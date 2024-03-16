國產極地船雪龍2號下月訪港　一連五日免費參觀　公眾可網上報名

去年中國第40次南極科考隊踏上為期5個多月的科考征程，將隨中國第一首自主建造的極地科考破冰船「雪龍2」號回國歸航，以及於4月8日首次訪港，展開為期五天活動，包括展覽、文藝晚會，以及科學家與香港學生對談等，其中一連五日更會讓公眾登船參觀。



籌委會今日舉行新聞發布會介紹「雪龍2」2024訪問香港的有關資訊。（洪芷菁攝）

今年是中國南極考察40周年，去年11月1日，中國第40次南極科考隊從上海出發，踏上為期5個多月的科考征程，在南極羅斯海成功建設了「秦嶺站」，以提供重要支援。

「雪龍2」於下月回國歸航並及應邀於4月8日首次訪港，展開為期五天活動，向香港市民及青年學子展示並滙報科研成果。隨「雪龍2」號訪港的中國第40次南極考察隊兼首席科學家張北辰及船長肖志民，以及國家自然資源部將率領三十人代表團訪港，包括國家頂尖極地領域科學家及大學教授。

香港將舉行海陸空的歡迎儀式，包括飛行服務隊派出兩架直升機在維港上空低飛歡迎，由民間和政府船隻組成的迎船船隊，包括多艘標誌性的民船，政府則派出9艘不同部門的船隻參加，包括海事處、漁護署、環保署、海關、懲教署、入境處、水警輪及兩艘消防船，後者會噴水歡迎。陸上則有九巴8 架雙層巴士車隊，貼上歡迎「雪龍2」號標誌。

「雪龍2」號為中國第一首自主建造的極地科考破冰船，具備世界首創艏艉雙向破冰功能，更可原地360度自由轉動，搭載海洋和考察設備。

「雪龍2」於海運免費開放參觀 下周登記報名

「雪龍2」號停泊尖沙咀海運碼頭期間將免費開放，有興趣登船參觀的市民，可於下周初起，上網實名登記。登記連結稍後載於官方 Facebook 、Instagram 及小紅書社交媒體專頁「極地科研×雪龍2訪港」。由於名額有限，若登記人數多於預定名額，籌委會將採取抽籤方法分配。

「雪龍2」2024訪問香港系列活動

【1】香港科學館舉行「極地科研與氣候變化」展覽



* 日期：3月18日至6月26日

* 地點：香港科學館一樓大堂

【2】「雪龍2」號進港海上巡遊



* 日期：4月8日上午10至11時

* 地點：鯉魚門至尖沙咀海運碼頭一帶

【3】「雪龍 2」號歡迎儀式



* 日期：4月8日上午11時

* 地點：海運碼頭及海港城六公館

【4】迎接「雪龍2」號訪港文藝晚會



* 日期：4月8日下午7時半至9時45分（7時入場）

* 地點：伊莉莎白體育館

【5】公眾及團體登船參觀



* 日期：4月8日至12日

* 地點：海運碼頭

【6】氣候變化國際會議：極地科考、生態環境與氣候變化



* 日期：4月9日至10日

* 地點：香港中文大學

【7】「雪龍2」號科學家X香港學生對談



* 日期：4月10日下午3時至4時

* 地點：香港科學館演講廳

【8】「雪龍2」號歡送儀式



* 日期：4月12日

* 地點：海運碼頭

【9】中小學極地科普講座和巡迴展覧



* 日期：5月底至12月

* 地點：各中小學