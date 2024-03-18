網紅龍心涉選舉虛報美容等開資　4罪成須還柙　稱失模特兒工作

網絡紅人「龍心」林克霖於2020年參選立法會時，涉在選舉申報書上作出虛假陳述，訛稱他因美容療程、酒店租金及海外行程，招致逾5.8萬元的選舉開支。他否認企圖欺詐及選舉舞弊等6罪，案件今（18日）在東區法院裁決，裁判官崔美霞指，林沒申報美容公司曾向他退款，又在政府宣布選舉延期後仍續租酒店房間，明顯有意圖詐騙選舉事務處，裁定其中2項企圖欺詐及2項選舉舞弊罪成；但不能排除林赴印尼、馬來西亞等地的海外行程，是為籌集資金贊助爭取選舉機會，因此裁定餘下兩罪不成立。



林求情時稱，他身為一名YouTuber，名聲比金錢更重要，留案底會令影響聲譽，又因護照被扣留，失參與海外拳賽及模特兒的工作機會。崔官將林還柙至4月2日判刑，以待索背景報告。



被告林克霖在選舉開支上涉欺詐被控，被裁定4罪罪成。(資料圖片/朱棨新攝)

林原被控6項罪名

被告林克霖（46歲），被控3項企圖欺詐罪及3項在選舉申報書內作出舞弊行為罪，指他於2020年9月29日，在申報書內虛報其因接受美容療程、酒店租金及海外行程，分別招致31,200、7,500元及19,582元的選舉開支，並意圖詐騙而企圖誘使選舉事務處向他支付該些申索。

林辯稱療程可使他對選民更具吸引力

涉及美容療程開支的兩罪，崔官引述林於2019年4月付費31,200元接受美容療程，後因覺得療程未達效果要求退款，其後與美容公司和解，獲退回約8,700元。1年半後，林向選舉事務處申報療程招致31,200元選舉費用，辯稱療程可使他對選民更有吸引力，他將發票一併提交，以讓處方判斷是否合法，又指當時依賴會計師核數報告。

申報書列明申報資料須真確

崔官認為申報書列名申索人必須確保申報資料準確無誤，而非提交明知不真確或者不符合法例要求的發票，再交由當局自行決定；林的會計師亦供稱沒有資格辨認發票是否合法，林若不知道發票是否合法，理應尋找法律意見。

聲稱忘記申報已獲退款

崔官續指，林早於2019年4月接受美容療程，當時政府尚未刊憲宣布舉行2020年立法會選舉，故此申索並不符合法例對「選舉開支」的定義。另林稱忘記申報獲美容公司退款一事，崔官反駁指林曾與美容公司達成和解，反映雙方有協商及討論，故他的說法並不合理，明知而申報全額費用，屬有意圖詐騙。

住宿支出不能促使林當選

至於涉及酒店租金的兩罪，控方指林於2020年10月續租翠雅山房房間和辦公室單位，並申報該月共招致7,500元租金。崔官分析指港府早於2020年7月底宣布立法會選舉延期，惟林仍然續租房間，這項住宿並不能促使他在選舉中當選，他明知申報該7,500元開支具誤導性陳述而依舊作出申報，同樣構成意圖詐騙，因此裁定涉及美容療程及酒店租金的4罪罪成。

不排除林確實要尋找贊助人

針對海外行程開支，林稱曾於2019年9月至2020年6月間，到訪印尼、馬來西亞及泰國尋找選舉贊助，並呈上其聲稱在外國揮國旗、唱國歌的片段。控方質疑林早於政府刊憲宣布選舉前4個月便招致海外開支，但崔官認為日期並非唯一考慮，雖然林未有在申報書上完整紀錄海外行程的確可疑，惟觀乎林在影片中宣揚理念及尋找資金，不能排除他確實是要尋找贊助人，以求籌集充裕競選資金爭取選舉機會，故裁定相關兩罪不成立。

林稱其公眾人物身份難在本地找工作

林親自陳情稱，明白瞞騙是嚴重罪行，但本案非涉及龐大金額，自言身為一名YouTuber，他的公眾名聲比金錢更加重要，相信留案底會令其名譽受損。他這半年來因護照被扣留，失去到海外參與拳賽及模特兒的工作機會，又因其「公眾人物」身份，難在本地另覓工作，蒙受嚴重損失及打擊，感到身心疲憊，希望法庭輕判。

案件編號：ESCC2050/2023