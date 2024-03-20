香港01經濟高峰論壇｜港大法律院院長：港生變沉默　內地生願批評

《香港01》周一（18日）舉行經濟高峰論壇2023。第二個討論主題為「國家實力新思考：中共治理經驗對香港改革的啟示」，香港大學法律學院院長傅華伶表示，觀察到近年香港法律學生變得沉默，在港內地學生反而變得更願意作出批評，「來到一個自由的地方，自然喜歡自由。」



沒有學生再問「為什麼要學法律？」

傅華伶表示，由去年開始，沒有學生再問「為什麼要學法律？」他指現時大部分學士學生為本地生，觀察到他們比較沉默，內心存有各種不確定；相反大部分碩士生為內地學生，他們「質量」提升了，更願意批評，「他們來到香港覺得來到一個比較自由的天堂，來到一個自由的地方，自然喜歡自由。」

被問到認為香港前途如何時，傅華伶表示，如果大家覺得香港是一個很好的地方，那這就是一個很好的地方。

截至現時香港法治變化不大

被問到國家安全，他認為法治是香港經濟發展不可缺乏的要素，要評估一個城市法治的指素，要從不同方角去看，他指截至現時香港法治變化不大。他建議香港要說服外地，國安法指定法官或相關司法人員對香港法治體系有信心，建立對話平台。