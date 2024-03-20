香港01經濟高峰論壇｜內地學者黄平：香港要找優勢　發展獨特性

《香港01》周一（18日）舉行經濟高峰論壇2023。第二個討論主題為「國家實力新思考：中共治理經驗對香港改革的啟示」，參與者為三位內地學者以及《香港01》創辦人于品海。香港中國學術研究院常務副院長黄平表示，中國在運用軟實力時，是不止在於政府的管理，包括經濟實力、文化影響等。



社會認同感、凝聚力顯示政府領導能力

黄平表示，美國學者數十年前提出「軟實力」，但其實其概念源自老子，他指中國在運用軟實力時，是不止在於政府的管理，包括經濟實力、文化影響等。他提到社會較高的認同感，就會帶來較高的安全感，同時凝聚力高亦顯示政府具一定的領導能力。

西方國家靠暴力發展起來

他又提到近百年來西方成為世界霸權以來，戰爭不斷，「靠暴力發展起來」；相反中國社會接受和而不同。他指全世界都正面對不確定性，中國與香港都要找到其優勢，把優勢與各國結合，以發展香港的獨特性。