射鵰英雄傳》和《天龍八部》，今次是他第一次「朝聖」，參觀這種以金庸小說為主題的展覽，觀後感覺展覽「挺不錯」。

他與蘇先生同樣最喜歡周伯通像，因雕塑呈現了其天真瀟灑的感覺，「隨著年齡增長，覺得周伯通的生活觀讓我們感覺很輕鬆、很舒服」，所以較欣賞能展現瀟灑的周伯通雕塑。

他亦留意到蒙古包外的楊過座騎「鵰兄」，知道是電視劇《神鵰俠侶》中的經典角色，特意「打卡」留念。

華僑鍾情郭靖：《射雕》教會人生道理

除了内地團友，展覽中亦有從海外前來的旅客。Lloyd和Rita從加拿大多倫多來港，Rita是華僑，在港土生土長，金庸武俠小說更是成長良伴。她稱，最欣賞《射鵰英雄傳》一書，形容不只是一本武俠小説，更包含人生課題，教會讀者人生道理，例如何為仁義。

她認為，郭靖角色善良且充滿仁義，會為家國捨生取義，深深打動她。她稱，即使已多年無再看金庸小説，現場看到蒙古包内的郭靖雕塑，已立即認出書中人物，認為展覽場景逼真，還原了書中情景。

她的丈夫Lloyd稱，雖從未看過金庸的小説，但在Rita沿途的介紹下，認為金庸小説有「nice meaning（很好的意義）」。他較喜歡《飛狐外傳》中的胡斐雕塑，稱喜歡雕塑的動感和藝術性。

漢服愛好者身穿唐宋朝代古裝打卡

同場還有「漢服香港」的漢服愛好者身穿古裝，在展覽場景拍照，她們表示，今日特意身穿唐代和宋代的漢服，貼合金庸筆下小説的時代。EY（化名）認為，展覽的場景數目多，設計亦較預期好。另一成員初晴（化名）則認為，展中「畫方畫圓」的情景較有趣，可讓參加者在沙上畫畫，「有得互動更開心」。月兒（化名）則認為，滅絕師太的雕塑做得最好，成功還原角色在小説中的感覺，「有細個睇小説覺得佢好型嘅感覺」。